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Số hóa - Xe

Samsung tăng cường sản xuất loạt chip Exynos 2700 2nm cho Galaxy S27

Vi xử lý Exynos 2700 sản xuất trên tiến trình 2nm SF2P giúp tối ưu 25% điện năng, tạo bước đệm hiệu năng quan trọng trước khi ra mắt cùng dòng Galaxy S27 mới.

Tuệ Minh

Samsung đã chính thức bắt đầu quy trình sản xuất hàng loạt vi xử lý Exynos 2700 trên tiến trình 2nm hiện đại. Động thái này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tự chủ vi xử lý của tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc, đồng thời mở đường cho thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo, tiêu biểu là dòng sản phẩm Galaxy S27.

Samsung bắt đầu sản xuất chip Exynos 2700
Samsung bắt đầu sản xuất chip Exynos 2700

Công nghệ tiến trình SF2P 2nm và kiến trúc Arm C2 thế hệ mới

Bộ xử lý Exynos 2700 được gia công trên tiến trình SF2P của Samsung Foundry. Đây là công nghệ chế tạo 2nm thế hệ thứ hai áp dụng cấu trúc bóng bán dẫn Gate-All-Around (GAA), thay thế trực tiếp cho tiến trình SF2 đời đầu từng áp dụng trên phiên bản Exynos 2600.

Đáng chú ý, Samsung đã đặt mục tiêu sản lượng cho đợt sản xuất này cao hơn 10% so với thế hệ tiền nhiệm nhằm đáp ứng lượng cung ứng thiết bị mới. Việc chuyển đổi sang kiến trúc bóng bán dẫn mới mang đến những nâng cấp đáng kể về mặt thông số vật lý và hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

Ngoài ra, phần cứng vi xử lý Exynos 2700 dự kiến tích hợp các nhân CPU Arm C2 thay thế cho cụm nhân Arm C1 trước đây, tăng cường khả năng xử lý các thuật toán phức tạp.

Chiến lược phân phối thị trường và bài toán Galaxy S27 Ultra

Về kế hoạch triển khai phần cứng, tập đoàn công nghệ tiếp tục áp dụng chính sách phân chia bộ vi xử lý dựa theo khu vực thị trường.

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Exynos 2700 có thể ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Theo nguồn tin từ The Elec, các mẫu Galaxy S27 tiêu chuẩn, bản Plus và phiên bản Galaxy S27 Pro tại thị trường Hàn Quốc cũng như châu Âu sẽ được trang bị dòng chip Exynos 2700 sản xuất nội bộ.

Trong khi đó, các phiên bản cung ứng cho thị trường Mỹ và Trung Quốc sẽ vận hành bằng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 đến từ Qualcomm.

Dù vậy, cấu hình phần cứng của biến thể cao cấp nhất mang tên Galaxy S27 Ultra hiện vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng. Bộ phận thiết kế bán dẫn của Samsung đang nỗ lực đưa Exynos 2700 xuất hiện trên phiên bản cao cấp này để khẳng định vị thế kỹ thuật và tối ưu biên lợi nhuận linh kiện.

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Hầu hết các phiên bản của Samsung Galaxy S27 sẽ sử dụng chip Exynos.

Tuy nhiên, bộ phận sản xuất thiết bị di động Samsung MX vẫn phải đánh giá thận trọng các thông số về khả năng phân tán nhiệt lượng, hiệu năng duy trì trong điều kiện thực tế, năng lực cung ứng dây chuyền cùng giá thành linh kiện thỏa thuận với đối tác Qualcomm.

Hiệu năng thực tế và lộ trình ra mắt

Các báo cáo đánh giá nội bộ ban đầu cho thấy Exynos 2700 thể hiện kết quả ấn tượng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong bài kiểm tra đa nhân thông qua thang đo Geekbench, Exynos 2700 ghi nhận mức điểm cao hơn vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khoảng 9.5%.

Dù vậy, con chip đầu bảng của Qualcomm vẫn nắm giữ lợi thế nhất định ở hạng mục điểm đơn nhân.

Theo chu kỳ công nghiệp sản xuất linh kiện bán dẫn, một dòng vi xử lý thông thường sẽ cần khoảng thời gian từ ba đến bốn tháng kể từ khi bắt đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt cho đến thời điểm đóng gói và tích hợp hoàn chỉnh vào thiết bị thương mại.

Khung thời gian này hoàn toàn ăn khớp với lịch trình công bố các sản phẩm thuộc dòng Galaxy S thường niên vào khoảng tháng Hai hoặc tháng Ba hàng năm.

Video: Chip Exynos 2700 có gì mới?
Gizmodo/Samyfan
#Exynos 2700 #Samsung 2nm #Galaxy S27 #tiến trình SF2P #Snapdragon 8 Elite Gen 6

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