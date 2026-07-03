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Quân sự - Thế giới

Át chủ bài răn đe hạt nhân tương lai của Mỹ lộ diện

Lần đầu tiên, những bức ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất mà Mỹ định hình sử dụng cho 50 năm tới được công bố bởi Tập đoàn Northrop Grumman.

Tuệ Minh

Lần đầu tiên, những bức ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel được công bố, cho thấy phần mũi của vũ khí răn đe hạt nhân tương lai của Mỹ khi nó hoàn thành một cột mốc xác nhận cấu trúc, vượt qua một trong những rào cản kỹ thuật lớn cuối cùng trước chuyến bay đầu tiên vào năm 2027.

Northrop Grumman đã đăng tải những hình ảnh này cùng với một tuyên bố ngắn gọn xác nhận chiến dịch thử nghiệm vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, và chính những bức ảnh đã nói lên hầu hết câu chuyện.

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Phần đầu đạn của tên lửa hạt nhân liên lục địa Sentinel lộ diện trong thí nghiệm tác động âm thanh.

Một hình nón kim loại cao chót vót nằm trong một không gian công nghiệp rộng lớn, một kỹ sư mặc bộ đồ bảo hộ sạch sẽ đứng gần đó, phần cứng trông đồ sộ và nghiêm nghị đúng như nhiệm vụ mà nó được chế tạo để thực hiện.

Tên lửa Sentinel hiếm khi xuất hiện trên các trang báo bên ngoài giới quốc phòng, nhưng nó lại là vũ khí mà toàn bộ hệ thống răn đe hạt nhân trên mặt đất của Mỹ sẽ phụ thuộc vào trong nửa thế kỷ tới.

Nó được phát triển để thay thế cho Minuteman III, tên lửa được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong các hầm ngầm khắp Montana, Bắc Dakota, Wyoming, Colorado và Nebraska kể từ năm 1970, khiến nó trở thành vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai liên tục lâu đời nhất mà Mỹ từng vận hành.

Tên lửa Minuteman III đã được vá lỗi, nâng cấp và kéo dài tuổi thọ nhiều lần trong suốt năm thập kỷ đến nỗi Không quân cuối cùng kết luận rằng không còn gì để kéo dài thêm nữa.

Con đường khả thi duy nhất là xây dựng lại hoàn toàn mọi thứ và Sentinel chính là sự tái thiết đó. Những hình ảnh mà Northrop Grumman công bố tuần này là sự xác nhận công khai đầu tiên rằng phần cứng đang được chế tạo để gánh vác trọng trách đó thực sự tồn tại dưới dạng vật lý.

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Sentinel là át chủ bài răn đe hạt nhân Mỹ định hình sử dụng trong ít nhất 50 năm tới.

Những bức ảnh cho thấy phần tên lửa mà Northrop Grumman gọi là phần đầu tích hợp, một cấu trúc chứa hệ thống tái nhập khí quyển của đầu đạn và mô-đun điều khiển tư thế sau khi tăng tốc, nơi đặt gói dẫn hướng và điều khiển, hoạt động như bộ não của toàn bộ vũ khí.

Sau khi các động cơ đẩy của tên lửa Sentinel cháy hết và tách ra trong vài phút sau khi phóng, cụm này sẽ kiểm soát hoàn toàn quỹ đạo, sử dụng các cảm biến, máy tính và các động cơ đẩy nhỏ để điều khiển phương tiện tái nhập khí quyển xuyên qua tầng khí quyển phía trên hướng tới mục tiêu.

Thử nghiệm âm thanh được mô phỏng chính xác các điều kiện phóng đến mức công nghệ hiện tại cho phép, bao quanh phần mũi tên lửa tạo ra môi trường âm thanh tương tự mà tên lửa sẽ trải qua trong một lần phóng thực tế.

Chương trình Sentinel đã trải qua vài năm thực sự khó khăn trước khi đạt được cột mốc này, và những bức ảnh mới không thể xóa bỏ lịch sử đó ngay cả khi chúng xác nhận sự tiến bộ.

Việc vượt quá 25% chi phí theo luật Nunn-McCurdy năm 2023, đã buộc Không quân phải tiến hành một cuộc đánh giá chính thức về việc liệu Sentinel có nên được tiếp tục hay bị hủy bỏ hoàn toàn.

Phần thân tên lửa tập đoàn Northrop Grumman đang nghiên cứu chế tạo.

Phần thân tên lửa tập đoàn Northrop Grumman đang nghiên cứu chế tạo.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ sau đó đã dự báo toàn bộ chương trình, có thể tiêu tốn hơn 140 tỷ đô la trong suốt vòng đời của nó, một con số mà cả Không quân và Northrop Grumman đều tích cực phản bác.

Sau khi được đưa vào sử dụng, khoảng 400 tên lửa Sentinel sẽ thay thế lực lượng Minuteman III trên cùng mạng lưới các hầm phóng ngầm trải rộng khắp năm tiểu bang.

Bản thân các hầm phóng này cũng đang được xây dựng lại như một phần không thể thiếu của chương trình lớn hơn.

Nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng đó, bao gồm việc xây dựng lại hàng trăm cơ sở ngầm kiên cố nằm rải rác khắp vùng Đại Bình nguyên của Mỹ trong khi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng hạt nhân liên tục trong suốt quá trình, là một nhiệm vụ hậu cần chưa từng có tiền lệ trong quân đội Mỹ hiện đại.

Sentinel thay thế Minuteman III trở thành 1 trong ba mũi đinh răn đe hạt nhân.
Defense Blog, Northrop
#Vũ khí răn đe hạt nhân Mỹ #Tên lửa liên lục địa Sentinel #Chương trình phát triển tên lửa mới #Cơ sở hạ tầng quốc phòng Mỹ #Chiến lược răn đe hạt nhân dài hạn

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