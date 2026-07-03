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[GALLERY] Bị từ chối 143 lần, chàng trai Harvard xây đế chế 10,1 tỷ USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bị từ chối 143 lần, chàng trai Harvard xây đế chế 10,1 tỷ USD

Từng đứng trước nguy cơ phá sản, Will Ahmed vẫn kiên trì theo đuổi ý tưởng, đưa Whoop trở thành đế chế thiết bị đeo trị giá 10,1 tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Will Ahmed từng là đội trưởng đội bóng quần của Đại học Harvard nhưng chính việc luyện tập quá sức khiến anh rơi vào trạng thái kiệt quệ, từ đó nảy ra ý tưởng phát triển Whoop - thiết bị đeo thông minh chuyên theo dõi các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi, mở ra một hướng đi khác biệt trong thị trường công nghệ chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Brohaus)
Will Ahmed từng là đội trưởng đội bóng quần của Đại học Harvard nhưng chính việc luyện tập quá sức khiến anh rơi vào trạng thái kiệt quệ, từ đó nảy ra ý tưởng phát triển Whoop - thiết bị đeo thông minh chuyên theo dõi các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi, mở ra một hướng đi khác biệt trong thị trường công nghệ chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Brohaus)
Ngay sau khi tốt nghiệp năm 2012, Ahmed cùng các cộng sự bắt tay xây dựng những nguyên mẫu đầu tiên của Whoop, nhưng hành trình khởi nghiệp nhanh chóng trở thành thử thách khắc nghiệt khi anh không có nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, liên tiếp nhận tới 143 lời từ chối từ các nhà đầu tư và phải dựa vào nguồn vốn từ gia đình, bạn bè để duy trì hoạt động của startup.
Ngay sau khi tốt nghiệp năm 2012, Ahmed cùng các cộng sự bắt tay xây dựng những nguyên mẫu đầu tiên của Whoop, nhưng hành trình khởi nghiệp nhanh chóng trở thành thử thách khắc nghiệt khi anh không có nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, liên tiếp nhận tới 143 lời từ chối từ các nhà đầu tư và phải dựa vào nguồn vốn từ gia đình, bạn bè để duy trì hoạt động của startup.
Khó khăn càng chồng chất khi Whoop phải cạnh tranh với những "gã khổng lồ" như Nike FuelBand và sau đó là Apple Watch, trong khi nhiều quỹ đầu tư khuyên Ahmed từ bỏ phần cứng để chuyển sang phát triển phần mềm, nhưng nhà sáng lập trẻ vẫn kiên định với chiến lược xây dựng hệ sinh thái khép kín gồm cả thiết bị đeo lẫn nền tảng phân tích dữ liệu sức khỏe.
Khó khăn càng chồng chất khi Whoop phải cạnh tranh với những "gã khổng lồ" như Nike FuelBand và sau đó là Apple Watch, trong khi nhiều quỹ đầu tư khuyên Ahmed từ bỏ phần cứng để chuyển sang phát triển phần mềm, nhưng nhà sáng lập trẻ vẫn kiên định với chiến lược xây dựng hệ sinh thái khép kín gồm cả thiết bị đeo lẫn nền tảng phân tích dữ liệu sức khỏe.
Sự bền bỉ của Ahmed cuối cùng cũng được đền đáp khi Whoop gọi thành công 3 triệu USD vốn hạt giống vào năm 2013, hoàn thiện sản phẩm thương mại đầu tiên vào năm 2015 và từng bước chinh phục nhiều vận động viên hàng đầu thế giới như LeBron James hay Michael Phelps nhờ khả năng cung cấp dữ liệu sinh học chuyên sâu mà các thiết bị đeo phổ thông thời điểm đó chưa đáp ứng được.
