Tổng thống Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các quan chức khu vực ngày 24/5 nói rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến, eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao,...

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đang "diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng", mối quan hệ với Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng chốt thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo thỏa thuận đề xuất, eo biển Hormuz sẽ dần được mở cửa trở lại song song với việc Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng biển Iran, hai quan chức khu vực và một quan chức Mỹ tiết lộ.

Quan chức Mỹ nói thêm rằng eo biển Hormuz sẽ được rà phá bom mìn. Theo một nguồn tin khác, Mỹ sẽ cho phép Iran bán dầu thông qua việc miễn trừ trừng phạt. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran sẽ được đàm phán trong thời hạn 60 ngày.

Theo cả hai quan chức, dự thảo thỏa thuận bao gồm việc chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhất trí rằng “bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran cũng phải loại bỏ mối nguy hiểm hạt nhân”, và rằng ông Trump đã tái khẳng định quyền tự vệ của Israel “trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon”.

Quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ đảm bảo quyền của Israel trong việc hành động chống lại các mối đe dọa cận kề để tự vệ.

Các quan chức Israel lo ngại rằng Hezbollah vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel và Lebanon không đủ khả năng để giải giáp lực lượng này.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói đàm phán về thỏa thuận với Iran 'gần hoàn tất'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt cuộc xung đột "phần lớn đã được đàm phán xong". 

Theo AP, sau cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực, Tổng thống Trump ngày 23/5 nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, đã được đàm phán gần như hoàn tất.

"Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trên mạng xã hội mà không nêu chi tiết. Ông nói thêm rằng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain, và Israel.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự?

Theo hai quan chức khu vực, Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP dẫn lời hai quan chức khu vực và một nhà ngoại giao ngày 23/5 cho biết, Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến. Họ bày tỏ hy vọng rằng quyết định cuối cùng về đề xuất do Pakistan chuẩn bị có thể được đưa ra trong vòng 48 giờ tới khi cả hai bên xem xét.

Theo vị quan chức giấu tên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thu hẹp những khác biệt còn lại (giữa Mỹ - Iran), và Qatar đóng vai trò chủ chốt bằng cách cử một quan chức cấp cao đến Tehran để hỗ trợ các nỗ lực hòa giải của Pakistan.

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói 'có tiến triển' trong cuộc đàm phán với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran về chấm dứt chiến sự.

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/5 nói rằng đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran, dù thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được.

Ông Rubio cho biết “việc có tiến triển là tín hiệu tốt”. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục.

