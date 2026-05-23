Chuyên gia cảnh báo siêu El Nino cực mạnh có thể xuất hiện cuối năm 2026

Các nhà khoa học xác định một dòng nước siêu ấm nằm ở độ sâu hàng trăm mét bên dưới bề mặt Thái Bình Dương có thể tạo ra siêu El Nino cực mạnh trong năm nay.

Theo các nhà khoa học, dòng nước siêu ấm mang tên sóng Kelvin, nằm ở độ sâu hàng trăm mét bên dưới bề mặt Thái Bình Dương, có nhiệt độ cao hơn 7,5 độ C so với mức trung bình ở một số vùng biển sâu, tích trữ lượng nhiệt lớn giữa đại dương. Sóng Kelvin có nguy cơ gây ra một trong những sự kiện El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận vào cuối năm 2026 với tác động dây chuyền tới mô hình khí hậu toàn cầu trong năm 2027, làm tăng nguy cơ hạn hán, mưa lũ, nắng nóng kỷ lục.

Các nhà nghiên cứu cho hay, sóng Kelvin di chuyển một lượng nước biển ấm từ Tây Thái Bình Dương qua 14.484 km đến bờ biển phía tây Nam Mỹ. Nhà khoa học vật lý Michelle L’Heureux ở Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) cho hay, sóng Kelvin hiện có thể sánh ngang với năm 1997. Siêu El Nino giai đoạn năm 1997 - 1998 gây ra thiệt hại toàn cầu lên đến 96 tỷ USD trong thời kỳ đó.

Được phát hiện năm 1879 bởi nhà khoa học Lord Kelvin, sóng Kelvin chịu ảnh hưởng từ những cơn gió thổi qua một số vùng biển ấm từ Tây sang Đông qua Thái Bình Dương. Yếu tố chủ chốt đầu tiên giúp hình thành sóng Kelvin là lượng nước lớn từ Vùng nước ấm Tây Thái Bình Dương nằm ở phía Đông Indonesia. Nhiệt độ nước trong khu vực này thường ở mức cao do gió mậu dịch thổi từ phía đông khiến nước ấm tích tụ, kéo theo bề mặt đại dương gần Indonesia cao hơn 0,3 - 1M so với ngoài khơi Ecuador.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, cứ vài năm một lần, gió mậu dịch thổi từ phía Đông suy yếu. Trong trường hợp cực đoan, chúng đảo hướng và bắt đầu thổi từ phía Tây với tốc độ khoảng 24 km/h trong vài tuần, gọi là đợt bùng phát gió Tây. Những cơn gió này cung cấp năng lượng cần thiết để hình thành sóng Kelvin thông qua tạo áp lực lên bề mặt đại dương, khiến nước ấm di chuyển xuống dưới về phía Đông khi sóng lan truyền qua Thái Bình Dương. Ranh giới phân tách giữa nước ấm ở bề mặt và nước mát ở sâu hơn xê dịch lên gần mặt biển khi nhiệt lượng chuyển từ Vùng nước ấm Tây Thái Bình Dương về phía Nam Mỹ.

Sóng Kelvin không xô vào bãi biển mà di chuyển từ từ dưới bề mặt Thái Bình Dương. Dòng nước siêu ấm này mất khoảng 2 - 3 tháng để vượt qua lưu vực. Nó có thể khiến hiện tượng nước trồi (quá trình gió khuấy động nước biển mát ở vùng sâu hơn lên bề mặt) suy yếu. Do không còn nguồn cung cấp nước mát nên nước biển bề mặt dần ấm lên và El Nino bắt đầu xuất hiện.

Trước tình hình này, nhà khoa học vật lý L’Heureux đưa ra nhận định sóng Kelvin năm nay rất mạnh, nhưng các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn về độ mạnh của siêu El Nino dự báo xảy ra cuối năm nay.

Thuật ngữ siêu El Nino được các nhà khoa học sử dụng dùng để chỉ sự kiện El Nino cực mạnh với nhiệt độ mặt biển ở trung tâm và đông Thái Bình Dương tăng hơn 2 độ C so với mức trung bình lịch sử.