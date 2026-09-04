Ẩn số đằng sau cú xoay trục nợ và khoản lỗ lũy kế của VETC

Công ty Cổ phần VETC vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của Thông tư 76/2024/TT-BTC . Bức tranh tài chính của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) lớn bậc nhất cả nước cho thấy những gam màu sáng tối đan xen trong tiến trình tái cấu trúc nguồn vốn và cải thiện hoạt động kinh doanh .

Về kết quả kinh doanh, VETC ghi nhận lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 đạt hơn 53,2 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với mức 48,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025 . Việc duy trì dòng lợi nhuận dương liên tiếp đã giúp doanh nghiệp thu hẹp dần khoản lỗ lũy kế từ mức 468,3 tỷ đồng xuống còn 420,5 tỷ đồng tại thời điểm 306/2026. Nhờ đó, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2026 đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 272,4 tỷ đồng .

Một số chỉ tiêu tài chính của VETC

Dù đà cải thiện lợi nhuận là tín hiệu khả quan, cấu trúc vốn của VETC vẫn đang bộc lộ những rủi ro đáng chú ý. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của VETC ghi nhận ở mức 3.050,1 tỷ đồng, chiếm tới 92% tổng tài sản . Đòn bẩy tài chính dù đã giảm một nửa so với tỷ lệ đột biến 22,5 lần của cùng kỳ năm 2025 nhưng hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (D/E) vẫn neo ở mức rất cao, gấp 11,2 lần .

Cơ cấu nợ vay của VETC cũng có sự chuyển dịch đáng kể trong nửa đầu năm nay. Nợ vay ngân hàng giảm từ mức 729,7 tỷ đồng xuống còn 649,4 tỷ đồng, nhưng VETC lại phát sinh thêm gần 500 tỷ đồng dư nợ từ kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước. Việc huy động dòng vốn mới này khiến hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu vọt lên mức 1,83 lần. Đồng thời, hệ số thanh toán lãi vay (EBIT/lãi vay) của công ty đã thu hẹp từ mức 2,93 lần xuống còn 2,49 lần, phản ánh áp lực chi phí vốn và nghĩa vụ trả lãi đang gia tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận hoạt động.

Một số thông tin tài chính của VETC

Bên cạnh nợ vay tài chính, khoản mục nợ phải trả khác của VETC vẫn chiếm tỷ trọng chi phối với hơn 1.900 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản phải trả ngắn hạn khác ghi nhận 1.518,6 tỷ đồng . Với đặc thù của doanh nghiệp trung gian thu hộ và quản lý dòng tiền tài khoản giao thông từ người dùng dịch vụ ETC, quy mô lớn của các khoản phải trả ngắn hạn là điều dễ hiểu, song cũng đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt về quản trị thanh khoản . Dù hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh vẫn duy trì ở ngưỡng an toàn trên 1 lần (lần lượt đạt 1,09 lần và 1,07 lần), biên độ an toàn thực tế khá mỏng manh trước bất kỳ biến động bất thường nào của dòng tiền luân chuyển .

Ở góc độ hiệu quả sinh lời, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt dừng lại ở mức 2% và 7% cho chu kỳ bán niên . Mức sinh lời này có thể xem là khiêm tốn đối với một doanh nghiệp công nghệ - hạ tầng nắm thị phần áp đảo .

Báo cáo soát xét bán niên 2026 của VETC đã ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng mở rộng hệ sinh thái số và các tiện ích bãi đỗ xe thông minh, thách thức lớn nhất của VETC trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở việc tăng trưởng doanh thu thu phí, mà còn là bài toán hạ thấp đòn bẩy tài chính và xử lý dứt điểm khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng còn tồn đọng .