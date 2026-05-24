Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói đàm phán về thỏa thuận với Iran 'gần hoàn tất'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt cuộc xung đột "phần lớn đã được đàm phán xong". 

An An (Theo AP)

Theo AP, sau cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực, Tổng thống Trump ngày 23/5 nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, đã được đàm phán gần như hoàn tất.

"Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trên mạng xã hội mà không nêu chi tiết. Ông nói thêm rằng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain, và Israel.

Ông chủ Nhà Trắng mô tả thỏa thuận là một "Bản ghi nhớ về sự hiểu biết liên quan đến hòa bình" mà vẫn cần được Mỹ, Iran và các quốc gia khác hoàn thiện.

ap26016568106152.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump không đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran và lượng uranium được làm giàu cao, những vấn đề mà Iran muốn thảo luận sau này. Không có bình luận ngay lập tức từ Iran hay Israel.

Trước đó cùng ngày 23/5, một quan chức khu vực nắm rõ các nỗ lực hòa giải do Pakistan dẫn đầu cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến.

"Thỏa thuận sẽ bao gồm tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến, cùng với các cuộc đàm phán kéo dài 2 tháng về chương trình hạt nhân của Iran. Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại và Mỹ sẽ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran", quan chức tiết lộ.

Tuy nhiên, vị quan chức này cũng cảnh báo rằng "những bất đồng vào phút chót" có thể phá hỏng nỗ lực đạt được thỏa thuận.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
#đàm phán Mỹ - Iran #ngừng bắn Mỹ - Iran #xung đột Mỹ Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump #chương trình hạt nhân Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói 'có tiến triển' trong cuộc đàm phán với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran về chấm dứt chiến sự.

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/5 nói rằng đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran, dù thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được.

Ông Rubio cho biết “việc có tiến triển là tín hiệu tốt”. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump gửi tới Iran

Ông Trump tuyên bố Mỹ phản đối việc thu phí với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và Iran sẽ không được phép giữ lại uranium làm giàu cao.   

Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố Mỹ phản đối bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và cam kết sẽ không để Iran giữ lại uranium làm giàu ở mức cao, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

“Chúng tôi không muốn mức phí nào được áp đặt tại eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Hiện tại họ không thu phí”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Quân đội Mỹ kiểm tra tàu chở dầu treo cờ Iran ở Vịnh Oman

Quân đội Mỹ đã lên kiểm tra một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman do nghi ngờ tàu này cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Washington.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ ngày 20/5 đã lên kiểm tra một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman vì nghi ngờ tàu này cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội rằng tàu M/T Celestial Sea đã bị kiểm tra và chuyển hướng sau khi bị nghi ngờ đang trên đường tới một cảng của Iran.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới