ChatGPT chạm vào “pháo đài” riêng tư của Apple

Plugin mới cho phép ChatGPT đọc, tìm kiếm và gửi tin nhắn trên Mac, nhưng cũng kéo theo lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

OpenAI vừa đưa plugin Apple Messages lên ứng dụng ChatGPT dành cho Mac, mở ra khả năng để trợ lý AI trực tiếp đọc, tìm kiếm, tóm tắt và gửi tin nhắn iMessage, SMS hoặc RCS. Đây là một bước tiến đáng chú ý bởi Messages từ lâu được xem là một trong những khu vực mà Apple đặc biệt nhấn mạnh yếu tố riêng tư. Thay vì chỉ hỗ trợ soạn thảo hoặc trả lời nội dung, ChatGPT giờ đây có thể tương tác trực tiếp với dữ liệu tin nhắn đang lưu trên máy tính.

Về cơ chế hoạt động, plugin không nhất thiết phải đưa toàn bộ nội dung Messages lên máy chủ để xử lý. ChatGPT sử dụng các công cụ tự động hóa có sẵn trên macOS như AppleScript và Accessibility để thao tác với ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng phải cấp cho ChatGPT một số quyền khá rộng, bao gồm quyền tự động hóa, truy cập danh bạ và Full Disk Access. Tính năng hiện chỉ tương thích với máy Mac sử dụng chip Apple Silicon, trong khi các thiết bị chạy chip Intel bị loại khỏi danh sách hỗ trợ.

Plugin mới cho phép ChatGPT tương tác trực tiếp với Messages trên máy Mac, thay vì chỉ hỗ trợ người dùng soạn nội dung tin nhắn.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách xử lý quyền gửi tin. Theo thiết lập mặc định, ChatGPT phải chờ người dùng xác nhận trước khi một tin nhắn thực sự được gửi đi. Điều này giúp hạn chế nguy cơ AI tự ý thực hiện hành động ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu người dùng kích hoạt chế độ cho phép toàn quyền hoặc tắt bước xác nhận, trợ lý có thể gửi tin mà không cần hỏi lại. OpenAI cũng cho biết plugin không xây dựng một bản sao chỉ mục của toàn bộ lịch sử tin nhắn mà chỉ truy cập nội dung khi người dùng yêu cầu.

Dù vậy, vấn đề khiến giới công nghệ quan tâm không chỉ nằm ở việc dữ liệu có được gửi lên đám mây hay không. Khi iMessage đến máy Mac, nội dung đã được giải mã và được lưu dưới dạng dữ liệu cục bộ để ứng dụng Messages có thể hiển thị. Việc ChatGPT được cấp quyền truy cập vào khu vực này đồng nghĩa với việc lớp bảo vệ mã hóa đầu cuối của iMessage không còn là rào chắn ở giai đoạn dữ liệu đã nằm trên thiết bị. Đáng chú ý hơn, Full Disk Access cũng là quyền có phạm vi rộng, về lý thuyết có thể mở khả năng tiếp cận nhiều dữ liệu khác trên máy. Vì vậy, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi trao quyền cho một ứng dụng AI.

Quyền Full Disk Access trên macOS có phạm vi rộng, khiến việc cấp quyền cho ứng dụng bên thứ ba trở thành vấn đề cần cân nhắc.

Động thái của OpenAI càng gây chú ý khi xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa hãng AI và Apple đang có nhiều diễn biến phức tạp. Hai bên vẫn hợp tác trong việc tích hợp ChatGPT vào Siri và Apple Intelligence, nhưng đồng thời đang vướng vào tranh chấp pháp lý liên quan đến những cáo buộc về bí mật công nghiệp và thiết bị phần cứng AI. Việc OpenAI giờ đây có khả năng tiếp cận sâu hơn vào một ứng dụng quan trọng của hệ sinh thái Apple vì thế càng khiến giới quan sát đặt câu hỏi về ranh giới giữa tính tiện dụng và quyền riêng tư.

Với người dùng Mac, đặc biệt những người thường xuyên làm việc với email, tin nhắn, lịch và dữ liệu cá nhân, plugin này có thể mang lại nhiều tiện ích khi AI được phép xử lý công việc trực tiếp trên máy. Tuy nhiên, sự tiện lợi cũng đi kèm một mức độ tin cậy cao hơn dành cho phần mềm bên thứ ba. Trước khi bật tính năng, người dùng nên kiểm tra chính xác các quyền mà ChatGPT yêu cầu, ưu tiên chế độ phải xác nhận trước khi gửi tin và chỉ cấp quyền khi thực sự cần thiết. AI đang tiến gần hơn bao giờ hết tới dữ liệu cá nhân, và câu hỏi quan trọng không còn là ChatGPT làm được gì, mà là người dùng sẵn sàng cho phép nó làm đến đâu.