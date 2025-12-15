Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Quatest 3: Gói thầu thiết bị hơn 3 tỷ đồng, Công ty Thiết bị Thắng Lợi trúng thầu ra sao?

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị thử xung trị giá gần 2,9 tỷ đồng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận chuỗi trúng thầu ấn tượng của doanh nghiệp này.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 28/11/2025, ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) đã ký Quyết định số 2663/QĐ-KT3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "HH – Thiết bị thử xung". Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm "Mua sắm thiết bị thử xung phục vụ hoạt động thường xuyên của phòng thử nghiệm Điện Gia dụng".

qd-1374.jpg
Quyết định số 2663/QĐ-KT3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "HH – Thiết bị thử xung". Nguồn: MSC

Kịch bản "một mình một chợ"

Theo tìm hiểu, gói thầu trên có giá dự toán được duyệt là 3.099.600.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 145 ngày.

Dù được đấu thầu rộng rãi nhằm tăng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu, đến thời điểm đóng thầu (09:30 ngày 10/11/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi.

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi dễ dàng vượt qua các bước đánh giá. Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia (do ông Trần Quang Hiếu làm Tổ trưởng) đã đánh giá nhà thầu này Đạt ở tất cả các tiêu chí: Tính hợp lệ, Năng lực kinh nghiệm và Kỹ thuật.

Kết quả, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi trúng thầu với giá 2.893.320.000 đồng. So với giá gói thầu, ngân sách tiết kiệm được khoảng 206 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,6%.

Tại Quyết định phê duyệt, hàng hóa trúng thầu bao gồm hệ thống thiết bị thử xung (Model: PG 24-2500; Hãng sản xuất: Hilo-Test; Xuất xứ: Đức) sản xuất năm 2024 trở về sau.

Năng lực của Công ty Thiết bị Thắng Lợi thế nào?

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi có mã số doanh nghiệp 0100516510, được thành lập ngày 23/12/2011. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Nguyễn Thanh Hằng, chức vụ Giám đốc.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã tham gia 259 gói thầu, trong đó trúng 203 gói, trượt 40 gói. Tổng giá trị trúng thầu ước tính hơn 807 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025 được xem là năm "bội thu" của nhà thầu này. Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng tới 17 gói, chỉ trượt 2 gói và 3 gói đang chờ kết quả.

Ngoài gói thầu vừa trúng tại Quatest 3 nêu trên, chỉ trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu khác. Đơn cử, ngày 20/11/2025, công ty trúng gói thầu mua sắm vật tư tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị TP Đà Nẵng; ngày 13/11/2025 trúng gói mua sắm máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) và gói mua sắm thiết bị thử máy cắt điện tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng góp mặt trong những gói thầu có giá trị lớn hàng chục tỷ đồng. Ví dụ, tháng 8/2025, trong vai trò liên danh chính, Công ty Thiết bị Thắng Lợi đã trúng gói thầu "Mua sắm, lắp đặt thiết bị (Cấu phần thiết bị KHCN)" do một Ban Quản lý dự án tại Hà Nội mời thầu, với giá trúng thầu lên tới hơn 36,4 tỷ đồng.

Mối "lương duyên" với Quatest 3

Trở lại với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Bên mời thầu gói thầu thiết bị thử xung vừa qua), dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi là một "gương mặt thân quen".

Cụ thể, nhà thầu này đã từng tham gia 20 gói thầu do Quatest 3 mời thầu và trúng tới 16 gói (tỷ lệ trúng thầu 80%). Các gói thầu trúng tại đơn vị này thường là cung cấp thiết bị đo lường, máy quang phổ, thiết bị thử nghiệm...

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại một chủ đầu tư, hoặc thường xuyên trúng thầu trong tình trạng "một mình một chợ" là vấn đề luôn được dư luận và các chuyên gia đấu thầu quan tâm.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu, dù đúng quy trình, nhưng phần nào cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu đó chưa cao. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ khâu lập hồ sơ mời thầu để đảm bảo không có các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu, cũng như giám sát năng lực thực tế của nhà thầu khi phải thực hiện cùng lúc nhiều hợp đồng trong thời gian ngắn", Luật sư Lập nhận định.

#Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 #HH – Thiết bị thử xung #Mua sắm thiết bị thử xung #Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi

Bài liên quan

Bạn đọc

Tuấn Cường Long An: Thắng lớn gói thầu tại Tây Ninh, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Vượt qua vòng đánh giá khắt khe dù phải bổ sung tài liệu chứng minh năng lực vào phút chót, Công ty Tuấn Cường Long An đã trúng gói thầu gần 10 tỷ đồng tại Tây Ninh với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một dự án thủy lợi trọng điểm trên địa bàn. Đơn vị trúng thầu là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp nông nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Cường Long An. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở giá trị gói thầu mà còn ở tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cực kỳ khiêm tốn và "chuỗi bất bại" của nhà thầu này trong năm 2025.

Trúng thầu sát giá sau khi phải "làm rõ" hồ sơ

Xem chi tiết

Bạn đọc

Trần Thịnh Phát trúng gói thầu tại Bến Thành Corp: Tiết kiệm "nhỏ giọt"

Vượt qua quy trình lựa chọn, Công ty TNHH Trần Thịnh Phát vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 8,7 tỷ đồng tại Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức 0,12%.

Ngày 27/11/2025, ông Phan Tấn Thảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV (Ben Thanh Corp) đã ký Quyết định số 166/QĐ-TCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc hạng mục: Thực hiện cải tạo, sửa chữa bờ kè hồ sự cố và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường KCN Bình Chiểu, địa điểm phường Tam Bình, TP HCM.

qd1-1292.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đà Nẵng: Công ty An Tiến vượt 7 đối thủ, trúng gói thầu thiết bị giáo dục nhờ giá "siêu tiết kiệm"

Vượt qua 7 đối thủ cạnh tranh đều đạt yêu cầu kỹ thuật, Công ty CP An Tiến đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường THPT Hòa Xuân (Đà Nẵng) nhờ bỏ giá thấp hơn gần 400 triệu đồng so với giá gói thầu.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/11/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đã ký Quyết định số 1370/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc" thuộc Dự án Trường trung học phổ thông Hòa Xuân.

qd-1493.jpg
Quyết định số 1370/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc" thuộc Dự án Trường trung học phổ thông Hòa Xuân. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.