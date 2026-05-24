An Giang: Gói thầu hơn 4,6 tỷ xã Đông Thái tiết kiệm ngân sách hơn 3 triệu

Gói thầu xây dựng Đường Bào Láng do Phòng Kinh tế xã Đông Thái làm chủ đầu tư ghi nhận một nhà thầu dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0,064%

Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, công trình Đường Bào Láng (bờ tây)-HTX tại xã Đông Thái vừa được đầu tư triển khai gói thầu xây lắp cốt lõi.

Gói thầu hơn 4,6 tỷ đồng về tay Công ty TNHH Sao Vàng

Ngày 8/5/2026, ông Lư Hoàng Lâm – Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Thái đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-PKT.XD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng thuộc dự án Đường Bào Láng (bờ tây)-HTX. Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sao Vàng, có mã số thuế là 1700535482 với giá 4.624.378.009 đồng. Loại hình hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 59/QĐ-PKT.XD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01. Nguồn: MSC

Dự án này có hạng mục chính là xây dựng mới đường đan bê tông cốt thép M.250 với chiều dài tuyến 2.446 mét, bề rộng nền đường 3,5 mét và chiều dày đan 0,14 mét. Sử dụng nguồn vốn kết hợp giữa vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và vốn ngân sách xã (nguồn sự nghiệp kinh tế). Phòng Kinh tế xã Đông Thái giữ vai trò là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

Tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt"

Theo biên bản mở thầu ngày 24/4/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng có giá gói thầu được duyệt là 4.627.356.432 đồng. Đến thời điểm đóng thầu, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Sao Vàng nộp hồ sơ dự thầu. Do chỉ một mình dự thầu, doanh nghiệp này gần như không phải đối mặt với bất kỳ áp lực cạnh tranh giá nào từ các đối thủ khác trên thị trường.

Đáng chú ý, mức giá dự thầu ban đầu do Công ty TNHH Sao Vàng nộp lên hệ thống là 4.631.324.997 đồng, con số này thực tế đã vượt giá gói thầu được duyệt khoảng 3.968.565 đồng. Tuy nhiên, nhờ vào việc đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ 0,15% (tương đương giá trị giảm giá là 6.946.987 đồng), giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu được kéo xuống còn 4.624.378.009 đồng.

Mức giá sau giảm giá này vừa vặn thấp hơn giá trần của gói thầu và trở thành giá trúng thầu chính thức được chủ đầu tư phê duyệt. Do tiệm cận sát nút với giá gói thầu, hiệu quả kinh tế mang lại từ cuộc thầu này rất thấp. Cụ thể, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 2.978.423 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng chỉ đạt 0,064% – một con số mang tính chất tượng trưng đối với một gói thầu đầu tư công có quy mô 4.624.378.009 đồng.

Trước đó, quy trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương đảm nhiệm, dựa trên Quyết định thành lập tổ chuyên gia số 01/QĐ-HD ngày 9/4/2026. Kết quả đánh giá chi tiết khẳng định Công ty TNHH Sao Vàng đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính quy định trong hồ sơ mời thầu.

Năng lực Công ty Sao Vàng

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sao Vàng: (MSDN: vn1700535482), có địa chỉ tại Phường Rạch Giá, An Giang, được thành lập năm 2007, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2014, người đại diện pháp luật là ông Lê Ngọc Chính

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 130 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 70 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 436.987.046.852 đồng (trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 210.694.324.581 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 226.292.722.271 đồng)

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025 nhà thầu này thường xuyên các gói xây lắp có giá trị lớn do Ban quản lý dự án ĐTXD Khu Vực huyện An Biên làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương mời thầu. Cụ thể: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, trị giá 12.979.150.139 đồng, trúng tháng 06/2025; Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, trị giá 10.416.110.362 đồng, trúng tháng 04/2025; Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, trị giá 11.817.975.767 đồng, trúng tháng 04/2025; Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, trị giá 10.279.431.610 đồng, trúng tháng 02/2025.

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về thực trạng các gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại cấp xã chỉ có một nhà thầu tham gia, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hiện hành luôn đặt mục tiêu cốt lõi là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong mọi hoạt động sử dụng vốn công. Khi một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng kết quả chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, tuy không vi phạm điều cấm của pháp luật nếu thực hiện đúng quy trình xử lý tình huống, nhưng về mặt kinh tế, chủ đầu tư sẽ mất đi cơ hội tối ưu hóa chi phí thông qua việc cạnh tranh sòng phẳng về giá giữa các nhà thầu.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trong trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư có thẩm quyền gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Ở góc độ quản lý dòng vốn công tại cơ sở, để tránh tình trạng các gói thầu chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" như công trình tại xã Đông Thái, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần chú trọng hơn nữa đến công tác truyền thông thông tin, khảo sát thực tế thị trường và xây dựng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu một cách khoa học, rộng mở, tránh các rào cản kỹ thuật vô hình nhằm thu hút đông đảo các doanh nghiệp có năng lực cùng tham gia nộp hồ sơ, đảm bảo quyền lợi tối cao cho ngân sách nhà nước.