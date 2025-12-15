Quatest 3: Gói thầu thiết bị hơn 3 tỷ đồng, Công ty Thiết bị Thắng Lợi trúng thầu ra sao?

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị thử xung trị giá gần 2,9 tỷ đồng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận chuỗi trúng thầu ấn tượng của doanh nghiệp này.

Ngày 28/11/2025, ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) đã ký Quyết định số 2663/QĐ-KT3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "HH – Thiết bị thử xung". Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm "Mua sắm thiết bị thử xung phục vụ hoạt động thường xuyên của phòng thử nghiệm Điện Gia dụng".

Quyết định số 2663/QĐ-KT3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "HH – Thiết bị thử xung". Nguồn: MSC

Kịch bản "một mình một chợ"

Theo tìm hiểu, gói thầu trên có giá dự toán được duyệt là 3.099.600.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 145 ngày.

Dù được đấu thầu rộng rãi nhằm tăng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu, đến thời điểm đóng thầu (09:30 ngày 10/11/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi.

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi dễ dàng vượt qua các bước đánh giá. Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia (do ông Trần Quang Hiếu làm Tổ trưởng) đã đánh giá nhà thầu này Đạt ở tất cả các tiêu chí: Tính hợp lệ, Năng lực kinh nghiệm và Kỹ thuật.

Kết quả, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi trúng thầu với giá 2.893.320.000 đồng. So với giá gói thầu, ngân sách tiết kiệm được khoảng 206 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,6%.

Tại Quyết định phê duyệt, hàng hóa trúng thầu bao gồm hệ thống thiết bị thử xung (Model: PG 24-2500; Hãng sản xuất: Hilo-Test; Xuất xứ: Đức) sản xuất năm 2024 trở về sau.

Năng lực của Công ty Thiết bị Thắng Lợi thế nào?

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi có mã số doanh nghiệp 0100516510, được thành lập ngày 23/12/2011. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Nguyễn Thanh Hằng, chức vụ Giám đốc.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã tham gia 259 gói thầu, trong đó trúng 203 gói, trượt 40 gói. Tổng giá trị trúng thầu ước tính hơn 807 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025 được xem là năm "bội thu" của nhà thầu này. Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng tới 17 gói, chỉ trượt 2 gói và 3 gói đang chờ kết quả.

Ngoài gói thầu vừa trúng tại Quatest 3 nêu trên, chỉ trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu khác. Đơn cử, ngày 20/11/2025, công ty trúng gói thầu mua sắm vật tư tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị TP Đà Nẵng; ngày 13/11/2025 trúng gói mua sắm máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) và gói mua sắm thiết bị thử máy cắt điện tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng góp mặt trong những gói thầu có giá trị lớn hàng chục tỷ đồng. Ví dụ, tháng 8/2025, trong vai trò liên danh chính, Công ty Thiết bị Thắng Lợi đã trúng gói thầu "Mua sắm, lắp đặt thiết bị (Cấu phần thiết bị KHCN)" do một Ban Quản lý dự án tại Hà Nội mời thầu, với giá trúng thầu lên tới hơn 36,4 tỷ đồng.

Mối "lương duyên" với Quatest 3

Trở lại với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Bên mời thầu gói thầu thiết bị thử xung vừa qua), dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi là một "gương mặt thân quen".

Cụ thể, nhà thầu này đã từng tham gia 20 gói thầu do Quatest 3 mời thầu và trúng tới 16 gói (tỷ lệ trúng thầu 80%). Các gói thầu trúng tại đơn vị này thường là cung cấp thiết bị đo lường, máy quang phổ, thiết bị thử nghiệm...

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại một chủ đầu tư, hoặc thường xuyên trúng thầu trong tình trạng "một mình một chợ" là vấn đề luôn được dư luận và các chuyên gia đấu thầu quan tâm.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu, dù đúng quy trình, nhưng phần nào cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu đó chưa cao. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ khâu lập hồ sơ mời thầu để đảm bảo không có các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu, cũng như giám sát năng lực thực tế của nhà thầu khi phải thực hiện cùng lúc nhiều hợp đồng trong thời gian ngắn", Luật sư Lập nhận định.