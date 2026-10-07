Phát hiện mộ cổ 3.000 năm tuổi, hé lộ nữ tướng quyền lực của nhà Thương

Ngôi mộ hơn 3.000 năm tuổi cùng hàng nghìn hiện vật quý đã hé lộ thân thế đặc biệt của Phụ Hảo, nữ tướng và hoàng hậu quyền lực thời nhà Thương ở Trung Quốc.

Ngôi mộ bí ẩn dưới lòng đất

Các nhà khảo cổ tiến hành khai quật bảo tồn tại khu di chỉ Tiểu Đồn, thuộc thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Ban đầu, quá trình thăm dò diễn ra khá bình thường, những mũi khoan liên tục xuyên xuống lòng đất nhưng chưa phát hiện dấu hiệu rõ ràng của một công trình cổ.

Nhóm khảo cổ tập trung thăm dò khu vực trung tâm. Khi mũi khoan xuống độ sâu khoảng 6,5 m, bất ngờ có hiện tượng sụt lún xuống hàng chục centimet. Dấu hiệu này cho thấy phía dưới có thể tồn tại một khoảng rỗng nhân tạo.

Không lâu sau, một hiện vật bằng ngọc được đưa lên khỏi lòng đất. Sau khi làm sạch, các chuyên gia nhận thấy đây là một món ngọc trang sức được chế tác tinh xảo, cho thấy khu vực bên dưới nhiều khả năng là một ngôi mộ có quy mô và địa vị đặc biệt.

Cuộc khai quật sau đó được tiến hành thận trọng. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ cấu trúc ngôi mộ dần lộ diện. Mộ dài khoảng 5,6 m, rộng khoảng 4 m, không quá lớn nhưng chứa hệ thống đồ tùy táng rất phong phú.

Điều khiến Phụ Hảo trở thành nhân vật đặc biệt không chỉ nằm ở vai trò quân sự. Bà còn đảm nhiệm các hoạt động tế lễ quan trọng. Ảnh: @Sohu.

Các nhà khảo cổ đã thu được khoảng 1.928 hiện vật bằng vàng, bạc, đồng, đá và nhiều chất liệu khác. Trong số đó có các tượng và đồ vật bằng đá như chim, bò, bình nhỏ và những vật dụng mang ý nghĩa nghi lễ, biểu tượng hoặc phục vụ đời sống. Xung quanh quan tài còn xuất hiện hài cốt người và chó, phản ánh một số tập tục mai táng từng tồn tại trong xã hội nhà Thương cổ xưa.

Chiếc rìu đồng nặng 18 kg gây chú ý

Đáng chú ý nhất trong số các hiện vật là chiếc rìu đồng được tìm thấy cùng chủ nhân ngôi mộ. Chiếc rìu đồng có trọng lượng lên tới 18 kg, trên thân trang trí hoa văn rồng và hổ.

Trong xã hội cổ đại, chiếc rìu đồng không đơn thuần là một loại vũ khí. Đây còn là biểu tượng gắn với quyền lực và quyền chỉ huy quân sự. Việc một người phụ nữ được chôn cùng hiện vật quân sự có quy mô lớn như vậy cho thấy địa vị đặc biệt của chủ nhân ngôi mộ.

Khi các nhà khảo cổ tiếp tục nghiên cứu những đồ đồng và chữ khắc liên quan, danh tính của người phụ nữ dần được xác định. Đó là Phụ Hảo, vợ của vua Vũ Đinh, vị quân chủ nổi tiếng của nhà Thương.

Đáng chú ý nhất trong số các hiện vật là chiếc rìu đồng được tìm thấy cùng Phụ Hảo. Chiếc rìu đồng có trọng lượng lên tới 18 kg, trên thân trang trí hoa văn rồng và hổ. Ảnh: @Sohu.

Phụ Hảo – hoàng hậu từng trực tiếp cầm quân

Trước khi trở thành hoàng hậu, Phụ Hảo xuất thân từ một gia tộc quý tộc ở khu vực phía Bắc vương quốc Thương. Sau khi kết hôn với Vũ Đinh, bà không chỉ sống trong cung mà còn tham gia vào những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột liên tục xảy ra ở vùng biên giới, Phụ Hảo được cho là đã chủ động xin ra trận. Ban đầu, Vũ Đinh tỏ ra do dự vì chiến trường đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành bói toán theo tập tục thời đó, nhà vua quyết định giao binh quyền cho bà.

