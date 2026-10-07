[INFOGRAPHIC] Acerpure PRO P5 Pet Care xử lý cả lông và mùi thú cưng

Acerpure PRO P5 Pet Care tập trung xử lý lông, vẩy da, bụi và mùi trong nhà nuôi thú cưng với hệ thống lọc HEPA 13 cùng nhiều công nghệ hỗ trợ.
Doanh số xe máy Honda tăng trưởng mạnh, đẩy mức tiêu thụ trung bình khoảng 7.000 chiếc/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, mảng kinh doanh ôtô tiếp tục sụt giảm.
Doanh số xe máy Honda tăng trưởng mạnh, đẩy mức tiêu thụ trung bình khoảng 7.000 chiếc/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, mảng kinh doanh ôtô tiếp tục sụt giảm.
Galaxy S27 Ultra có thể hóa cỗ máy giả lập game PC bỏ túi nhờ chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và RAM 16GB, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn mobile gaming.
Thương hiệu xe sang Nhật Bản đã tinh chỉnh chức năng tự động giữ phanh tạm thời của Lexus RX 2027 và bổ sung kính cửa trước cản tia hồng ngoại và cách nhiệt.
Mẫu xe SUV Land Rover Defender đang phải triệu hồi tại thị trường Mỹ do lỗi dây an toàn, lỗi này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.
Giữa cơn “đại hạn hán” bộ nhớ toàn cầu tiếp tục kéo dài, hãng Toshiba vừa tái khẳng định kế hoạch ra mắt ổ đĩa cứng (HDD) dung lượng 30TB và tăng gấp đôi.
Toyota Corolla Cross 2027 vừa được nâng cấp nhẹ. Đáng chú ý nhất là phiên bản Hybrid S bị loại bỏ, trong khi giá khởi điểm của xe tăng nhẹ so với đời trước.
Một công cụ mã nguồn mở gây chú ý người dùng Mac khi giúp họ lấy lại không gian lưu trữ quý giá bị chiếm dụng bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo của Apple.
Final Cut Camera 2.4 bổ sung loạt công cụ quay phim chuyên nghiệp, đồng thời tận dụng phần cứng iPhone 18 Pro và iOS 27 để kiểm soát hình ảnh tốt hơn.
Điện thoại Android rơi xuống nước có thể hỏng nặng nếu xử lý sai. Tắt nguồn, tránh nhiệt và làm khô đúng cách là những bước cần ưu tiên.
Honda Việt Nam đã nâng cấp các dòng môtô phân khối lớn CB500 Hornet, CBR500R và NX500 với công nghệ ly hợp điện tử E-Clutch, giá khởi điểm từ 200 triệu đồng.
Kẻ gian nắm rõ tên, sản phẩm và thời điểm giao hàng để giả danh sàn thương mại điện tử, sau đó dụ người mua cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền.
Hãng Hyundai đạt doanh số tháng 9 tốt nhất từ trước đến nay tại Mỹ, nhờ doanh số xe hybrid tăng 39%. Đang chú ý, doanh số Hyundai Tucson đời cũ tăng mạnh.
Một viên pin sạc dự phòng thường có thể hoạt động trong vài năm, nhưng nhiệt độ, số lần nạp xả và cách sử dụng có thể khiến tuổi thọ rút ngắn đáng kể.
Agents giờ có thể hoạt động liên tục ngay bên trong ChatGPT. Người dùng có thể đặt tên, ảnh đại diện rồi trò chuyện qua ChatGPT, tin nhắn hoặc điện thoại.
Ford Ranger SUPER DUTY Single Cab Chassis vừa được giới thiệu tại Thái Lan với giá 1,464 triệu baht (khoảng 1,13 tỷ đồng), sở hữu động cơ diesel V6 3.0L.
Chứng chỉ tự động cho mọi người, được thiết kế phù hợp với hiện tại và tăng cường bảo mật cho kỷ nguyên điện toán lượng tử.
Honda Việt Nam chốt lịch ra mắt City 2026 bản nâng cấp tại thị trường trong nước vào ngày 12/10 tới. Xe hứa hẹn sẽ nhận được loạt thay đổi đáng chú ý.
Chỉ 90 phút mở bán Ram 1500 Rumble Bee bản tiêu chuẩn, toàn bộ xe năm 2026 đã có chủ và thậm chí toàn bộ xe phân bổ đến hết tháng 3/2027 cũng được đặt cọc.
Trong tháng 10/2026 này, mẫu xe sedan cỡ B Kia Soluto chính hãng Việt Nam được giảm giá lên đến 46 triệu đồng cho cả 2 phiên bản MT và Deluxe.
BMW M vừa đạt cột mốc 1 triệu xe, đánh dấu sự kiện này bằng chiếc BMW M3 màu sơn cam Fire Orange III lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Munich, Đức.