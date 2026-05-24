Chỉ định gói xây lắp trường THCS Tô Hiến Thành: Tiết kiệm hơn 31 triệu đồng

Ngày 08/05/2026, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu đối với gói thầu Xây lắp thuộc Dự án "Xây dựng Trường THCS Tô Hiến Thành (Hạng mục: Phòng chức năng, phòng thiết bị)". Theo đó, đơn vị được chỉ định thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát (có trụ sở tại thôn Bình Thành, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa).

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, dự án này là bước đi chiến lược trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại địa phương, với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 21/04/2026. Công tác chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện chặt chẽ qua Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 05/05/2026.

Về giá trị gói thầu, theo phê duyệt, giá gói thầu là 1.558.968.000 đồng. Đơn vị trúng chỉ định thầu, Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát, đã được lựa chọn với giá trị hợp đồng là 1.527.789.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình xét duyệt và đàm phán, gói thầu đã ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách xã là khoảng 2%, tương đương với số tiền 31.179.000 đồng. Đây là điểm sáng trong công tác quản lý tài chính công, thể hiện sự thận trọng của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn lực ngân sách địa phương.

Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu đối với gói thầu Xây lắp thuộc Dự án "Xây dựng Trường THCS Tô Hiến Thành (Hạng mục: Phòng chức năng, phòng thiết bị)". (Nguồn MSC)

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với dự án trường học này được thực hiện căn cứ theo các quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023, phù hợp với quy mô và đặc thù của gói thầu xây lắp hạ tầng giáo dục. Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát, đơn vị có thâm niên hoạt động từ năm 2014, với năng lực đã được khẳng định qua việc tham gia nhiều gói thầu xây lắp tại tỉnh Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ đảm bảo tiến độ thi công trong vòng 45 ngày theo đúng hợp đồng trọn gói đã ký kết.

Dự án xây dựng phòng chức năng và phòng thiết bị tại Trường THCS Tô Hiến Thành không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Do đó, yêu cầu về chất lượng vật liệu, kỹ thuật thi công và sự giám sát chặt chẽ từ phía UBND xã Tây Ninh Hòa là vô cùng quan trọng.

Dưới góc độ pháp lý, toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện đúng trình tự theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Nhà thầu Hoàng Thịnh Phát cần chứng minh năng lực thực tế thông qua chất lượng công trình khi hoàn thiện và bàn giao. Sự minh bạch trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ là thước đo uy tín đối với cả nhà thầu và cơ quan chủ đầu tư.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

