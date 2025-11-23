Ba nông sản Việt Nam cùng phá kỷ lục, dự báo đem về hơn 14 tỷ USD

Không chỉ cà phê, hạt điều và hạt tiêu của Việt Nam cũng đua lập kỷ lục trong xuất khẩu. Ba mặt hàng nông sản này của nước ta chiếm vị trí top đầu thế giới.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/11 năm nay, nước ta đã xuất khẩu gần 1,35 triệu tấn cà phê, thu về 7,64 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng này chỉ tăng 15,4% về lượng nhưng giá trị lại tăng mạnh 62,6%.

Đáng chú ý, dù còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc năm 2025 nhưng kim ngạch xuất khẩu cà phê đã vượt xa con số kỷ lục lịch sử 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Cùng thời điểm, xuất khẩu hạt điều cũng thu về 4,51 tỷ USD, tăng mạnh 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chính thức vượt kim ngạch xuất khẩu 4,34 tỷ USD của năm 2024 để lập đỉnh cao mới.

Trong nửa đầu tháng 11 năm nay, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hơn 8.200 tấn hạt tiêu, thu về gần 53 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2025, nước ta đã xuất khẩu khoảng 213.400 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt 1,44 tỷ USD.

Theo đó, xuất khẩu hạt tiêu cũng lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua con số 1,43 tỷ USD của cả năm 2016.

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia ngành hàng hồ tiêu Hoàng Phước Bính nhận định, hạt tiêu Việt Nam có thể lập kỷ lục lịch sử trong xuất khẩu nhờ giá mặt hàng này tăng cao.

Ông nhấn mạnh, hồ tiêu, mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam, đang ở thời hoàng kim khi giá tăng mạnh trong bối cảnh cung sụt giảm, còn nhu cầu trên thị trường quốc tế lại cao.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hạt tiêu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những năm qua, giá hồ tiêu xuống mức quá thấp khiến nhiều nông hộ phải chặt bỏ để chuyển sang trồng cà phê và sầu riêng - hai loại nông sản cho thu nhập cao hơn.

Do đó, khi nguồn cung hạt tiêu của Việt Nam sụt giảm góp phần đẩy giá mặt hàng này trên thị trường quốc tế tăng cao.

Theo tính toán của vị chuyên gia này, chu kỳ tăng giá có thể kéo dài hơn 10 năm. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa năm tới có thể cán mốc 200.000 đồng/kg.

Với mặt hàng cà phê, ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, nhìn nhận, xuất khẩu cà phê năm nay tăng mạnh nhờ ba yếu tố: Chất lượng được cải thiện, tỷ trọng sản phẩm chế biến tăng và mở rộng thị trường theo hướng chiến lược.

Theo ông, giai đoạn trước 2020, giá cà phê thấp khiến nhiều hộ nông dân chuyển sang trồng cây khác, làm nguồn cung giảm. Nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tăng khiến giá cà phê bật mạnh trở lại.

Giá tăng mạnh, xuất khẩu cà phê dự báo đạt 8 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh đó, doanh nghiệp và nông dân đã có những thay đổi lớn trong trồng trọt và sản xuất cà phê theo hướng bền vững nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, trong đó có EU. Từ đó, hình thành hệ sinh thái cà phê trách nhiệm từ sản xuất đến chế biến, gắn với nhu cầu thị trường thế giới, ông Hiệp cho hay.

Tương tự, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, xuất khẩu mặt hàng này có thể lập kỷ lục mới là bởi nhu cầu tiêu thụ các loại hạt, đặc biệt là hạt điều, tăng mạnh tại các thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc.

Ngoài ra, các thị trường khác như Đức, UAE, Anh cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, góp phần giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống. Đây được xem là hướng đi bền vững của ngành điều trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Hiệp hội Điều Việt Nam nhận định, các tín hiệu về giá ổn định, đơn hàng dồi dào và nhu cầu phục hồi đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu.

Các hiệp hội ngành hàng dự báo, năm 2025, xuất khẩu cà phê có thể vượt qua mốc 8 tỷ USD, còn hạt điều, hạt tiêu lần lượt đem về 5 tỷ USD và 1,5 tỷ USD.