Bạn đọc

Tây Ninh: Nhà thầu TP HCM được chỉ định gói xây lắp hơn 1,2 tỷ

Công ty Toàn Phú Thịnh được Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Quý (Tây Ninh) chỉ định gói thầu hơn 1,23 tỷ đồng.

Lam Thy

Tại dự án hàng rào Trường Mầm non Sao Mai (đoạn còn lại) do UBND huyện Đức Huệ (cũ) phê duyệt theo Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 06/06/2025.

Dự án với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng với mục tiêu đảm bảo an toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.

Gói thầu xây lắp có giá 1,256 tỷ đồng, ngày 27/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Quý đã phê duyệt Quyết định 151b/QĐ-VP chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh trúng thầu với giá 1,234 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Nhà thầu TP HCM thường xuyên trúng thầu Long An (cũ)

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh có địa chỉ tại Phường Minh Phụng, TP HCM; đã tham gia 122 gói thầu, trúng 53 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 206,77 tỷ đồng (trên 10,366 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Nhà thầu TP HCM thường trúng thầu tại Long An (cũ): Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa, Bến Lức, Đức Huệ, Cần Đước… Từ năm 2023 đến 2024, nhà thầu đã trúng 5 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ.

41.jpg
Ông Nguyễn Vinh Đạt - Phó GĐ Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa đã ký Quyết định Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh trúng thầu với giá 5,195 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Trong đó phải kể đến, gói thầu số 1 (Xây lắp + Thiết bị Trường mẫu giáo Thuận Nghĩa Hoà (Điểm Ông Bính)) thuộc dự án Trường mẫu giáo Thuận Nghĩa Hòa (điểm Ông Bính) của Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa với giá trúng thầu 5,195 tỷ đồng thực hiện trong 365 ngày;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa các hạng mục phụ trợ tại di tích lịch sử Xóm Trầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức với giá 154 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Tại gói thầu Rải đá bù lún sân ngắt và tăng cường tiếp địa cho các Trạm biến áp thuộc TTĐ miền Tây 1 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên của Công ty Truyền tải Điện 4, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh trúng thầu với giá 1,68 tỷ đồng thực hiện trong 7 ngày.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ, công ty đã trúng các gói thầu:

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án trường THCS Bình Hòa với giá trúng thầu 5,64 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Trung tâm VH - TT xã Bình Thành với giá 3,65 tỷ đồng;

Gói thầu xây lắp trường Mầm non Bình Thành với giá 4,27 tỷ đồng…

Bài liên quan

Bạn đọc

Nam Anh “một mình” dự 2 gói thầu tại CĐ Long An: Tiếp tục kịch bản cũ?

Công ty Nam Anh đang “một mình một sân” dự 2 gói thầu hàng hóa tại trường Cao đẳng Long An.

"Độc diễn" tại 2 gói thầu tiền tỷ?

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dự toán, danh mục và giá các gói thầu mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2025-2026 có tổng mức đầu tư 4,14 tỷ đồng do trường Cao đẳng Long An làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh đang một mình tham gia 2 gói thầu:

Bạn đọc

Nhà thầu nào mua sắm thiết bị chuyên dùng của Ban QLDA Long An?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An mới đây đã chỉ định Công ty Dream trúng gói mua sắm thiết bị chuyên dùng với giá hơn 1,853 tỷ đồng.

Theo đó, dự án mua sắm thiết bị chuyên dùng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA Long An) có tổng mức đầu tư 2,274 tỷ đồng. Dự án với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực tế về trang thiết bị phục vụ công việc. Nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, dự án góp phần đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình làm việc.

Gói thầu mua sắm thiết bị có giá 1,91 tỷ đồng, ngày 21/11/2025, Ban QLDA Long An đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream (Công ty Dream) trúng với giá 1,853 tỷ đồng thực hiện trong 40 ngày.

Bạn đọc

Chân dung New Phúc Điệp: 300 tỷ đồng giá trị trúng thầu và “mối lương duyên” với Việt Thiên Phúc [Kỳ 1]

Công ty New Phúc Điệp nổi lên như một "ông trùm" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại Long An (cũ) với hồ sơ năng lực vô cùng ấn tượng.

Trúng 45 gói thầu do Việt Thiên Phúc mời thầu

Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp (New Phúc Điệp) có địa chỉ tại xã Thạnh Hóa, Tây Ninh đã thể hiện hiệu suất thắng thầu vượt trội so với mức trung bình của ngành.

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.