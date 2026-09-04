Ẩn số đằng sau cú xoay trục nợ và khoản lỗ lũy kế của VETC

Công ty Cổ phần VETC vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của Thông tư 76/2024/TT-BTC
Về kết quả kinh doanh, VETC ghi nhận lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 đạt hơn 53,2 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với mức 48,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025
Dù đà cải thiện lợi nhuận là tín hiệu khả quan, cấu trúc vốn của VETC vẫn đang bộc lộ những rủi ro đáng chú ý. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của VETC ghi nhận ở mức 3.050,1 tỷ đồng, chiếm tới 92% tổng tài sản
Cơ cấu nợ vay của VETC cũng có sự chuyển dịch đáng kể trong nửa đầu năm nay. Nợ vay ngân hàng giảm từ mức 729,7 tỷ đồng xuống còn 649,4 tỷ đồng, nhưng VETC lại phát sinh thêm gần 500 tỷ đồng dư nợ từ kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước. Việc huy động dòng vốn mới này khiến hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu vọt lên mức 1,83 lần. Đồng thời, hệ số thanh toán lãi vay (EBIT/lãi vay) của công ty đã thu hẹp từ mức 2,93 lần xuống còn 2,49 lần, phản ánh áp lực chi phí vốn và nghĩa vụ trả lãi đang gia tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận hoạt động.
Bên cạnh nợ vay tài chính, khoản mục nợ phải trả khác của VETC vẫn chiếm tỷ trọng chi phối với hơn 1.900 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản phải trả ngắn hạn khác ghi nhận 1.518,6 tỷ đồng
Ở góc độ hiệu quả sinh lời, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt dừng lại ở mức 2% và 7% cho chu kỳ bán niên
Báo cáo soát xét bán niên 2026 của VETC đã ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng mở rộng hệ sinh thái số và các tiện ích bãi đỗ xe thông minh, thách thức lớn nhất của VETC trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở việc tăng trưởng doanh thu thu phí, mà còn là bài toán hạ thấp đòn bẩy tài chính và xử lý dứt điểm khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng còn tồn đọng