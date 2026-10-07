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Số hóa - Xe

Honda CR-V bán tới hơn 83.000 xe tại Mỹ, cho Toyota RAV4 "hít khói"

Honda CR-V đang tạm vượt Toyota RAV4 để trở thành mẫu SUV bán chạy nhất tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm, dù mẫu xe Nhật Bản đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời.

Nguyễn Thảo
Video: Xem Honda CR-V đọ sức với Toyota RAV4 2026.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, Honda CR-V đạt doanh số 336.834 xe tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, CR-V hiện đã ở nửa sau vòng đời sản phẩm và thế hệ mới đang được Honda phát triển.

Trong khi đó, Toyota RAV4 hiện kém CR-V khoảng 83.000 xe. RAV4 thế hệ mới vừa trải qua đợt thay đổi lớn và vẫn còn 3 tháng cuối năm để thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, tình trạng thiếu xe được cho là đang ảnh hưởng đáng kể đến doanh số của mẫu SUV này.

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Honda CR-V vượt Toyota RAV4 hơn 83.000 xe, là mẫu SUV bán chạy nhất Mỹ.

Theo các nguồn tin được dẫn lại, lượng đơn hàng của CR-V hiện đã kéo dài sang năm sau. RAV4 cũng đang có lượng đơn hàng lớn nhưng gặp tình trạng nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, Toyota chỉ có thể đảo ngược cục diện nếu công suất sản xuất được khôi phục đầy đủ.

Một yếu tố đáng chú ý trong cuộc đua doanh số giữa hai mẫu SUV nằm ở hệ truyền động. Trong tổng doanh số CR-V tại Mỹ, phiên bản động cơ xăng chiếm 47%, trong khi hybrid chiếm 53%.

Cơ cấu này cho thấy nhu cầu đối với xe sử dụng động cơ đốt trong tại thị trường Mỹ vẫn đáng kể. Trong khi đó, RAV4 thế hệ mới đã loại bỏ phiên bản thuần xăng, chỉ còn các lựa chọn hybrid và plug-in hybrid.

Theo nhận định của truyền thông nước ngoài, đây có thể là một trong những yếu tố góp phần tạo ra khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe.

Honda được cho là cũng đang cân nhắc việc loại bỏ động cơ đốt trong trên CR-V trong tương lai. Khi đó, khả năng mẫu SUV này tiếp tục duy trì lợi thế doanh số trước RAV4 sẽ là vấn đề đáng chú ý.

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