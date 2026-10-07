Mẹo gõ sạch Apple Intelligence trên Macbook và thu hồi 12GB lưu trữ

Một công cụ mã nguồn mở gây chú ý người dùng Mac khi giúp họ lấy lại không gian lưu trữ quý giá bị chiếm dụng bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo của Apple.

Một công cụ mã nguồn mở mới đang gây chú ý trong cộng đồng người dùng Mac khi giúp họ lấy lại dung lượng lưu trữ quý giá bị chiếm dụng bởi các mô hình AI của Apple.

Có tên gọi "RemoveMacAI", công cụ dòng lệnh này cho phép vô hiệu hóa Apple Intelligence trên macOS 27, xóa các mô hình đã tải về và ngăn không cho chúng được tải lại.

Công cụ này "đá bay" Apple Intelligence ra khỏi máy Mac để thu hồi 12GB lưu trữ.

Trên macOS 27, Apple đã loại bỏ tùy chọn tắt hoàn toàn Apple Intelligence, và việc chỉ vô hiệu hóa từng tính năng riêng lẻ cũng không xóa các mô hình AI khỏi ổ đĩa của máy Mac.

Theo giải thích của nhà phát triển, RemoveMacAI khắc phục điều này bằng cách sử dụng một hồ sơ cấu hình để tắt dịch vụ quản lý tài sản của Apple và xóa các mô hình AI.

Sau đó, công cụ này cấu hình hệ thống để mọi nỗ lực tải lại các mô hình đã bị xóa sẽ được chuyển hướng đến một cổng nội bộ đã đóng, ngăn không cho chúng tự động quay trở lại.

Tất cả quá trình này đều không cần tắt tính năng Bảo vệ Toàn vẹn Hệ thống (SIP) hoặc xóa thủ công các tệp trong các vị trí hệ thống được bảo vệ, khác với một số công cụ cũ trước đây.

Công cụ này có thể giải phóng khoảng 12GB dung lượng, tùy thuộc vào các mô hình AI có trên máy Mac của bạn. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết các mô hình Apple Intelligence đã chiếm nhiều dung lượng hơn thế, và họ đã lấy lại được không gian lưu trữ đáng kể.

Nhiều người dùng macOS khó chịu khi Apple không cho tắt các tính năng AI.

Khi các mô hình AI của Apple bị xóa, bạn sẽ mất tất cả các tính năng AI liên quan đến Siri, Công cụ Viết, Genmoji, Image Playground, tích hợp ChatGPT, tóm tắt nội dung, trả lời thông minh, dự đoán nội tuyến, dọn dẹp ảnh, Ảnh Không gian và tính năng hoàn thành dự đoán trong Xcode.

Dù vậy, nhiều người dùng vẫn sẵn sàng đánh đổi để giải phóng dung lượng, đặc biệt là trên các dòng Mac không thể nâng cấp với ổ cứng 256GB. Hồ sơ cấu hình này được cho là vẫn tồn tại sau các bản cập nhật hệ điều hành.

Và nếu bạn thắc mắc, tính năng nhập liệu bằng giọng nói (dictation) vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, công cụ còn có lệnh khôi phục để hoàn nguyên tất cả các tính năng AI nếu cần.

Điều mà RemoveMacAI nhấn mạnh là người dùng có thể muốn lựa chọn không chỉ việc sử dụng AI trên thiết bị mà còn cả việc có giữ lại các mô hình AI đó trong bộ nhớ hay không.

Người dùng cần hiểu rõ mô hình nào sẽ được giữ lại khi họ giữ một tính năng nhất định, và các nhà phát triển ứng dụng cần cung cấp phương án dự phòng khi các mô hình được chia sẻ không khả dụng.

Nếu chính hệ điều hành cho phép người dùng kiểm tra kích thước của từng mô hình, các tính năng đang được sử dụng và cách khôi phục mô hình sau khi xóa ở cùng một nơi, thì việc cân nhắc giữa các tính năng AI họ cần và dung lượng trống sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Dự án đã thu hút hàng trăm nghin lượt đánh dấu sao trên GitHub kể từ khi ra mắt vào tuần trước, đồng thời nhận được nhiều thảo luận trên Reddit và Hacker News về sự cần thiết của một công cụ như vậy.

Nhà phát triển cũng lưu ý một điểm hạn chế là một số khóa giới hạn trong hồ sơ cấu hình mà công cụ dựa vào đã bị Apple loại bỏ kể từ macOS 26.4. Dù chúng vẫn hoạt động trên macOS 27.0.1, nhưng các phiên bản tương lai có thể sẽ thay đổi điều này.