Vì sao Quang Điện – Đại Phú được đánh giá cao tại gói thầu chiếu sáng số 10? [Kỳ 2]

Liên danh Quang Điện – Đại Phú vừa được Đặc khu Phú Quốc phê duyệt trúng gói thầu hệ thống chiếu sáng sau khi vượt qua 9 đối thủ, đang thu hút sự chú ý.

Một nhà thầu còn non trẻ…

Công ty TNHH Tư vấn và XD Quang Điện được thành lập tháng 10/2023, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Nhà Bè, TP HCM, do ông Trần Đại Dương là người đại diện pháp luật. Tuy mới thành lập chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và liên tục xuất hiện tại các gói thầu hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 11/2023, theo ghi nhận, đến ngày 14/12/2025, đã tham gia 55 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 39 gói, 7 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 27,952 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 4,306 tỷ đồng, với vai trò liên danh: 23,645 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Được biết, gói thầu hệ thống chiếu sáng tại Đặc khu Phú Quốc mà báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin tại bài viết: Vượt 9 đối thủ, liên danh 2 thành viên trúng gói chiếu sáng Phú Quốc [Kỳ 1], là gói thầu thứ 2 doanh nghiệp này trúng thầu trong năm 2025. Năm 2024, nhà thầu từng tham dự và trúng 1 gói thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, với tổng giá trị 13,054 tỷ đồng; Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang: trúng 1 gói thầu, trị giá 2,7 tỷ đồng; tại UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng: trúng 1 gói thầu, trị giá 3,949 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện nhà thầu còn 4 gói thầu đang chờ kết quả tại UBND quận Liên Chiểu cũ làm chủ đầu tư.

Trích một phần Quyết định số KQ2500014494_2502200949. Nguồn MSC.

Gần đây nhất, ngày 25/2/2025, nhà thầu liên danh cùng Công ty TNHH Kỹ nghệ Lâm Việt Phát - Công ty TNHH SX TM DV Beled Việt Nam được trúng gói thầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũ phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hệ thống chiếu sáng đường 30/4, thành phố Tây Ninh; với giá trúng thầu 13,054 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500014494_2502200949).

Và nhà thầu sở hữu hồ sơ đấu thầu dày dạn

Trong khi đó, Công ty TNHH Vật tư Thiết bị điện Công nghiệp Đại Phú được thành lập tháng 4/2014, có địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại phường Tân Sơn Hòa, TP HCM, do ông Nguyễn Ngọc Long là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 2/2020, theo ghi nhận, đến ngày 14/2/2025, đã tham gia 1093 gói thầu, trong đó trúng 181 gói, trượt 791 gói, 54 chưa có kết quả, 67 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 108,675 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 103,722 tỷ đồng, với vai trò liên danh: 4,953 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Danh mục khách hàng và chủ đầu tư mà Đại Phú từng trúng thầu cho thấy sự hiện diện dày đặc trong lĩnh vực điện – năng lượng, từ các đơn vị truyền tải, phân phối điện cho đến các dự án năng lượng mặt trời. Theo đó, nhà thầu từng tham dự và trúng thầu tại Công ty Truyền tải điện 4: trúng 12/36 gói thầu, tổng giá trị 5,965 tỷ đồng; Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP HCM TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông: trúng 2 gói thầu, tổng giá trị 1,819 tỷ đồng; Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP HCM TNHH - Công ty Điện lực Bình Chánh: trúng 4 gói thầu, trị giá hơn 2 tỷ đồng; Công ty Điện lực Đắk Lắk: trúng 6 gói thầu, trị giá 5,461 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 12/2025 đến nay nhà thầu trúng 3 gói thầu, ngoài gói thầu hệ thống chiếu sáng tại Đặc khu Phú Quốc nhà thầu còn trúng gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới cho nhà lưu trữ tài liệu tại khu MCD của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) do Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty CP - Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn làm chủ đầu tư, với giá trúng thầu 486,765 triệu đồng (theo Quyết định số TSR 30711 ngày 5/12/2025).

Nhà thầu Đại Phú từng tham dự và trúng gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới cho nhà lưu trữ tài liệu tại khu MCD của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP). Hình minh họa.

Trước đó, ngày 3/12/2025, Đại Phú được ông Phạm Tuấn Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn (thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm - Bộ NN và MT) ký Quyết định số 1202/QĐ-VYD-TCHC phê duyệt trúng Gói 1: Nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm; với giá trúng thầu 883,191 tỷ đồng.

Từ những ghi nhận về năng lực 2 nhà thầu Quang Điện và Đại Phú cho thấy, liên danh này là sự kết hợp giữa một nhà thầu trẻ đang tích lũy kinh nghiệm và một doanh nghiệp đã có bề dày hoạt động trong lĩnh vực điện – chiếu sáng. Mô hình này không hiếm trong đấu thầu, song vẫn tồn tại độ chênh nhất định về năng lực và vai trò giữa các thành viên.

