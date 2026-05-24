Đề thi môn Toán vào lớp 10 của Đà Nẵng năm 2026 có độ phân hóa cao

Ngày 24/5 thí sinh lớp 10 Đà Nẵng thi môn cuối cùng

Sáng 24/5, hơn 43.500 thí sinh tại TP Đà Nẵng tiếp tục bước vào bài thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Môn Toán là môn thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Đà Nẵng năm 2026-2027 với thời gian 120 phút. Hôm qua 23/5, các em đã hoàn thành xong bài thi môn Văn và Ngoại ngữ.

Có hơn 43.500 thí sinh tại TP Đà Nẵng tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Toàn TP bố trí 110 điểm thi, trong đó có 7 điểm thi dành riêng cho thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên; đồng thời chuẩn bị thêm 6 điểm thi dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh.

Sau 2 ngày diễn ra (23, 24-5), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã kết thúc suôn sẻ, an toàn, nghiêm túc.

Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Toán của Đà Nẵng:

Đề thi bám sát Chương trình GDPT 2018, phân hóa cao

Thông tin trên Báo CA. TPHCM, theo thầy Nguyễn Văn Hoàng - Tổ phó chuyên môn tổ Toán -Tin trường THCS Nguyễn Huệ, tuy cấu trúc đề thi năm có thay đổi so với năm trước nhưng bám sát cấu trúc đề thi mà Sở GD-ĐT đã công bố trước đó nên thầy cô các trường đã chủ động ôn tập cho các em trước đó. Vì vậy, TS tự tin, ôn tập kỹ hoàn toàn có thể làm tốt bài thi.

Cũng theo thầy Hoàng, đề thi năm nay tiếp tục tăng cường các bài toán thực tế, vận dụng đáp ứng được yêu cầu đánh giá phẩm chất, năng lực toán học của học sinh theo mục tiêu của chương trình. Câu Viète năm nay đã xuất hiện trở lại trong đề nhưng ở mức độ "nhẹ nhàng" các em hoàn toàn có thể làm tốt bài này, bên cạnh đó là các câu hỏi về thống kê, xác suất, thể tích các hình khối, hình học trực quan. Đề thi năm nay có tính phân hóa cao, các câu phân loại học sinh ở mức vừa nằm ở câu 4c, 5b và 6b. Câu phân loại cao nhất là câu 6c. Với đề thi này những em có học lực khá, ôn tập kỹ, làm quen với nhiều dạng có thể lấy được điểm 7-8. “Tuy nhiên trong qua trình làm bài, ngay cả những câu ở mức độ nhận biết nếu các em không cẩn thận cũng sẽ dễ bị trừ điểm”- thầy Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ thêm.

Với đề thi này, thầy Hoàng dự đoán phổ điểm môn Toán năm nay sẽ nằm ở mức từ 6-8 điểm.