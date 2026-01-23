Mức tăng giá sẽ phụ thuộc vào dung lượng VRAM, theo đó các mẫu GPU có 16GB trở lên nhiều khả năng sẽ chịu mức tăng đầy đủ 15%

AMD và Nvidia có thể chưa công bố việc tăng giá GPU, nhưng các đối tác sản xuất bo mạch của họ thì có thể. Theo NotebookCheck, trích dẫn một báo cáo từ Đài Loan, Asus và Gigabyte dự kiến sẽ tăng giá các dòng card đồ họa RX 9000 và RTX 50-series lên tới 15% vào cuối tháng 1.

Asus, Gigabyte cùng nhau tăng giá card màn hình lên 15%

Nguyên nhân là do các nhà xây dựng trung tâm dữ liệu AI đang tích trữ chip NAND flash, khiến tất cả các bên – từ các nhà lắp ráp hệ thống cho đến các tập đoàn lớn như Apple và Samsung – đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn bộ nhớ cần thiết. Theo thông tin, MSI đã tăng giá các mẫu sản phẩm thế hệ mới nhất của mình, và giờ đây có vẻ như Gigabyte cùng Asus cũng sẽ làm điều tương tự.

Báo cáo cho biết mức tăng giá sẽ phụ thuộc vào dung lượng VRAM, theo đó các mẫu card có 16GB trở lên nhiều khả năng sẽ tăng đủ 15%, trong khi các mẫu 8GB có thể chỉ tăng khoảng 10%.

Mặc dù nhiều người dự đoán rằng hầu hết các công ty sẽ tăng giá các sản phẩm và thiết bị sử dụng bộ nhớ vào năm 2026, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ AMD hay Nvidia.

Cơn ác mộng của những người tự lắp ráp PC đã thực sự bắt đầu.

NotebookCheck nhận định đây có thể là cách các nhà sản xuất GPU lớn tránh bị dư luận chỉ trích về việc tăng giá. Họ có thể tuyên bố giá bán lẻ đề xuất không đổi, trong khi các đối tác sản xuất bo mạch lại tăng giá GPU.

Gần đây, HardwareUnboxed cho rằng các mẫu RTX 5070 Ti và 5060 Ti 16GB gần như đã bị ngừng sản xuất, nhưng Asus và Nvidia đã bác bỏ thông tin này. Hiện tại, RTX 5070 Ti có giá bán lẻ đề xuất là 750 USD, nhưng rất khó để tìm mua dưới 1.000 USD trên Newegg.

RTX 5060 Ti 16GB cũng được niêm yết trên 700 USD ở nhiều nơi. Trong khi đó, RX 9070 XT hiện chưa bị ảnh hưởng, các mẫu vẫn được bán với giá khoảng 750 USD.

Giá của nhiều sản phẩm, bao gồm cả GPU, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2026. Nếu bạn đang có ý định nâng cấp, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện sớm thay vì chờ đợi.