Sự bền bỉ của Ahmed cuối cùng cũng được đền đáp khi Whoop gọi thành công 3 triệu USD vốn hạt giống vào năm 2013, hoàn thiện sản phẩm thương mại đầu tiên vào năm 2015 và từng bước chinh phục nhiều vận động viên hàng đầu thế giới như LeBron James hay Michael Phelps nhờ khả năng cung cấp dữ liệu sinh học chuyên sâu mà các thiết bị đeo phổ thông thời điểm đó chưa đáp ứng được.
Dẫu vậy, thành công vẫn chưa đến ngay khi đến năm 2017, Whoop chỉ còn đủ dòng tiền để duy trì hoạt động trong khoảng ba tháng và đứng trước nguy cơ phá sản, bởi mức giá khoảng 500 USD cho một thiết bị khiến sản phẩm khó tiếp cận người dùng phổ thông dù nhận được sự tin tưởng từ giới vận động viên chuyên nghiệp.
Dẫu vậy, thành công vẫn chưa đến ngay khi đến năm 2017, Whoop chỉ còn đủ dòng tiền để duy trì hoạt động trong khoảng ba tháng và đứng trước nguy cơ phá sản, bởi mức giá khoảng 500 USD cho một thiết bị khiến sản phẩm khó tiếp cận người dùng phổ thông dù nhận được sự tin tưởng từ giới vận động viên chuyên nghiệp.
Bước ngoặt lớn xuất hiện vào năm 2018 khi Ahmed quyết định thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, chuyển từ bán thiết bị sang mô hình thuê bao thành viên với mức phí hằng năm, cho phép khách hàng nhận thiết bị miễn phí và trả tiền để sử dụng nền tảng phân tích dữ liệu sức khỏe, đồng thời liên tục nhận các bản cập nhật phần mềm và tính năng mới.
Bước ngoặt lớn xuất hiện vào năm 2018 khi Ahmed quyết định thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, chuyển từ bán thiết bị sang mô hình thuê bao thành viên với mức phí hằng năm, cho phép khách hàng nhận thiết bị miễn phí và trả tiền để sử dụng nền tảng phân tích dữ liệu sức khỏe, đồng thời liên tục nhận các bản cập nhật phần mềm và tính năng mới.
Chiến lược subscription nhanh chóng phát huy hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khi nhu cầu theo dõi sức khỏe tăng mạnh, giúp Whoop đạt dòng tiền dương, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nổi tiếng trong giới thể thao như LeBron James, Cristiano Ronaldo và Rory McIlroy, đồng thời đạt mức định giá khoảng 10,1 tỷ USD sau vòng gọi vốn 575 triệu USD.
Chiến lược subscription nhanh chóng phát huy hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khi nhu cầu theo dõi sức khỏe tăng mạnh, giúp Whoop đạt dòng tiền dương, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nổi tiếng trong giới thể thao như LeBron James, Cristiano Ronaldo và Rory McIlroy, đồng thời đạt mức định giá khoảng 10,1 tỷ USD sau vòng gọi vốn 575 triệu USD.
Ở tuổi 36, Will Ahmed không chỉ sở hữu một trong những startup thiết bị đeo giá trị nhất thế giới mà còn tiếp tục mở rộng Whoop sang các thị trường quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu sức khỏe và theo đuổi mục tiêu phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, minh chứng rằng sự kiên trì với tầm nhìn dài hạn đôi khi có thể biến 143 lời từ chối thành nền móng của một đế chế công nghệ tỷ USD.
Ở tuổi 36, Will Ahmed không chỉ sở hữu một trong những startup thiết bị đeo giá trị nhất thế giới mà còn tiếp tục mở rộng Whoop sang các thị trường quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu sức khỏe và theo đuổi mục tiêu phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, minh chứng rằng sự kiên trì với tầm nhìn dài hạn đôi khi có thể biến 143 lời từ chối thành nền móng của một đế chế công nghệ tỷ USD.
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Thiên Trang (TH)
#Will Ahmed #Whoop #thiết bị đeo #công nghệ sức khỏe #đế chế tỷ USD #Harvard

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