Phụ Hảo sau đó trở thành một trong những nhân vật quân sự nổi bật của thời kỳ này. Bà từng chỉ huy quân đội tham gia nhiều chiến dịch và đối đầu với hơn 20 thế lực nhỏ xung quanh nhà Thương.

Một trong những chiến dịch nổi tiếng được nhắc đến là cuộc giao chiến với người Quỷ Phương. Lực lượng do Phụ Hảo chỉ huy lên tới khoảng 13.000 quân. Vũ Đinh cũng phối hợp về mặt chiến thuật, tạo điều kiện để đối phương rơi vào khu vực phục kích đã được chuẩn bị trước. Những thông tin này cho thấy phụ nữ trong xã hội Thương, ít nhất trong trường hợp đặc biệt của Phụ Hảo, có thể giữ vị trí rất cao trong hệ thống quyền lực, thậm chí trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự.

Không chỉ là nữ tướng

Điều khiến Phụ Hảo trở thành nhân vật đặc biệt không chỉ nằm ở vai trò quân sự. Bà còn đảm nhiệm các hoạt động tế lễ quan trọng. Trong xã hội Thương, bói toán và tín ngưỡng giữ vị trí rất lớn trong đời sống chính trị. Những nghi lễ liên quan đến trời đất, tổ tiên và chiến tranh đều có ý nghĩa đặc biệt đối với triều đình.

Vì vậy, việc Phụ Hảo vừa là hoàng hậu, vừa tham gia chỉ huy quân đội và đảm nhiệm các hoạt động tế lễ cho thấy, bà có vị trí đáng kể trong đời sống chính trị và tôn giáo của triều đại này. Bà được sử sách cổ mô tả như một nhân vật đồng thời gắn với quyền lực quân sự, chính trị và cả nghi lễ.

Mối quan hệ đặc biệt với vua Vũ Đinh

Phụ Hảo không chỉ có vị trí quan trọng trong triều đình mà còn được cho là nhận được sự tin tưởng lớn từ Vũ Đinh. Nhà vua từng giao cho bà lực lượng quân sự riêng và ban cho bà vùng đất cai quản riêng. Tại lãnh địa của mình, Phụ Hảo có khả năng duy trì lực lượng đủ để bảo vệ vùng đất và thực hiện nghĩa vụ với vương quốc.

Hai người thường xuyên phải sống xa nhau do những nhiệm vụ chính trị và quân sự, nhưng điều đó không làm suy giảm mối quan hệ giữa họ. Phụ Hảo được cho là đã sinh cho Vũ Đinh một con trai và hai con gái.

Tuy nhiên, cuộc đời của nữ hoàng kết thúc khá sớm. Bà qua đời khi còn trẻ. Nguyên nhân chính xác chưa được xác định rõ. Một số cách giải thích được nhắc đến liên quan đến biến chứng khi sinh con hoặc những tổn thương để lại từ chiến tranh, nhưng đây vẫn là những giả thuyết, chưa phải kết luận chắc chắn.

Ngôi mộ không bị trộm phá suốt hàng nghìn năm

Sau khi Phụ Hảo qua đời, Vũ Đinh được cho là đã dành cho bà sự tưởng nhớ đặc biệt. Ngôi mộ được đặt gần khu vực cung điện của nhà vua, thể hiện vị trí quan trọng của bà trong hoàng gia.

Mộ Phụ Hảo không chỉ gây chú ý vì chủ nhân là một nữ tướng. Giá trị lớn hơn của phát hiện nằm ở số lượng và tính đa dạng của các hiện vật được bảo tồn. Ảnh: @Sohu.

Điều đặc biệt là ngôi mộ đã tồn tại dưới lòng đất hơn 3.000 năm nhưng không bị những kẻ trộm mộ phá hủy. Nhờ vậy, nhiều hiện vật vẫn còn trong tình trạng tương đối nguyên vẹn. Hệ thống đồ tùy táng phong phú giúp các nhà nghiên cứu có thêm nguồn tư liệu trực tiếp để tìm hiểu về xã hội, nghi lễ, quân sự và đời sống của tầng lớp quý tộc thời Thương.