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[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 giữ nút bấm vật lý, mở rộng tùy chọn hybrid

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 giữ nút bấm vật lý, mở rộng tùy chọn hybrid

Hyundai Tucson 2027 thiết kế lại khoang cabin tối giản nhưng vẫn duy trì các nút và núm xoay vật lý. Mẫu SUV cũng được bổ sung hệ truyền động hybrid mạnh hơn.

Nguyễn Anh
Trên Tucson thế hệ mới, hãng xe Hyundai tiếp tục theo đuổi cách bố trí nội thất kết hợp giữa giao diện kỹ thuật số và các nút điều khiển vật lý. Thay vì chuyển toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng, hãng vẫn duy trì các nút bấm và núm xoay cho những thao tác quan trọng.
Trên Tucson thế hệ mới, hãng xe Hyundai tiếp tục theo đuổi cách bố trí nội thất kết hợp giữa giao diện kỹ thuật số và các nút điều khiển vật lý. Thay vì chuyển toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng, hãng vẫn duy trì các nút bấm và núm xoay cho những thao tác quan trọng.
Khoang nội thất của Hyundai Tucson 2027 mới đã được thiết kế theo hướng tối giản với các bề mặt phẳng và đường nét mềm mại. Màn hình vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng không chi phối toàn bộ bảng táp-lô.
Khoang nội thất của Hyundai Tucson 2027 mới đã được thiết kế theo hướng tối giản với các bề mặt phẳng và đường nét mềm mại. Màn hình vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng không chi phối toàn bộ bảng táp-lô.
Cụm đồng hồ của xe được bố trí trên một màn hình mảnh, trong khi phần trung tâm táp-lô được tận dụng để tạo thêm không gian chứa đồ. Đáng chú ý, khu vực phía sau vô-lăng xuất hiện một hộc chứa đồ mới.
Cụm đồng hồ của xe được bố trí trên một màn hình mảnh, trong khi phần trung tâm táp-lô được tận dụng để tạo thêm không gian chứa đồ. Đáng chú ý, khu vực phía sau vô-lăng xuất hiện một hộc chứa đồ mới.
Thiết kế lại cụm điều khiển trung tâm cũng giúp Hyundai tận dụng không gian hiệu quả hơn. Cụm điều khiển được nâng lên, tạo thêm một khoang chứa đồ lớn bên dưới. Các mảng ốp cửa được thiết kế lõm vào, mang lại thêm không gian cho khu vực tay của người ngồi.
Thiết kế lại cụm điều khiển trung tâm cũng giúp Hyundai tận dụng không gian hiệu quả hơn. Cụm điều khiển được nâng lên, tạo thêm một khoang chứa đồ lớn bên dưới. Các mảng ốp cửa được thiết kế lõm vào, mang lại thêm không gian cho khu vực tay của người ngồi.
Một trong những điểm đáng chú ý trên Tucson 2027 là phiên bản XRT cũng được cung cấp hệ truyền động hybrid. Hệ thống này tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, nhưng công suất được nâng lên 242 mã lực, tăng so với mức 231 mã lực của bản hiện hành.
Một trong những điểm đáng chú ý trên Tucson 2027 là phiên bản XRT cũng được cung cấp hệ truyền động hybrid. Hệ thống này tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, nhưng công suất được nâng lên 242 mã lực, tăng so với mức 231 mã lực của bản hiện hành.
Theo thông số tại thị trường Hàn Quốc, động cơ tăng áp 1.6L cũng có phiên bản sử dụng riêng động cơ đốt trong với công suất 190 mã lực. Thông tin này làm dấy lên khả năng Hyundai sẽ loại bỏ động cơ 2.5L hút khí tự nhiên hiện đang được sử dụng trên Tucson tại một số thị trường.
Theo thông số tại thị trường Hàn Quốc, động cơ tăng áp 1.6L cũng có phiên bản sử dụng riêng động cơ đốt trong với công suất 190 mã lực. Thông tin này làm dấy lên khả năng Hyundai sẽ loại bỏ động cơ 2.5L hút khí tự nhiên hiện đang được sử dụng trên Tucson tại một số thị trường.
Bên cạnh hybrid, Hyundai dự kiến bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) với công suất khoảng 288 mã lực trong thời gian tới. Tại Mỹ, Hyundai cho biết Tucson 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý vào đầu năm 2027.
Bên cạnh hybrid, Hyundai dự kiến bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) với công suất khoảng 288 mã lực trong thời gian tới. Tại Mỹ, Hyundai cho biết Tucson 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý vào đầu năm 2027.
Tại thị trường Mỹ, Hyundai mang theo kỳ vọng với Tucson thế hệ mới, nhằm tái lập vị thế dẫn đầu phân khúc bằng sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và giá trị sử dụng cốt lõi. Sau Mỹ, xe dự kiến sẽ ra mắt các thị trường khác trong đó có Việt Nam.
Tại thị trường Mỹ, Hyundai mang theo kỳ vọng với Tucson thế hệ mới, nhằm tái lập vị thế dẫn đầu phân khúc bằng sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và giá trị sử dụng cốt lõi. Sau Mỹ, xe dự kiến sẽ ra mắt các thị trường khác trong đó có Việt Nam.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới.
Nguyễn Anh
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