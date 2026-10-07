[GALLERY] Toyota Corolla Cross 2027 giá từ 650 triệu đồng, rút gọn phiên bản

Toyota Corolla Cross 2027 vừa được nâng cấp nhẹ. Đáng chú ý nhất là phiên bản Hybrid S bị loại bỏ, trong khi giá khởi điểm của xe tăng nhẹ so với đời trước.