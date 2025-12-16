Cấp nước Phú Hòa Tân: Vì sao Công ty Hoàng Nam Thịnh liên tiếp được chỉ định thầu?

Liên tiếp được Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chỉ định thầu các dự án hạ tầng, Công ty Hoàng Nam Thịnh đang cho thấy vị thế "độc tôn" tại chủ đầu tư này với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh liên tiếp được chỉ định thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đang thu hút sự chú ý của dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/11/2025, ông Hoàng Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (gọi tắt là Cấp nước Phú Hòa Tân) đã ký Quyết định số 431/QĐ-PHT-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình “Đầu tư thay mới tuyến ống cấp nước hẻm 86 Ông Ích Khiêm DMA 1117, Phường Hoà Bình – Năm 2025. Địa điểm: Từ Ông Ích Khiêm đến 86/109”.

Quyết định số 431/QĐ-PHT-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh (có địa chỉ tại phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh). Giá trúng thầu là 1.138.072.357 đồng, thấp hơn so với giá gói thầu (1.257.869.447 đồng) một khoản tiết kiệm khoảng 119 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 40 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng vốn kinh doanh của Cấp nước Phú Hòa Tân. Căn cứ theo Quyết định số 415/QĐ-PHT-TTĐ ngày 21/11/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế, kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chỉ sau đúng một tuần (7 ngày), Cấp nước Phú Hòa Tân đã hoàn tất quy trình và ra quyết định chỉ định thầu cho Công ty Hoàng Nam Thịnh.

Theo dữ liệu phân tích, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Hoàng Nam Thịnh được "chọn mặt gửi vàng" tại chủ đầu tư này. Tính đến tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu tại Cấp nước Phú Hòa Tân và trúng cả 4 gói (tỷ lệ 100%). Điều đặc biệt là các gói thầu này đều được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn.

Đơn cử, trước đó vào ngày 14/10/2024, Công ty Hoàng Nam Thịnh cũng được chỉ định trúng gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng" với giá hơn 813 triệu đồng. Hay vào ngày 02/10/2023, doanh nghiệp này cũng được chỉ định thầu gói tương tự với giá hơn 519 triệu đồng.

Dấu hỏi về năng lực thi công hàng loạt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh được thành lập năm 2013, do ông Trần Biên Cương làm người đại diện pháp luật. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, năm 2025 là một năm hoạt động hết sức sôi nổi của nhà thầu này. Tính riêng trong năm 2025 (đến thời điểm hiện tại), Hoàng Nam Thịnh đã tham gia 17 gói thầu, trong đó trúng 10 gói, trượt 5 gói và 2 gói đang chờ kết quả.

Ngoài "sân nhà" Phú Hòa Tân, Hoàng Nam Thịnh còn là gương mặt quen thuộc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. Tại đây, nhà thầu này đã tham gia 17 gói và trúng tới 13 gói. Riêng trong tháng 11 và tháng 12/2025, Hoàng Nam Thịnh dồn dập trúng thầu nhiều gói tại Cấp nước Thủ Đức như: Gói thầu trúng ngày 09/12/2025 (giá hơn 540 triệu đồng); Gói thầu trúng ngày 02/12/2025 (giá hơn 782 triệu đồng); Gói thầu trúng ngày 18/11/2025 (giá hơn 1,2 tỷ đồng)...

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong cùng một khoảng thời gian ngắn (đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2025) đặt ra câu hỏi lớn về năng lực nhân sự, thiết bị và tài chính của Công ty Hoàng Nam Thịnh. Liệu nhà thầu này có đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại tất cả các công trình khi nguồn lực bị phân tán?

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), pháp luật đấu thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rất chặt chẽ về điều kiện năng lực của nhà thầu. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, tuy quy trình được rút gọn nhưng Chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo nhà thầu được chỉ định có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. Việc một nhà thầu trúng quá nhiều gói trong thời gian ngắn cần được giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng bán thầu hoặc thi công dàn trải, kém chất lượng.

Cần minh bạch trong chỉ định thầu

Chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng trong một số trường hợp cấp bách hoặc gói thầu quy mô nhỏ, nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, việc lạm dụng hình thức này hoặc chỉ định liên tiếp cho một nhà thầu quen thuộc có thể làm giảm tính cạnh tranh, hạn chế cơ hội của các nhà thầu khác và tiềm ẩn nguy cơ thiếu minh bạch.

Tại Cấp nước Phú Hòa Tân, việc Công ty Hoàng Nam Thịnh trúng tuyệt đối 100% các gói thầu tham gia, đa phần là chỉ định thầu, là một con số biết nói.

