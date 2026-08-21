Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

BAC A BANK và The Shanghai Commercial and Savings Bank ký kết thỏa thuận tài trợ vốn

Ngày 21/8/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Bắc Á  và The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd (SCSB) đã ký kết thỏa thuận tài trợ vốn 30 triệu USD.

PV

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện lãnh đạo BAC A BANK và The Shanghai Commercial and Savings Bank, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới việc tăng cường kết nối nguồn lực tài chính, mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế và tạo thêm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd (SCSB) được thành lập năm 1915 tại Đài Loan và có hơn một thế kỷ hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Qua quá trình phát triển, SCSB không ngừng mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng, từng bước trở thành một định chế tài chính quốc tế uy tín. Với nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm hoạt động lâu năm và mạng lưới hiện diện tại nhiều thị trường, SCSB cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, đồng thời tích cực thúc đẩy hoạt động hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp và định chế tài chính tại khu vực châu Á và trên thế giới.

1787299741740-3294832512763366886-3294832512763366886-h.jpg
Đại diện BAC A BANK và The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd ký kết thỏa thuận tài trợ vốn trị giá 30 triệu USD)

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Jason Wang, đại diện SCSB cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với BAC A BANK là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai bên. Ông kỳ vọng quan hệ hợp tác sẽ ngày càng được mở rộng, phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của mỗi bên, qua đó mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Đài Loan”.

BAC A BANK được thành lập ngày 17/9/1994 tại tỉnh Nghệ An. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, ngân hàng từng bước xây dựng nền tảng hoạt động và mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng. Tính đến ngày 31/7/2026, tổng tài sản của BAC A BANK đạt 221 nghìn tỷ đồng, huy động vốn đạt 165 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt 140 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới 194 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc là một trong những cơ sở để ngân hàng tiếp tục phục vụ khách hàng và triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển.

1787299740724-3294832512763366886-3294832512763366886-h.jpg
Thỏa thuận tài trợ góp phần đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế của BAC A BANK và mở ra cơ hội hợp tác giữa BAC A BANK và các tổ chức tài chính quốc tế

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết: “Ngân hàng đánh giá cao tiềm năng hợp tác với SCSB và tin tưởng thỏa thuận được ký kết sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. BAC A BANK khẳng định đồng hành cùng SCSB trên tinh thần hợp tác lâu dài, cùng phát triển, đồng thời sẵn sàng mở rộng các lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của hai bên”.

Năm 2025, BAC A BANK được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings xếp hạng “B+” với triển vọng Ổn định. Đây là sự ghi nhận đối với năng lực tài chính, nền tảng hoạt động và định hướng phát triển của ngân hàng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của các đối tác, nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế đối với BAC A BANK. Bên cạnh thị trường Đài Loan, BAC A BANK cũng chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế tại nhiều thị trường tiềm năng ở châu Á, châu Âu và các khu vực khác, qua đó đa dạng hóa mạng lưới đối tác, tăng cường kết nối nguồn lực, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai và nâng cao năng lực tài chính, vị thế của ngân hàng trên thị trường quốc tế.

#Hợp tác tài chính Việt Nam - Đài Loan #Ký kết thỏa thuận vay vốn 30 triệu USD #Phát triển mối quan hệ ngân hàng quốc tế #Nâng cao năng lực tài chính ngân hàng Việt Nam #Vai trò của BAC A BANK trong thị trường quốc tế

Bài liên quan

Doanh nghiệp

VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 -Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ.

Lễ ký kết được tổ chức trong trụ sở chính VPBank tại Hà Nội, với sự hiện diện của đại diện 15 định chế tài chính lớn và uy tín trên thị trường quốc tế. Về phía VPBank, buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, cùng các lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng.

Khoản vay đã được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL. Khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục, bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các SPTs này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

The Essence Wing - Thượng lưu tĩnh tại từ 5 chất sống giàu giá trị

The Essence Wing - Thượng lưu tĩnh tại từ 5 chất sống giàu giá trị

Tọa lạc tại tâm điểm quốc tế Global Gate (Cổ Loa, Hà Nội) - nơi hiện diện những công trình biểu tượng mới của Thủ đô, phiên bản giới hạn The Essence Wing tại LUMIÈRE Essence Peak mang dáng hình đôi cánh vươn cao giữa nhịp sống thời đại. Tại đây một chuẩn mực sống “thượng lưu tĩnh tại" được thiết lập, định vị dấu ấn riêng của gia chủ.