Đấu thầu đường NT24 xã Long Hà: Loại đối thủ nhờ bước đánh giá kỹ thuật

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp giao thông tại địa phương

Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà vừa qua đã chính thức ban hành Quyết định số 106/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT24, đoạn từ thửa đất ông Nguyễn Văn Mạnh đến đường dọc sông Bé. Văn bản do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà ký vào ngày 15/05/2026 dưới tư cách là đại diện đơn vị chủ đầu tư trực tiếp của công trình.

Theo nội dung quyết định hành chính này, cơ quan bên mời thầu đã công nhận tư cách trúng thầu thuộc về một tổ hợp nhà thầu có tên gọi là Liên danh gói thầu Đường NT.24 đến đường dọc Sông Bé. Trong đó, bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng và Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Quốc Hùng.

Được biết, dự án hạ tầng giao thông cấp cơ sở này ban đầu được hình thành dựa trên văn bản phê duyệt của cấp chính quyền địa phương, cụ thể là Quyết định số 622/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Long Hà ký ngày 17/04/2026. Tiếp theo quy trình quản lý dòng vốn đầu tư công, ngày 20/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà ban hành Quyết định số 55/QĐ-VPUBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cho toàn bộ các bước triển khai.

Ngay sau đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được chuẩn hóa và thông qua bằng Quyết định số 65/QĐ-VPUBND vào ngày 23/04/2026. Cơ quan chủ đầu tư đã thuê Công ty TNHH Tư vấn An HCM làm đơn vị độc lập lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đánh giá, đồng thời thuê Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước đảm nhiệm chức năng thẩm định tính pháp lý của hồ sơ. Việc phân cấp và ủy quyền ký duyệt các văn bản quyết định đầu tư từ UBND xã sang cơ quan Văn phòng được thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công ích, hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn tại địa bàn.

Chi tiết quá trình đánh giá hồ sơ và bài toán tiết kiệm ngân sách

Gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức lựa chọn là một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hình hợp đồng trọn gói trong thời hạn thực hiện là 300 ngày. Nguồn vốn bố trí thực hiện công trình được trích từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026 - 2028.

Thời điểm đóng và mở thầu qua mạng được hệ thống ghi nhận tự động vào lúc 16h00 ngày 03/05/2026. Theo biên bản mở thầu xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có tổng cộng 02 đơn vị nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hợp lệ. Với số lượng nhà thầu tham gia ở mức tối thiểu, mức độ cạnh tranh của gói thầu được đánh giá ở trạng thái vừa phải.

Quá trình tổ chức chấm thầu của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn An HCM được cụ thể hóa tại Báo cáo đánh giá số 14-05/BC-AN ngày 14/05/2026. Qua các bước sàng lọc tư cách pháp nhân và đề xuất, một trong hai đơn vị tham gia là Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Tuấn Tú (có mã số thuế 3800445652) đã bị đánh giá trượt thầu.

Nguyên nhân loại bỏ được xác định do hồ sơ của doanh nghiệp này không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật chi tiết quy định sẵn trong E-HSMT. Do đối thủ duy nhất bị loại từ bước đánh giá kỹ thuật, Liên danh gói thầu Đường NT.24 đến đường dọc Sông Bé đã trở thành cái tên duy nhất tiến vào vòng mở và xếp hạng tài chính.

Về khía cạnh kinh tế, gói thầu xây lắp giao thông này có mức giá phê duyệt dự toán ban đầu là 8.422.546.220 đồng. Giá dự thầu và giá đề nghị trúng thầu sau đó của tổ hợp liên danh được phê duyệt ở mức 8.300.419.000 đồng. Chênh lệch giữa giá trúng thầu thực tế so với giá dự toán gói thầu là 122.127.220 đồng.

Đây là một con số tài chính công ở mức khiêm tốn, chỉ chiếm tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,45% giá trị dự toán ngân sách công. Việc trúng thầu sát giá đối với các công trình quy mô địa phương luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của giới quan sát về khía cạnh tối ưu hiệu quả sử dụng dòng vốn công.

Quyết định số 106/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT24, đoạn từ thửa đất ông Nguyễn Văn Mạnh đến đường dọc sông Bé. (Nguồn MSC)

Năng lực hoạt động của đơn vị trúng thầu sát nút

Theo dữ liệu tra cứu lịch sử thầu từ hệ thống quản lý, thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng (có mã số thuế 3801113346). Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký giao dịch chính thức đặt tại Thôn 10, Xã Long Hà, Tỉnh Đồng Nai. Việc một pháp nhân đóng trụ sở giao dịch ngay tại địa bàn Xã Long Hà trúng thầu công trình giao thông nằm trên chính địa bàn xã cho thấy ưu thế mang tính bản địa và khả năng am hiểu địa hình thi công của nhà thầu.

Hồ sơ theo dõi hoạt động xây dựng công ích cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng tuyến cơ sở. Doanh nghiệp từng ghi nhận lịch sử thiết lập mối quan hệ phối hợp liên danh với 16 nhà thầu khác nhau để tham gia tổng cộng 11 gói thầu xây lắp lớn nhỏ, đạt kết quả thắng thầu 6 gói và trượt 5 gói.

Trong số các đối tác lịch sử của doanh nghiệp, có thể kể đến Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Quốc Hùng, một đơn vị xây lắp cũng hoạt động tập trung trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Việc liên tục tham gia đấu thầu và xác lập vị thế tại địa bàn khẳng định chiến lược phát triển tập trung vào phân khúc hạ tầng nông thôn của pháp nhân này.

Đảm bảo tính cạnh tranh và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Dưới góc nhìn phân tích chuyên môn, hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết lập nhằm thu hút tối đa các nhà thầu có đủ năng lực cùng tham gia cạnh tranh sòng phẳng, từ đó tạo cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu nhất về mặt kỹ thuật lẫn chi phí kinh tế. Việc thu hút thêm các nguồn lực nhà thầu tham gia rộng rãi và nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiết kiệm tài chính luôn là bài toán được các cơ quan quản lý đầu tư công chú trọng đối với những gói thầu có quy mô ngân sách hơn 8,4 tỷ đồng.

Trao đổi về khía cạnh pháp lý trên tinh thần tuyên truyền pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, theo các quy định hiện hành tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước sàng lọc tiêu chuẩn.

Việc một nhà thầu bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật là điều diễn ra bình thường nếu hồ sơ đề xuất không đáp ứng các tiêu chí cứng được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, để gia tăng hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn ngân sách nhà nước, các đơn vị được phân cấp làm chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn thầu cần chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng hồ sơ mời thầu khoa học, tiệm cận thực tế, không tạo ra các rào cản kỹ thuật vô hình nhằm thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia dự thầu. Điều này sẽ góp phần nâng cao tính trách nhiệm giải trình và hiệu năng chi tiêu công của cơ quan quản lý nguồn vốn công ích địa phương.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

