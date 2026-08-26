Đề xuất sản xuất xe 3 bánh điện để thí điểm tại các đô thị lớn

Xe 3 bánh điện có thể được thí điểm tại đô thị lớn, phục vụ thu gom rác, logistics, bưu chính, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, giảm phát thải và tăng hiệu quả.

Video: Xe 3 bánh thu gom rác chạy điện - Ứng dụng tại TP Huế (Theo TRT).

Theo đề án đang được Bộ Công an nghiên cứu, xe 3 bánh chạy điện có thể được sản xuất và thí điểm sử dụng trong ba nhóm hoạt động gồm thu gom, vận chuyển rác thải đô thị; bưu chính, logistics; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và rửa đường.

Đề xuất nghiên cứu loại phương tiện này xuất phát từ nhu cầu cơ giới hóa các hoạt động đô thị vốn vẫn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công. Tại những khu dân cư có hệ thống ngõ nhỏ, phố hẹp, phương tiện thu gom rác hiện nay còn gặp hạn chế về khả năng tiếp cận, sức chở và hiệu suất vận hành. Với kích thước nhỏ gọn, khả năng cơ động cao và sử dụng động cơ điện, xe 3 bánh được kỳ vọng có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu di chuyển tại các khu vực này.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan về Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" sáng 10/8/2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Trong lĩnh vực bưu chính và logistics, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, đường hẹp và khó tiếp cận bằng ôtô. Xe 3 bánh chạy điện có thể đảm nhiệm một phần hoạt động giao nhận, nhất là ở công đoạn vận chuyển hàng hóa trong phạm vi ngắn.

Đối với phòng cháy, chữa cháy, phương tiện này được nghiên cứu theo hướng hỗ trợ tiếp cận những ngõ sâu, khu dân cư đông đúc, nơi xe chuyên dụng kích thước lớn khó tiếp cận. Xe có thể mang theo một số thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý tình huống trong thời gian chờ phương tiện chuyên dụng.

Xe 3 bánh điện có thể được thí điểm tại đô thị lớn, phục vụ thu gom rác, logistics, bưu chính, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, giảm phát thải và tăng hiệu quả.

Bộ Công an nhấn mạnh, xe 3 bánh chạy điện được nghiên cứu không nhằm khôi phục mô hình xe ba bánh tự chế từng tồn tại trước đây. Mục tiêu là phát triển một loại phương tiện mới, đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và được quản lý chặt chẽ về phạm vi, mục đích sử dụng.

Đề án dự kiến thí điểm tại các thành phố lớn, khu vực đông dân cư, nhiều ngõ nhỏ, phố hẹp. Một số khu vực hải đảo, khu du lịch sinh thái và địa bàn phát triển du lịch xanh cũng có thể được xem xét áp dụng. Hiệu quả thí điểm sẽ được đánh giá dựa trên khả năng vận hành, mức độ an toàn, tác động môi trường và khả năng quản lý phương tiện.

Bộ Công an nhấn mạnh, xe 3 bánh chạy điện được nghiên cứu không nhằm khôi phục mô hình xe ba bánh tự chế từng tồn tại trước đây.

Góp ý cho đề án, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng việc nghiên cứu xe 3 bánh chạy điện phục vụ thu gom rác, bưu chính, logistics và hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy là cần thiết. Tuy nhiên, Bộ Công an cần tiếp tục làm rõ phạm vi và quy mô trước khi triển khai.

Theo đó, thu gom và vận chuyển rác thải nên là lĩnh vực được ưu tiên. Với bưu chính, logistics, cần khảo sát nhu cầu thực tế để xác định quy mô phù hợp, trong khi khả năng hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy cũng cần được đánh giá cụ thể.

Việc nghiên cứu xe 3 bánh chạy điện phục vụ thu gom rác, bưu chính, logistics và hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy được xem là cần thiết.

Phó Thủ tướng đồng thời lưu ý tính khả thi của phương án xã hội hóa, không chỉ ở khâu đầu tư, sản xuất mà còn phải tính đến chi phí vận hành, bảo dưỡng. Việc khảo sát nhu cầu tại từng địa phương là cần thiết nhằm tránh áp dụng một mô hình trong khi địa phương đã có phương án thu gom, vận chuyển hiệu quả hơn.

Bộ Công an được đề nghị tiếp thu, hoàn thiện đề án trong tháng 8/2026 để báo cáo Chính phủ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu về phạm vi, địa bàn, thời gian và nội dung thí điểm, bảo đảm đúng quy định pháp luật và có tính khả thi lâu dài.