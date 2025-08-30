Ấn tượng màn trình diễn máy bay mở đầu Tổng duyệt A80

Dàn pháo lễ chính thức khai hỏa trong ngày Tổng duyệt Quốc khánh 2/9
Đúng 6h40 phút sáng 30/8, 15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn pháo binh 45 chính thức khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn người dân.
Hàng ngàn người dân chờ xem tổng duyệt diễu binh dù mưa lớn
Rạng sáng 30/8, hàng vạn người dân thức xuyên đêm, đội mưa chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Khu vực Kim Mã-Liễu Giai chật kín người xem tổng duyệt diễu binh từ 4h sáng
Bất chất những cơn mưa nặng hạt, người dân vẫn đổ về khu vực nút giao Kim Mã- Liễu Giai, chờ đón xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành lúc 6h30.
Đọc nhiều nhất
Phố Hàng Cháo đông nghẹt người xếp hàng từ 3h sáng 29/8 xem Tổng duyệt
Trưa 29/8, khu vực đường Hùng Vương, Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học đã đông nghẹt người xếp hàng để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
[LIVE] Các khối diễu binh, diễu hành đi trong tiếng reo hò của nhân dân
Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gây mưa lớn nhiều nơi
Đêm nay đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (trở thành cơn bão số 6), hướng vào đất liền nước ta.
Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" không được đặc xá dịp 2/9
Trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước lần này không có tên Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên".
Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Cụt
Trong lúc đi tập thể dục, người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Cụt.
Người dân đội mưa chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Bất chấp cơn mưa rào tối 29/8, trên các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người vẫn che ô, mặc áo mưa kiên nhẫn đứng đợi xem diễu binh A80.
3 lần "sắp xếp lại giang sơn” - Khát vọng độc lập, phát triển bền vững
Cả 3 lần đất nước “sắp xếp lại giang sơn”, điểm giống nhau là sự dũng cảm, bản lĩnh của dân tộc ta dám thay đổi để tiến lên, gỡ bỏ cái cũ, mở đường cho cái mới.
Biết gì về đại gia bất động sản Thanh Hoá Cao Tiến Đoan vừa bị khám xét?
Ông Cao Tiến Đoan được biết đến là một đại gia bất động sản của xứ Thanh với khối tài sản lớn. Ngoài ra, ông còn có những thú chơi đặc biệt.
Công an thành phố Hà Nội bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên xem tổng duyệt
Công an TP. Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Khởi tố ma men đẩy bạn nhậu đến chấn thương sọ não
Khi dùng tay xô đẩy bạn nhậu, Nguyễn Văn Hải (Hà Tĩnh) đã làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân bê tông, bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 64%.