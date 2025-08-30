Hà Nội

Xã hội

Ấn tượng màn trình diễn máy bay mở đầu Tổng duyệt A80

Đúng 6h30 sáng 30/8 lễ Tổng duyệt A80 bắt đầu. Mở đầu lễ diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam bay trên bầu trời Tổ quốc.

Thiên Anh - Bảo Giang - Thiên Tuấn
3.jpg
Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
bay4.jpg
Tuyệt đẹp khoảnh khắc trực thăng bay qua quốc kỳ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 30/8.
Giây phút thiêng liêng trực thăng bay lượn trên bầu trời Thủ đô đúng giây phút Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8. Video do PV Trần Tuấn Anh/Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.
6.jpg
Trong đội hình bay lần này có đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
Máy bay trực thăng tung bay cờ đỏ sao vàng trên bầu trời Hà Nội (khu vực Mỹ Đình). Video do PV Thiên Tuấn/Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.
7.jpg
Đội hình Yak-130 và L-39NG là các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.
1.jpg
Sự hiện diện của Yak-130 và L-39NG khẳng định trình độ năng lực tác chiến và sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia.
su2.jpg
Hình ảnh tuyệt đẹp khi Su-30MK2 và Yak-130 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội sáng 30/8 trong Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
su1.jpg
Màn trình diễn đẹp mắt nhận được sự hò reo phấn khích của người xem.
5.jpg
Với phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, Bộ đội Không quân “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đánh bại kẻ thù, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy “mở mặt trận trên không thắng lợi”.
Video do PV Bảo Giang/Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.
4.jpg
Ngày nay, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.
2.jpg
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Video do PV Bảo Giang/Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.
