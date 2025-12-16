Tây Ninh: Nhà thầu TP HCM được chỉ định gói xây lắp hơn 1,2 tỷ

Công ty Toàn Phú Thịnh được Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Quý (Tây Ninh) chỉ định gói thầu hơn 1,23 tỷ đồng.

Tại dự án hàng rào Trường Mầm non Sao Mai (đoạn còn lại) do UBND huyện Đức Huệ (cũ) phê duyệt theo Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 06/06/2025.

Dự án với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng với mục tiêu đảm bảo an toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.

Gói thầu xây lắp có giá 1,256 tỷ đồng, ngày 27/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Quý đã phê duyệt Quyết định 151b/QĐ-VP chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh trúng thầu với giá 1,234 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Nhà thầu TP HCM thường xuyên trúng thầu Long An (cũ)

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh có địa chỉ tại Phường Minh Phụng, TP HCM; đã tham gia 122 gói thầu, trúng 53 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 206,77 tỷ đồng (trên 10,366 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Nhà thầu TP HCM thường trúng thầu tại Long An (cũ): Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa, Bến Lức, Đức Huệ, Cần Đước… Từ năm 2023 đến 2024, nhà thầu đã trúng 5 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ.

Ông Nguyễn Vinh Đạt - Phó GĐ Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa đã ký Quyết định Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh trúng thầu với giá 5,195 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Trong đó phải kể đến, gói thầu số 1 (Xây lắp + Thiết bị Trường mẫu giáo Thuận Nghĩa Hoà (Điểm Ông Bính)) thuộc dự án Trường mẫu giáo Thuận Nghĩa Hòa (điểm Ông Bính) của Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa với giá trúng thầu 5,195 tỷ đồng thực hiện trong 365 ngày;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa các hạng mục phụ trợ tại di tích lịch sử Xóm Trầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức với giá 154 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Tại gói thầu Rải đá bù lún sân ngắt và tăng cường tiếp địa cho các Trạm biến áp thuộc TTĐ miền Tây 1 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên của Công ty Truyền tải Điện 4, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh trúng thầu với giá 1,68 tỷ đồng thực hiện trong 7 ngày.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ, công ty đã trúng các gói thầu:

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án trường THCS Bình Hòa với giá trúng thầu 5,64 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Trung tâm VH - TT xã Bình Thành với giá 3,65 tỷ đồng;

Gói thầu xây lắp trường Mầm non Bình Thành với giá 4,27 tỷ đồng…