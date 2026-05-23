Gói thầu hơn 3,4 tỷ tại Tây Phú: Hai nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật

Diễn biến gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến bờ tây kênh Núi Chóc Năng Gù

Nằm trong kế hoạch nâng cao hạ tầng giao thông và thủy lợi phục vụ đời sống dân sinh, dự án "Nâng cấp, cải tạo tuyến bờ tây kênh Núi Chóc Năng Gù (nhà 5 Buôl đến kênh ranh Định Mỹ)" đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương. Mới đây, chủ đầu tư dự án đã hoàn tất quy trình chấm thầu qua mạng công khai, chọn lựa được đơn vị xây lắp có hồ sơ năng lực và kỹ thuật tối ưu nhất nhằm triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư công.

Cụ thể, ngày 24/04/2026, ông Minh Thắng - Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Tây Phú đã ký ban hành Quyết định số 172/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng TMD. Giá trị trúng thầu được xác định là 3.301.304.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 3.404.009.000 đồng, gói thầu đạt giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 102.705.000 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 3,02%. Hợp đồng được thực hiện theo loại trọn gói, với thời gian triển khai thi công xây lắp là 120 ngày.

Quyết định số 172/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08. Nguồn: MSC

Lỗi trượt thầu của đối thủ

Trước đó, theo biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo số E-TBMT: IB2600112276, gói thầu số 08 đã ghi nhận 3 nhà thầu độc lập tham gia dự thầu. Quá trình đóng mở thầu diễn ra công khai vào lúc 08:00 ngày 06/04/2026. Tại vòng đấu giá này, các nhà thầu đều đưa ra mức giá dự thầu bám sát giá trần của gói thầu và có áp dụng các chính sách giảm giá linh hoạt.

Tuy nhiên, kết quả phân tích và đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phước Ân cho thấy, bên cạnh đơn vị trúng thầu đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn, hai nhà thầu còn lại đều phải dừng bước đáng tiếc tại bước đánh giá về mặt kỹ thuật. Điều này phản ánh thực tế về chất lượng chuẩn bị hồ sơ đề xuất kỹ thuật của một số doanh nghiệp xây lắp hiện nay khi tham gia các gói thầu đầu tư công qua mạng.

Trường hợp đầu tiên là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI (Mã định danh: vn1801070233). Dù đưa ra mức giá dự thầu ban đầu là 3.349.975.221 đồng, thấp hơn giá chưa giảm giá của đơn vị trúng thầu, nhưng hồ sơ kỹ thuật của doanh nghiệp này bị đánh giá không đạt tại Mục 3 Chương III E-HSMT.

Cụ thể: Không có bản vẽ trắc đạc. Không thuyết minh giải pháp thi công khoan bê tông, quét sika thép neo (cống cải tạo) theo HSTK. Không thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng công tác khoan bê tông, quét sika thép neo (cống cải tạo). Về biện pháp thi công tổ chức các hạng mục: Nội dung thuyết minh không hợp lý theo HSTK, không phù hợp với gói thầu.

Đặc biệt, đối với phần năng lực chứng minh kết quả thực hiện hợp đồng trong 03 năm trở lại đây, nhà thầu lại cung cấp thông tin về công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong khi yêu cầu bắt buộc của gói thầu xây lắp này là phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng thi công công trình giao thông.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát (Mã định danh: vn1400694354) có mức giá dự thầu sau khi trừ đi tỷ lệ giảm giá 0,75% là 3.378.432.996 đồng. Hồ sơ của đơn vị này cũng bị Tổ chuyên gia đánh giá trượt phần kỹ thuật do mắc phải một số thiếu sót mang tính hệ thống.

Cụ thể, nhà thầu không thuyết minh biện pháp thi công các hạng mục cốt lõi như khe co, khe giãn, khoan bê tông và quét sika thép neo đối với cống cải tạo. Doanh nghiệp cũng không lập thuyết minh biện pháp an toàn giao thông cả ngày lẫn đêm.

Về tiến độ, đề xuất thời gian thi công của nhà thầu không bao gồm tính toán điều kiện thời tiết và các ngày nghỉ theo quy định pháp luật. Hệ thống biểu đồ đính kèm của nhà thầu này bị thiếu hụt biểu đồ vật tư, đồng thời không có giải pháp duy trì thi công ứng phó khi mất điện hoặc mưa bão.

Đối với đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng TMD, hồ sơ dự thầu ban đầu cũng ghi nhận một số nội dung cần làm rõ về nhân sự chủ chốt, thiết bị xe lu bánh thép và tài liệu chứng minh cấp công trình của hợp đồng tương tự. Tuy nhiên, căn cứ theo đúng trình tự Luật Đấu thầu, ngày 10/04/2026, chủ đầu tư đã phát hành Công văn số 44/CV-PKT yêu cầu làm rõ trên hệ thống. Đến ngày 14/04/2026, nhà thầu đã kịp thời phản hồi Công văn số 1404/CVLR-TMD, bổ sung đầy đủ tài liệu chứng minh, thay đổi thiết bị phù hợp yêu cầu E-HSMT và được Tổ chuyên gia đánh giá đạt yêu cầu.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD (MSDN: vn1602165843), có địa chỉ tại Lô L4-29 Khu Đô Thị Golden City An Giang, Phường Long Xuyên, An Giang, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2023, người đại diện pháp luật là ông Trần Tuấn Anh. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 35 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 23 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 47.174.456.835 đồng (trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 24.185.863.613 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 22.988.593.222 đồng).

Trong năm 2025 nhà thầu này cũng đã trúng một số gói có giá trị như: Gói thầu số 09 tại Sở Nông Nghiệp và Môi Trường tỉnh An Giang, trị giá 4.584.523.052 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói thầu số 10: Thi công xây lắp tại Ban Quản lý dự án Khu vực I, trị giá 3.089.662.222 đồng, trúng tháng 11/2025; Gói thầu số 07: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, trị giá 1.124.893.373 đồng, trúng tháng 06/2025.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn chuyên gia pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Hoạt động đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng hiện nay đòi hỏi sự khắt khe và công tâm. Việc ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể tại E-HSMT là cơ sở pháp lý tối thượng để chủ đầu tư sàng lọc các nhà thầu có năng lực thực sự. Việc loại các nhà thầu không đáp ứng thuyết minh biện pháp thi công hoặc sai lệch loại cấp công trình tương tự là hoàn toàn đúng quy định pháp luật, giúp bảo vệ tính an toàn và bền vững của các công trình sử dụng vốn ngân sách."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ, việc chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy trình làm rõ hồ sơ đối với các chi tiết về thiết bị và nhân sự của nhà thầu đáp ứng cho thấy tinh thần trách nhiệm giải trình cao. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án này đã bảo đảm đúng định hướng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, thúc đẩy một môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng và minh bạch trong đầu tư công.