Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu 16,9 tỷ tại Thiện Hưng: Chỉ một nhà thầu tham dự, tiết kiệm ra sao?

Dự thầu độc lập với giá trúng thầu 16,9 tỷ cùng tỷ lệ tiết kiệm 0,3%, Công ty Minh Nhật chính thức là đơn vị thi công nâng cấp đường liên ấp Thanh Xuân - Ấp 7.

Ngày 20/05/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên ấp Thanh Xuân - Ấp 7, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Minh Nhật (mã số thuế 3800335272).

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, dự án có giá gói thầu được phê duyệt là 16,978 tỷ đồng. Công ty TNHH Minh Nhật đã trúng thầu với giá 16,926 tỷ đồng. Thông qua quá trình đấu thầu qua mạng, ngân sách nhà nước ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 51,4 triệu đồng, tương đương khoảng 0,3% so với giá gói thầu. Với tính chất là gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông quy mô lớn, việc gói thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH Minh Nhật tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (0,3%) là một dữ liệu đáng chú ý trong công tác đấu thầu tại địa phương.

Quyết định số 124/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên ấp Thanh Xuân - Ấp 7, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn MSC)

Công ty TNHH Minh Nhật, đơn vị có trụ sở tại Ấp Thanh Bình, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai là doanh nghiệp đã có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án xây lắp. Với hợp đồng trọn gói có thời gian thực hiện 120 ngày, nhà thầu này chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ và chất lượng công trình theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt. Trước đó, công tác chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng thực hiện từ tháng 05/2026 với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai.

Dự án hạ tầng giao thông tại xã Thiện Hưng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, yêu cầu về sự minh bạch, công tâm trong quá trình triển khai thi công là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã Thiện Hưng, với vai trò cơ quan quản lý, cần thực hiện nghiêm túc công tác quản lý dự án, đảm bảo giá trị công trình tương xứng với số vốn ngân sách đã bỏ ra.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

Đồng Nai: Công ty Đức Nghĩa Hưng trúng thầu sát giá tại xã Bình Minh

Gói thầu xây lắp hơn 6,4 tỷ đồng tại xã Bình Minh ghi nhận Công ty Đức Nghĩa Hưng trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách vỏn vẹn 17 triệu đồng.

Theo hồ sơ công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Sửa chữa mặt đường, xây mới mương thoát nước tuyến đường Tân Thành - Bắc Hòa được triển khai với mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương. Ngày 28/4/2026, Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Bình Minh đã ký Quyết định số 165/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

Kế tiếp quy trình, vào ngày 03/5/2026, Quyết định số 192/QĐ-VP tiếp tục được ban hành để phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05 (xây lắp) Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 6.487.225.857 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng. Đơn vị được chủ đầu tư giao trọng trách tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát.

Điểm sáng đấu thầu tại xã Lai Vung: Tỷ lệ tiết kiệm vượt mức 22%

Tham gia cạnh tranh sòng phẳng và giảm giá mạnh, Công ty Nguyên Gia Phát đã vượt qua 4 đối thủ để trúng gói thầu xây dựng giá hơn 3,7 tỷ đồng tại xã Lai Vung.

Minh bạch hồ sơ, thu hút đông đảo nhà thầu tham gia

Ngày 16/04/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Lai Vung đã chính thức ký Quyết định số 22/QĐ-VPHĐND phê duyệt E-HSMT cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng. Đây là gói thầu mang ý nghĩa quan trọng thuộc công trình Trụ sở UBND xã Lai Vung, bao gồm việc thực hiện các hạng mục thiết thực như: Thảm nhựa sân trụ sở, cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và xây dựng hàng rào bảo vệ.

Gói thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng tại xã Phước Thái về tay ai?

Công ty Tư vấn Xây dựng Phúc Đăng Khoa vừa được xã Phước Thái chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1 tỷ đồng, duy trì mạch toàn thắng trên hệ thống.

Việc bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư công luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, tại các đơn vị hành chính cấp cơ sở, việc phân cấp và thực hiện các gói thầu sửa chữa, nâng cấp hạ tầng công sở đòi hỏi tinh thần trách nhiệm giải trình rất cao từ phía các bên mời thầu và chủ đầu tư.

Mới đây, ghi nhận tại địa bàn xã Phước Thái, TP Đồng Nai, một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định rút gọn đối với gói thầu xây lắp trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa được công bố, sớm đưa công trình vào thi công thực tế.

