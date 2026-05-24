Gói thầu 16,9 tỷ tại Thiện Hưng: Chỉ một nhà thầu tham dự, tiết kiệm ra sao?

Ngày 20/05/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên ấp Thanh Xuân - Ấp 7, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Minh Nhật (mã số thuế 3800335272).

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, dự án có giá gói thầu được phê duyệt là 16,978 tỷ đồng. Công ty TNHH Minh Nhật đã trúng thầu với giá 16,926 tỷ đồng. Thông qua quá trình đấu thầu qua mạng, ngân sách nhà nước ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 51,4 triệu đồng, tương đương khoảng 0,3% so với giá gói thầu. Với tính chất là gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông quy mô lớn, việc gói thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH Minh Nhật tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (0,3%) là một dữ liệu đáng chú ý trong công tác đấu thầu tại địa phương.

Công ty TNHH Minh Nhật, đơn vị có trụ sở tại Ấp Thanh Bình, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai là doanh nghiệp đã có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án xây lắp. Với hợp đồng trọn gói có thời gian thực hiện 120 ngày, nhà thầu này chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ và chất lượng công trình theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt. Trước đó, công tác chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng thực hiện từ tháng 05/2026 với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai.

Dự án hạ tầng giao thông tại xã Thiện Hưng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, yêu cầu về sự minh bạch, công tâm trong quá trình triển khai thi công là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã Thiện Hưng, với vai trò cơ quan quản lý, cần thực hiện nghiêm túc công tác quản lý dự án, đảm bảo giá trị công trình tương xứng với số vốn ngân sách đã bỏ ra.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

