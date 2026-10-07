Samsung Galaxy S27 Ultra sẽ có khả năng giả lập game PC mượt mà hơn

Các ame thủ mobile chắc hẳn đã từng mơ về một ngày có thể chiến mượt mà các siêu phẩm AAA của PC ngay trên chiếc điện thoại nhỏ gọn.

Giấc mơ đó dường như đang tiến rất gần đến hiện thực khi thông tin rò rỉ mới cho thấy Samsung đang ấp ủ mang game PC lên thiết bị di động thông qua siêu phẩm Galaxy S27 Ultra sắp ra mắt.

Vũ khí tối thượng từ nhà Qualcomm

Theo những nguồn tin rò rỉ từ Geekerwan thông qua trang SamMobile, Qualcomm đang âm thầm phát triển một bộ trình điều khiển GPU chính thức. Nỗ lực này được thiết kế dành riêng cho việc chạy các trò chơi PC đã qua biên dịch trên nền tảng Android.

Flagship tiếp theo của Samsung sẽ cho trải nghiệm chơi game tuyệt vời

Đáng chú ý hơn, hãng công nghệ đình đám này còn được cho là đang nghiên cứu sâu vào việc hỗ trợ trực tiếp DirectX 12 cho dòng đồ họa Adreno của mình.

Sự nâng cấp về mặt phần mềm này chính là chìa khóa quan trọng nhất để mở ra cánh cửa trải nghiệm mượt mà. Thay vì phải chật vật với các ứng dụng giả lập bên thứ ba thiếu ổn định, người dùng hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một môi trường tối ưu hóa tận răng từ chính nhà sản xuất chipset.

Thử lửa với Cyberpunk 2077 và Hắc Thần Thoại

Để chứng minh sức mạnh thực tế, Geekerwan đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trên thiết bị tham chiếu chạy vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Những cái tên sừng sỏ và sát phần cứng bậc nhất hiện nay như Cyberpunk 2077 hay Black Myth: Wukong đều đã được khởi chạy thành công ở chế độ DirectX 12.

Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng chipset cao cấp đến từ Qualcomm

Dẫu vậy, cộng đồng game thủ cũng rất dè chừng trước những thông tin rò rỉ này. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ số liệu chi tiết nào về tốc độ khung hình hay mức độ tiêu thụ điện năng được công bố.

Do đó, bản demo này chỉ mang tính chất chứng minh tiềm năng công nghệ chứ chưa thể khẳng định sức mạnh của máy sẽ sánh ngang với các hệ máy console chuyên dụng.

Combo phần cứng "hủy diệt" trên thiết bị mới

Ngoài ra, Samsung dường như đan có kế hoạch sử dụng RAM LPDDR6 16GB để khai thác tối đa sức mạnh của chipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Nhiều nguồn tin cho rằng, vi xử lý siêu khủng này đang được xem xét trang bị cho dòng Galaxy S27 Pro và đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất tại một số thị trường nhất định.

Chính sự kết hợp giữa khả năng xử lý đồ họa hàng đầu và không gian lưu trữ tạm thời cực kỳ dồi dào sẽ biến chiếc smartphone mới thành một nền tảng hoàn hảo.

Nếu Qualcomm thực sự tung ra được bản cập nhật phần mềm như đã hứa, trải nghiệm cày cuốc trên màn hình cảm ứng sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.