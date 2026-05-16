Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Xuất hiện những đơn vị tư vấn "ruột" đồng hành cùng dự án [Kỳ 3]

Một số doanh nghiệp tư vấn liên tục xuất hiện trong các dự án khác nhau của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 với các vai trò đan xen từ lập hồ sơ đến thẩm định kết quả.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh các đơn vị trực tiếp thi công, hệ thống các đơn vị tư vấn "đồng hành" cùng Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 trong công tác đấu thầu cũng xuất hiện những cái tên rất quen thuộc. Phân tích lịch sử trúng thầu cho thấy sự lặp lại định kỳ của một nhóm doanh nghiệp tư vấn tại các dự án do đơn vị này làm Chủ đầu tư.

Điển hình nhất là trường hợp của Công ty TNHH Kiến trúc Cao Nguyên Xanh (MST: 5801437111). Theo ghi nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục được Chủ đầu tư tin tưởng giao phó các khâu then chốt. Cụ thể, tại công trình "Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng...", Công ty Cao Nguyên Xanh đã trúng gói thầu số 4 "Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX" với giá 6.810.751 đồng. Trước đó, tại công trình "Cải tạo sửa chữa Nhà văn hóa xã Lộc An (cũ)...", đơn vị này đã trúng gói thầu số 5 "Chi phí thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu" với giá 5.000.000 đồng.

Tương tự, Công ty TNHH Ngọc Khanh (MST: 5800977178) cũng có mối quan hệ đối tác mật thiết không kém. Doanh nghiệp này trúng gói thầu thẩm định tại dự án Chiếu sáng (giá 4.000.000 đồng) và đồng thời lại đóng vai trò đơn vị lập HSYC, đánh giá HSĐX tại dự án Nhà văn hóa xã Lộc An (giá 4.000.000 đồng). Có thể thấy, vai trò "lập" và "thẩm định" đã được hai đơn vị này luân phiên đảm nhận qua các dự án khác nhau của cùng một Chủ đầu tư.

Một đối tác định kỳ khác là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Minh Hoàng LN (MST: 5801500758). Đơn vị này gần như đảm nhận xuyên suốt công tác Quản lý dự án tại xã Bảo Lâm 2. Ghi nhận cho thấy, Công ty Minh Hoàng LN đã trúng thầu gói thầu "Chi phí quản lý dự án" tại dự án Chiếu sáng với giá 47.150.603 đồng và một gói quản lý dự án tương tự tại dự án Nhà văn hóa xã Lộc An với giá 16.523.518 đồng.

Bình luận về tính khách quan, chuyên gia đấu thầu Lê Hào nhận định: "Mặc dù giá trị các gói thầu tư vấn này không lớn nhưng lại có vai trò quyết định đến tính chính xác và minh bạch của cả một dự án hàng tỷ đồng. Việc các đơn vị tư vấn luân phiên hoán đổi vai trò lập và thẩm định cho nhau tại cùng một Chủ đầu tư dễ dẫn đến tình trạng nể nang, 'vừa đá bóng vừa thổi còi' ngầm, làm suy giảm tính phản biện độc lập của công tác thẩm định."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] Trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả kinh tế trong một số gói thầu cụ thể

Trách nhiệm của Chủ đầu tư và Đơn vị Tư vấn

Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rõ về tính độc lập, khách quan giữa đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đơn vị thẩm định kết quả. Mục đích là để các báo cáo thẩm định thực sự là một lớp màng ngăn chặn các sai sót hoặc hành vi định hướng từ đơn vị lập hồ sơ. Khi một nhóm nhà thầu tư vấn thường xuyên "ghé thăm" các gói thầu của cùng một đơn vị, Chủ đầu tư cần đặc biệt chú ý đến trách nhiệm giám sát. Nếu để xảy ra tình trạng thông đồng làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, cả Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn liên quan đều phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc trước pháp luật.

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Nhiều gói thầu chỉ định có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng đang gây chú ý khi hàng loạt gói thầu được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư công quan trọng. Tuy nhiên, qua phân tích chuyên sâu các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, một thực trạng đáng quan tâm là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu chỉ định đang ở mức cực kỳ khiêm tốn, thậm chí có gói thầu tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận con số 0 đồng.

Điển hình là gói thầu "Mua sắm hàng hoá ứng phó mưa bão đột xuất cho Ban chỉ huy quân sự xã". Tại gói thầu này, Chủ đầu tư đã phê duyệt cho Hộ Kinh doanh Thống Nhất (MST: 5800520889) trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 71.800.000 đồng và giá trúng thầu cũng được xác định chính xác là 71.800.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu, ngân sách địa phương không tiết kiệm được bất kỳ một đồng chi phí nào cho danh mục hàng hóa thiết yếu như cưa xích, đèn pin hay áo mưa bộ. Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 25/12/2025 phê duyệt kết quả này do ông Phạm Văn Tuyến, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ký.

Dự án giao thông tại xã Bảo Lâm 2: Đối thủ "ngã ngựa", nhà thầu Bá Trường một mình về đích [Kỳ 2]

Gói thầu xây lắp đường giao thông trị giá hơn 7 tỷ đồng tại xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng chứng kiến một cuộc đua không cân sức khi nhà thầu đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án "Đường giao thông thôn 4 đi thôn 5 xã Lộc An" là dự án có quy mô vốn lớn nhất do Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 làm Chủ đầu tư trong giai đoạn gần đây. Gói thầu số 01 "Toàn bộ chi phí xây dựng" có giá gói thầu là 7.113.216.339 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Theo Biên bản mở thầu mã hiệu IB2600076376 ngày 20/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia nộp E-HSDT gồm: Công ty TNHH Bá Trường và Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Lộc Phú. Một cuộc cạnh tranh sòng phẳng được kỳ vọng sẽ giúp ngân sách tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư. Tuy nhiên, kết quả tại bước đánh giá kỹ thuật đã làm thay đổi hoàn toàn kịch bản này.

Đấu thầu tại xã Tân Tiến: Những gói thầu giao thông "một mình một ngựa" về đích [Kỳ 2]

Phân tích quy trình mở thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cho thấy tình trạng phổ biến là chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "độc diễn" trong đấu thầu đang là dấu hiệu đặc trưng tại các dự án do Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến quản lý. Theo báo cáo phân tích, trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu tại đơn vị này là thấp (số liệu thống kê kỹ thuật cho thấy có sự cạnh tranh chéo thấp).

Điển hình là gói thầu thi công tại Tuyến Kênh Bông Súng (mã IB2600122885-00) có giá 2.219.294.676 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Sang (MST: 2001083059) nộp hồ sơ và trúng thầu với giá 2.185.591.969 đồng. Việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả kinh tế khi giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 33 triệu đồng.

