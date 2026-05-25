Đề thi và đáp án môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2026

Hôm nay 25/5, gần 43 nghìn thí sinh Hưng Yên đã hoàn thành thi môn Ngữ văn, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sáng 25/5, gần 43 nghìn thí sinh ở Hưng Yên tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút; chiều cùng ngày thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút.

Đến sáng 26/5, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm trong 60 phút. Buổi chiều, những thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ làm bài thi môn chuyên với thời gian 150 phút.

An ninh quanh khu vực điểm thi hôm nay được siết chặt. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông túc trực ở cổng trường để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, phục vụ nước uống, phân luồng giao thông tại cổng trường và nhắc nhở người nhà dừng đỗ xe đúng quy định.

Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2026 có thời gian làm bài 120 phút. Đề thi như sau:

Đề thi Văn sáng nay

Gợi ý đáp án môn Văn vào lớp 10 năm 2026 Hưng Yên:

