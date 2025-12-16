Hà Nội

Bạn đọc

Petrolimex Sài Gòn: Công ty Hưng Nam trúng gói thầu hơn 2,7 tỷ đồng

Công ty Hưng Nam vừa được Petrolimex Sài Gòn phê duyệt trúng gói thầu cung cấp, lắp đặt đệm va cầu cảng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 112 triệu đồng.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 27/11/2025, ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn đã ký Quyết định số 4143/QĐ-PLXSG về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp lắp đặt đệm va cầu 2B-3B", thuộc dự án "Thay mới đệm va cầu cảng 2B-3B".

qd-1327.jpg
Quyết định số 4143/QĐ-PLXSG về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt đệm va cầu 2B-3B", thuộc dự án "Thay mới đệm va cầu cảng 2B-3B". Nguồn: MSC

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hưng Nam (có địa chỉ tại TP HCM). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.708.504.880 đồng.

Được biết, gói thầu này có giá dự toán là 2.820.859.397 đồng (theo Biên bản mở thầu ngày 24/10/2025). Như vậy, qua đấu thầu, Công ty Hưng Nam đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm được khoảng 112.354.517 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 3,98%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Cuộc đua "song mã" và kết quả được định đoạt

Theo tìm hiểu, gói thầu "Cung cấp, lắp đặt đệm va cầu 2B-3B" (Mã KHLCNT: PL2500199164) được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng, với phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Gói thầu được mở thầu vào lúc 09:34 ngày 24/10/2025.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu:

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hưng Nam: Giá dự thầu 2.708.504.880 đồng.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Tài: Giá dự thầu 2.739.125.472 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không có thư giảm giá. Khoản bảo đảm dự thầu là 42.000.000 đồng, hiệu lực E-HSDT là 90 ngày.

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 4143/BC-HSDT-QT-02 ngày 18/11/2025 của Tổ chuyên gia, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, cũng như kỹ thuật. Tuy nhiên, tại bước đánh giá về tài chính, Công ty Hưng Nam có giá dự thầu thấp hơn Công ty Nguyễn Tài (chênh lệch khoảng 30,6 triệu đồng). Do đó, Công ty Nguyễn Tài xếp hạng 2 và không trúng thầu.

Dấu ấn Công ty Hưng Nam

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hưng Nam (Mã số doanh nghiệp: 0313378625) được thành lập ngày 01/08/2015. Địa chỉ trụ sở hiện tại đăng ký ở số 5 Đường Số 7, Phường An Khánh, TP HCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn.

Việc trúng gói thầu tại Petrolimex Sài Gòn đánh dấu một cột mốc trong hoạt động đấu thầu của Công ty Hưng Nam vào giai đoạn cuối năm 2025. Trước đó, dữ liệu cho thấy nhà thầu này cũng từng tham gia và trúng một số gói thầu khác trong lĩnh vực tư vấn và xây lắp tại các địa phương khác.

Cụ thể, vào tháng 03/2025, Công ty Hưng Nam từng được công bố trúng thầu gói "Tư vấn giám sát thi công xây lắp, đảm bảo giao thông thủy" do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An mời thầu.

Góc nhìn pháp lý về tính minh bạch và hiệu quả

Trao đổi về các quy định mới trong hoạt động đấu thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đánh giá E-HSDT. Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ dựa trên giá thấp nhất mà còn phải đảm bảo năng lực kỹ thuật, đặc biệt với các gói thầu đặc thù như thiết bị cảng biển, xăng dầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm dưới 5% trong các gói thầu mua sắm hàng hóa là mức phổ biến. Tuy nhiên, điều quan trọng là quá trình thực hiện hợp đồng sau đó. Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ chất lượng thiết bị đệm va cầu cảng để đảm bảo an toàn hàng hải, tránh tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp rồi cung cấp thiết bị không đạt chuẩn".

Việc Công ty Hưng Nam trúng thầu tại Petrolimex Sài Gòn là kết quả của quá trình cạnh tranh công khai. Tuy nhiên, năng lực thực hiện dự án đúng tiến độ 60 ngày và chất lượng thiết bị sẽ là câu trả lời thực tế nhất cho uy tín của nhà thầu này.

