Công ty Lục Thọ Phát trúng gói thầu xây cầu hơn 2 tỷ đồng tại xã Tân Hội

Phòng Kinh tế xã Tân Hội, tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 90/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Cầu 600 kênh 3 Vàng, hạng mục xây dựng mới. Đây là gói thầu xây lắp có giá hơn 2,2 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

Nguồn MSC

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giá gói thầu được phê duyệt là 2.203.313.619 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Theo Biên bản mở thầu, Công ty TNHH Kiên Hảo là đơn vị có giá dự thầu thấp nhất với 2.058.755.068,34 đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Lục Thọ Phát với giá 2.145.459.875,92 đồng.

Hai nhà thầu còn lại gồm Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Lợi và Liên danh Nam Á - Đất Việt có giá dự thầu sau giảm giá lần lượt là 2.179.275.752,216 đồng và 2.188.585.315 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 20-05/BC-HĐ do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV TV ĐTXD Hoàng Dương lập, sau khi mở thầu, các hồ sơ được đánh giá theo trình tự quy định tại hồ sơ mời thầu và pháp luật về đấu thầu.

Báo cáo thể hiện, ngày 25/6/2026, chủ đầu tư đã phát hành văn bản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu Công ty TNHH Kiên Hảo làm rõ một số nội dung liên quan đến hồ sơ dự thầu, thời hạn phản hồi đến hết ngày 30/6/2026.

Theo báo cáo đánh giá, đến khi hết thời hạn, nhà thầu không gửi tài liệu làm rõ theo yêu cầu. Trên cơ sở hồ sơ hiện có, tổ chuyên gia đánh giá doanh nghiệp không đáp ứng một số tiêu chí liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Lợi, báo cáo đánh giá cũng ghi nhận nhà thầu không bổ sung tài liệu làm rõ theo yêu cầu của chủ đầu tư trong thời hạn quy định. Việc đánh giá các hồ sơ còn lại được thực hiện trên cơ sở các tài liệu đã được nhà thầu cung cấp và kết quả thẩm định của tổ chuyên gia.

Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Lục Thọ Phát được xác định là nhà thầu đáp ứng yêu cầu và được đề nghị trúng thầu.

Ngày 3/7/2026, bà Lê Kiều Trang, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Hội, ký Quyết định số 90/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Lục Thọ Phát trúng thầu với giá 2.145.459.875,92 đồng.

So với giá gói thầu được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn khoảng 57,85 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,63%.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng quy định về làm rõ hồ sơ dự thầu là một bước trong quá trình đánh giá nhằm giúp bên mời thầu có thêm cơ sở xem xét các nội dung chưa rõ của hồ sơ dự thầu, đồng thời tạo điều kiện để nhà thầu giải trình hoặc bổ sung các tài liệu theo yêu cầu.

Theo luật sư Hương, trường hợp nhà thầu không thực hiện việc làm rõ trong thời hạn được yêu cầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá trên cơ sở hồ sơ hiện có và các quy định của hồ sơ mời thầu. Việc lựa chọn nhà thầu vì vậy không chỉ căn cứ vào giá dự thầu mà còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và các yêu cầu kỹ thuật đã được quy định từ trước.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Lục Thọ Phát (mã số thuế 1702086708) có trụ sở đăng ký tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, do ông Đàm Hải Hà là người đại diện theo pháp luật.

Theo thống kê từ dữ liệu đấu thầu công khai, doanh nghiệp đã tham gia 66 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 14 gói, một gói đang trong quá trình cập nhật kết quả. Riêng trên địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp đã tham gia 62 gói thầu, cho thấy phạm vi hoạt động chủ yếu tập trung tại địa phương này.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu được xác định trên cơ sở quá trình đánh giá toàn diện hồ sơ dự thầu, bao gồm tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, yêu cầu kỹ thuật, tài chính và các tiêu chí khác theo hồ sơ mời thầu. Giá dự thầu là một trong những yếu tố được xem xét nhưng không phải là căn cứ duy nhất để quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.