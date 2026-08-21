BAC A BANK và The Shanghai Commercial and Savings Bank ký kết thỏa thuận tài trợ vốn

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện lãnh đạo BAC A BANK và The Shanghai Commercial and Savings Bank, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới việc tăng cường kết nối nguồn lực tài chính, mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế và tạo thêm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd (SCSB) được thành lập năm 1915 tại Đài Loan và có hơn một thế kỷ hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Qua quá trình phát triển, SCSB không ngừng mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng, từng bước trở thành một định chế tài chính quốc tế uy tín. Với nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm hoạt động lâu năm và mạng lưới hiện diện tại nhiều thị trường, SCSB cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, đồng thời tích cực thúc đẩy hoạt động hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp và định chế tài chính tại khu vực châu Á và trên thế giới.

Đại diện BAC A BANK và The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd ký kết thỏa thuận tài trợ vốn trị giá 30 triệu USD)

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Jason Wang, đại diện SCSB cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với BAC A BANK là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai bên. Ông kỳ vọng quan hệ hợp tác sẽ ngày càng được mở rộng, phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của mỗi bên, qua đó mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Đài Loan”.

BAC A BANK được thành lập ngày 17/9/1994 tại tỉnh Nghệ An. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, ngân hàng từng bước xây dựng nền tảng hoạt động và mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng. Tính đến ngày 31/7/2026, tổng tài sản của BAC A BANK đạt 221 nghìn tỷ đồng, huy động vốn đạt 165 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt 140 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới 194 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc là một trong những cơ sở để ngân hàng tiếp tục phục vụ khách hàng và triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển.

Thỏa thuận tài trợ góp phần đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế của BAC A BANK và mở ra cơ hội hợp tác giữa BAC A BANK và các tổ chức tài chính quốc tế

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết: “Ngân hàng đánh giá cao tiềm năng hợp tác với SCSB và tin tưởng thỏa thuận được ký kết sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. BAC A BANK khẳng định đồng hành cùng SCSB trên tinh thần hợp tác lâu dài, cùng phát triển, đồng thời sẵn sàng mở rộng các lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của hai bên”.

Năm 2025, BAC A BANK được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings xếp hạng “B+” với triển vọng Ổn định. Đây là sự ghi nhận đối với năng lực tài chính, nền tảng hoạt động và định hướng phát triển của ngân hàng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của các đối tác, nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế đối với BAC A BANK. Bên cạnh thị trường Đài Loan, BAC A BANK cũng chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế tại nhiều thị trường tiềm năng ở châu Á, châu Âu và các khu vực khác, qua đó đa dạng hóa mạng lưới đối tác, tăng cường kết nối nguồn lực, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai và nâng cao năng lực tài chính, vị thế của ngân hàng trên thị trường quốc tế.