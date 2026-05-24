Tổng thống Trump nói đàm phán về thỏa thuận với Iran 'gần hoàn tất'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt cuộc xung đột "phần lớn đã được đàm phán xong".

Theo AP, sau cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực, Tổng thống Trump ngày 23/5 nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, đã được đàm phán gần như hoàn tất.

"Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trên mạng xã hội mà không nêu chi tiết. Ông nói thêm rằng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain, và Israel.

Ông chủ Nhà Trắng mô tả thỏa thuận là một "Bản ghi nhớ về sự hiểu biết liên quan đến hòa bình" mà vẫn cần được Mỹ, Iran và các quốc gia khác hoàn thiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump không đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran và lượng uranium được làm giàu cao, những vấn đề mà Iran muốn thảo luận sau này. Không có bình luận ngay lập tức từ Iran hay Israel.

Trước đó cùng ngày 23/5, một quan chức khu vực nắm rõ các nỗ lực hòa giải do Pakistan dẫn đầu cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến.

"Thỏa thuận sẽ bao gồm tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến, cùng với các cuộc đàm phán kéo dài 2 tháng về chương trình hạt nhân của Iran. Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại và Mỹ sẽ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran", quan chức tiết lộ.

Tuy nhiên, vị quan chức này cũng cảnh báo rằng "những bất đồng vào phút chót" có thể phá hỏng nỗ lực đạt được thỏa thuận.

