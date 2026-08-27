Apple ra Mac Studio giá cao nhất từ trước tới nay

Apple vừa chính thức trình làng thế hệ Mac Studio mới trên toàn cầu, mang đến bước nhảy vọt đáng chú ý cho dòng máy tính để bàn chuyên nghiệp.

Phiên bản nâng cấp này trực tiếp thay thế các dòng sử dụng vi xử lý M3 Ultra và M4 Max trước đây. Dù giữ nguyên thiết kế tối giản quen thuộc, sức mạnh bên trong của Mac Studio đã được nâng cấp toàn diện nhờ hai con chip mới nhất bao gồm M5 Max và M5 Ultra.

Apple ra Mac Studio mới vẫn thiết kế cũ nhưng sức mạnh vượt trội từ chip M5 Max và M5 Ultra.

Mức giá khởi điểm của thiết bị được ấn định ở 69.999.000 đồng cho phiên bản sở hữu chip M5 Max với 32 nhân GPU, kèm theo 36 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong.

Người dùng có thể linh hoạt mở rộng dung lượng lưu trữ lên các mốc 1 TB, 2 TB, 4 TB hoặc tối đa 8 TB với chi phí cộng thêm dao động từ 8.250.000 đồng đến 104.500.000 đồng.

Nếu có nhu cầu xử lý đồ họa cao hơn, bản M5 Max sở hữu 40 nhân GPU sẽ có giá từ 86.499.000 đồng với dung lượng RAM mặc định 48 GB. Đáng chú ý, đây cũng là phiên bản duy nhất thuộc dòng M5 Max cho phép cấu hình RAM lớn hơn, cho phép người dùng tùy chọn mốc 64 GB hoặc 128 GB bằng cách trả thêm khoản phí từ 11.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng.

Đối với những công việc đòi hỏi hiệu năng tối thượng, các biến thể trang bị chip M5 Ultra mang lại sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Phiên bản M5 Ultra cơ bản có giá từ 159.999.000 đồng, bao gồm CPU 30 nhân, GPU 64 nhân, bộ nhớ RAM 96 GB cùng SSD 1 TB.

Trong khi đó, cấu hình cao cấp hơn tích hợp CPU 36 nhân và GPU 80 nhân được bán với giá từ 195.749.000 đồng. Vi xử lý này đánh dấu mốc quan trọng khi kết hợp hai chip M5 Max cấu trúc dual-die để tạo ra vi xử lý dạng quad-die đầu tiên của Apple.

Với phiên bản cao cấp nhất sử dụng bộ xử lý M5 Ultra có giá kỷ lục kịch khung là 511.999.000 đồng.

Khả năng nâng cấp phần cứng của dòng M5 Ultra đạt đến những con số hết sức ấn tượng. Người dùng có thể trang bị dung lượng RAM lên tới 256 GB với chi phí cộng thêm 110.000.000 đồng so với bản tiêu chuẩn.

Tương tự, tùy chọn bộ nhớ trong tối đa 16 TB cũng yêu cầu một khoản phụ phí 206.250.000 đồng. Khi chọn cấu hình kịch khung gồm CPU 36 nhân, GPU 80 nhân, RAM 256 GB và SSD 16 TB, chiếc máy sẽ đạt mức giá kỷ lục là 511.999.000 đồng.

Apple dự kiến bắt đầu giao hàng các đơn đặt trước vào cuối tháng 9, riêng những phiên bản sở hữu dung lượng RAM khủng 512 GB sẽ chính thức lên kệ vào cuối tháng 10.

Sự xuất hiện của Mac Studio thế hệ mới khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple trong phân khúc máy tính trạm cao cấp, đáp ứng trọn vẹn những đòi hỏi khắt khe nhất từ giới sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, các nhà dựng phim hay kỹ sư phát triển trí tuệ nhân tạo.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế gọn gàng, khả năng tối ưu nhiệt lượng cùng sức mạnh phần cứng vượt giới hạn, đây hứa hẹn sẽ là cỗ máy toàn năng, sẵn sàng chinh phục mọi tác vụ phức tạp nhất trên thị trường hiện nay.