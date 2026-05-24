Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đề thi môn Toán vào lớp 10 của Đà Nẵng năm 2026 có độ phân hóa cao

Ngày 24/5, hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với môn Toán là bài thi cuối cùng trong kỳ thi năm học 2026-2027.

Bình Nguyên

Ngày 24/5 thí sinh lớp 10 Đà Nẵng thi môn cuối cùng

Sáng 24/5, hơn 43.500 thí sinh tại TP Đà Nẵng tiếp tục bước vào bài thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Môn Toán là môn thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Đà Nẵng năm 2026-2027 với thời gian 120 phút. Hôm qua 23/5, các em đã hoàn thành xong bài thi môn Văn và Ngoại ngữ.

Ảnh minh họa/Internet

Có hơn 43.500 thí sinh tại TP Đà Nẵng tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Toàn TP bố trí 110 điểm thi, trong đó có 7 điểm thi dành riêng cho thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên; đồng thời chuẩn bị thêm 6 điểm thi dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh.

Sau 2 ngày diễn ra (23, 24-5), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã kết thúc suôn sẻ, an toàn, nghiêm túc.

Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Toán của Đà Nẵng:

Đề thi bám sát Chương trình GDPT 2018, phân hóa cao

Thông tin trên Báo CA. TPHCM, theo thầy Nguyễn Văn Hoàng - Tổ phó chuyên môn tổ Toán -Tin trường THCS Nguyễn Huệ, tuy cấu trúc đề thi năm có thay đổi so với năm trước nhưng bám sát cấu trúc đề thi mà Sở GD-ĐT đã công bố trước đó nên thầy cô các trường đã chủ động ôn tập cho các em trước đó. Vì vậy, TS tự tin, ôn tập kỹ hoàn toàn có thể làm tốt bài thi.

Cũng theo thầy Hoàng, đề thi năm nay tiếp tục tăng cường các bài toán thực tế, vận dụng đáp ứng được yêu cầu đánh giá phẩm chất, năng lực toán học của học sinh theo mục tiêu của chương trình. Câu Viète năm nay đã xuất hiện trở lại trong đề nhưng ở mức độ "nhẹ nhàng" các em hoàn toàn có thể làm tốt bài này, bên cạnh đó là các câu hỏi về thống kê, xác suất, thể tích các hình khối, hình học trực quan. Đề thi năm nay có tính phân hóa cao, các câu phân loại học sinh ở mức vừa nằm ở câu 4c, 5b và 6b. Câu phân loại cao nhất là câu 6c. Với đề thi này những em có học lực khá, ôn tập kỹ, làm quen với nhiều dạng có thể lấy được điểm 7-8. “Tuy nhiên trong qua trình làm bài, ngay cả những câu ở mức độ nhận biết nếu các em không cẩn thận cũng sẽ dễ bị trừ điểm”- thầy Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ thêm.

Với đề thi này, thầy Hoàng dự đoán phổ điểm môn Toán năm nay sẽ nằm ở mức từ 6-8 điểm.

Mời độc giả xem video Học online vô tình đẩy trẻ em vào mạng xã hội...
#đề thi Toán #lớp 10 Đà Nẵng #kỳ thi tuyển sinh #đề thi 2026 #thí sinh Đà Nẵng

Bài liên quan

Xã hội

Kỳ thi lớp 10 THPT ở Đà Nẵng: 169 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh bị đình chỉ

Sáng nay (24/5), thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên.

Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi Toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá, đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắt léo, gây khó khăn.

Kết thúc kỳ thi, nhiều học sinh cho rằng đề thi lớp 10 năm nay tương đối dễ
Kết thúc kỳ thi, nhiều học sinh cho rằng đề thi lớp 10 năm nay tương đối dễ
Xem chi tiết

Xã hội

Đề và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2026

Cập nhật đề thi, đáp án môn Toán lớp 10 Trường Chuyên KHXH&NV năm 2026, giúp thí sinh ôn tập hiệu quả và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Đề Toán thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 có thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi cụ thể như sau:

Xem chi tiết

Xã hội

Thí sinh lớp 10 THPT Hà Nội có thể tra cứu các Điểm thi trên iHanoi

Tiện ích mới trên iHanoi hỗ trợ xác định vị trí điểm thi, khảo sát lộ trình và giảm thiểu stress chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng tới gần.

Nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội đã triển khai tích hợp tiện ích tra cứu bản đồ số các Điểm thi trên ứng dụng iHanoi. Tiện ích giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm địa điểm thi, xem thông tin chi tiết và lựa chọn lộ trình di chuyển thuận tiện.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là một trong những kỳ thi quan trọng đối với học sinh cuối cấp THCS. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, chuẩn bị tâm lý và các giấy tờ cần thiết, việc nắm rõ địa điểm thi cũng là yếu tố quan trọng giúp thí sinh chủ động trong ngày thi, tránh nhầm lẫn địa điểm hoặc đến muộn giờ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới