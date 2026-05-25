Tổng thống Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, các quan chức khu vực ngày 24/5 nói rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến, eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao,...

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đang "diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng", mối quan hệ với Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng chốt thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo thỏa thuận đề xuất, eo biển Hormuz sẽ dần được mở cửa trở lại song song với việc Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng biển Iran, hai quan chức khu vực và một quan chức Mỹ tiết lộ.

Quan chức Mỹ nói thêm rằng eo biển Hormuz sẽ được rà phá bom mìn. Theo một nguồn tin khác, Mỹ sẽ cho phép Iran bán dầu thông qua việc miễn trừ trừng phạt. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran sẽ được đàm phán trong thời hạn 60 ngày.

Theo cả hai quan chức, dự thảo thỏa thuận bao gồm việc chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhất trí rằng “bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran cũng phải loại bỏ mối nguy hiểm hạt nhân”, và rằng ông Trump đã tái khẳng định quyền tự vệ của Israel “trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon”.

Quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ đảm bảo quyền của Israel trong việc hành động chống lại các mối đe dọa cận kề để tự vệ.

Các quan chức Israel lo ngại rằng Hezbollah vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel và Lebanon không đủ khả năng để giải giáp lực lượng này.

