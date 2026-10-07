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Số hóa - Xe

Doanh số Honda Việt Nam tháng 9/2026 - xe máy đắt khách, ôtô ế ẩm

Doanh số xe máy Honda tăng trưởng mạnh, đẩy mức tiêu thụ trung bình khoảng 7.000 chiếc/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, mảng kinh doanh ôtô tiếp tục sụt giảm.

Thảo Nguyễn
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Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh của tháng 9 vừa qua. Đáng chú ý nhất là mảng xe máy với mức tăng trưởng mạnh, đạt 210.983 chiếc, tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Doanh số Honda Việt Nam tháng 9/2026 - xe máy đắt khách, ôtô ế ẩm.

Như vậy, trung bình mỗi ngày trong tháng 9/2026, người Việt đã mua khoảng 7.033 xe máy Honda. Bên cạnh đó, hãng cũng xuất khẩu được 14.548 xe máy nguyên chiếc ra nước ngoài trong tháng vừa qua.

Cộng dồn doanh số xe máy của năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2027 (từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), HVN đã bán được 1.073.088 xe máy, tăng nhẹ 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng 9 tháng dương lịch của năm 2026, HVN đã bán được 1.686.011 xe máy.

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Trong khi đó, ở mảng kinh doanh ôtô, HVN tiếp tục cho thấy sự sụt giảm mạnh. Cụ thể, doanh số xe chỉ đạt 1.502 chiếc trong tháng 9/2026, giảm tới 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng năm tài chính 2027 cũng chỉ đạt 10.334 chiếc, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Có thể thấy, doanh số xe máy Honda đang dần tăng trưởng về cuối năm khi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam tăng trở lại. Mặt khác, mảng ôtô của HVN chưa thể tăng trở lại trong bối cảnh nhiều mẫu xe chủ lực đang thiếu vắng các ưu đãi để kéo doanh số.

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