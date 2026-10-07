Toshiba quay lại tăng mạnh sản xuất ổ đĩa cứng HDD

Toshiba đã chi khoảng 60 tỷ yên (380 triệu USD) để mở rộng năng lực lắp ráp ổ đĩa cứng tại Philippines, qua đó tăng gấp đôi công suất sản xuất ổ HDD dòng nearline vào năm tài chính 2027 so với năm tài chính 2025.

Việc mở rộng năng lực sản xuất này diễn ra song song với kế hoạch ra mắt các dòng ổ đĩa cứng thế hệ mới dung lượng 30TB vào năm 2027, đồng thời giúp công ty chuẩn bị sẵn sàng cho các dòng ổ đĩa cứng 65TB vào năm 2030 và các dòng 100TB trong tương lai.

Ổ cứng HDD từng bị cho là sẽ sớm lạc hậu và bị thay thế bởi công nghệ Flash.

Động thái này của Toshiba được coi là để đáp ứng nhu cầu đang quá lớn về bộ nhớ cho các trung tâm dữ liệu AI và hệ thống AI trong tình hình chip nhớ bị khán hiếm.

Trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng, Toshiba đã lắp đặt thêm các dây chuyền sản xuất tại nhà máy Laguna Technopark (LTI) ở Philippines để chế tạo ổ đĩa cứng dòng nearline và chuẩn bị cho việc sản xuất các ổ đãi cứng HDD thế hệ mới có dung lượng lưu trữ tăng tới 40% trên mỗi ổ.

Con số 40% này cho thấy rõ ràng hãng đang hướng tới dòng ổ cứng M12 thế hệ mới, vốn sử dụng công nghệ ghi từ tính hỗ trợ bằng vi sóng (microwave-assisted magnetic recording, MAMR), tích hợp tới 11 phiến đĩa (platters) và cung cấp dung lượng vượt mức 30TB.

Lộ trình sản xuất các dòng HDD dung lượng lớn cho data center của Toshiba. (Nguồn: Toshiba)

Nearline hard drives là loại ổ đĩa cứng cơ học có dung lượng lớn và chi phí hợp lý, được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và hệ thống lưu trữ đám mây, nơi dữ liệu được truy cập định kỳ thay vì liên tục.

Dự án này đánh dấu khoản đầu tư đáng kể đầu tiên của Toshiba vào lĩnh vực sản xuất ổ đĩa cứng (HDD) trong khoảng 5 năm qua, diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với dòng ổ đĩa cứng nearline đang tăng vọt.

Cho đến nay, cả hai hãng đối thủ là Seagate và Western Digital đều ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực AI đối với các loại ổ HDD dung lượng 30TB và 40TB. Mặc dù có phần chậm chân hơn với các mẫu ổ HDD 24TB (công nghệ CMR) và 28TB (công nghệ SMR), Toshiba cũng đã bán sạch toàn bộ sản phẩm sản xuất ra trong những quý gần đây.

Có thể nói rằng cả ba nhà sản xuất ổ đĩa cứng này đều đã chậm trễ trong việc mở rộng năng lực sản xuất. Có lẽ họ cần thận trọng khi đầu tư mở rộng sản xuất loại thiết bị lưu trữ công nghệ truyền thống mà trước thời AI bùng nổ từng bị coi là sớm bị thay thề bởi công nghệ chip nhớ Flash.

Các trung tâm dữ liệu AI đã tạo nên khủng hoảng khiến giá chip nhớ tăng chóng mặt, khiến nhu cầu HDD tăng cao trở lại.

Việc đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất này cũng được coi là một bước đi trong lộ trình phát triển HDD dài hạn của Toshiba. Công ty Nhật Bản này gần đây đã tái khẳng định kế hoạch ra mắt các dòng HDD dung lượng 40TB với cấu trúc lên tới 12 phiến đĩa vào năm 2027. Trong khi đó, năm 2027 dường như sẽ là thời điểm mà Toshiba tập trung đẩy mạnh sản xuất dòng HDD M12 dung lượng 30TB.

Toshiba dự định tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất để bắt đầu sản xuất hàng loạt các ổ đĩa cứng dung lượng 65TB vào khoảng năm 2030, và sau đó là các ổ đĩa cứng dung lượng 100TB.

Các sản phẩm này sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu quy mô lớn khác. Cũng theo báo cáo, Toshiba kỳ vọng các dây chuyền sản xuất mới và dòng ổ đĩa cứng thế hệ tiếp theo sẽ giúp hãng nâng thị phần từ mức khoảng 10% hiện nay (tính theo tổng dung lượng exabyte xuất xưởng) lên 30% trong “trung hạn”.