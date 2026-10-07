Vì sao smartphone ngày càng xịn nhưng nhanh lỗi thời?

Smartphone hiện đại bền hơn về thiết kế nhưng nhiều thiết bị chỉ giữ trải nghiệm tối ưu vài năm do pin, phần mềm và tâm lý muốn nâng cấp.

Smartphone ngày nay được trang bị khung máy chắc chắn, kính cường lực và khả năng kháng nước tốt hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa thiết bị sẽ luôn hoạt động như mới. Sau vài năm, nhiều máy bắt đầu xuống cấp, chủ yếu do pin và linh kiện bên trong. Pin lithium-ion mất dần khả năng lưu trữ năng lượng sau mỗi chu kỳ sạc. Khi dung lượng suy giảm, thời gian sử dụng ngắn hơn và máy có thể hoạt động kém ổn định.

Smartphone hiện đại có thiết kế chắc chắn hơn nhưng việc sửa chữa một số linh kiện vẫn không đơn giản.

Thiết kế nguyên khối cũng khiến việc sửa chữa khó khăn hơn. Để đổi lấy thân máy mỏng và khả năng kháng nước, nhiều linh kiện được cố định chặt bên trong. Một bộ phận như pin hoặc cổng sạc gặp vấn đề có thể khiến chi phí sửa chữa tăng, từ đó thúc đẩy người dùng cân nhắc đổi máy.

Phần mềm tiếp tục tạo thêm áp lực. Hệ điều hành và ứng dụng ngày càng nhiều tính năng, đòi hỏi phần cứng mạnh hơn. Khi nhà sản xuất ngừng cập nhật, thiết bị cũ cũng có nguy cơ mất khả năng tương thích với các ứng dụng mới. Chiếc điện thoại vì thế có thể vẫn chạy được nhưng không còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Phần mềm và tâm lý nâng cấp cũng góp phần khiến vòng đời sử dụng smartphone bị rút ngắn.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, tâm lý muốn sở hữu công nghệ mới cũng rút ngắn vòng đời smartphone. Camera tốt hơn, chip mạnh hơn hay các tính năng AI mới liên tục xuất hiện khiến một thiết bị còn hoạt động tốt vẫn dễ bị xem là lỗi thời. Vì vậy, tuổi thọ điện thoại không chỉ được quyết định bởi độ bền phần cứng mà còn bởi phần mềm và hành vi tiêu dùng.

Các hãng đang kéo dài vòng đời sản phẩm bằng cam kết cập nhật lâu hơn và hỗ trợ sửa chữa. Với người dùng, giữ máy tránh quá nhiệt, sử dụng sạc phù hợp và thay linh kiện khi cần có thể giúp thiết bị tiếp tục phục vụ trong nhiều năm.