Vượt qua đối thủ ở bước kỹ thuật liên danh Linh Nguyện – CMC trúng gói thầu tại xã Đông Thái

Đầu tư công hạ tầng giao thông tại địa phương

Phòng Kinh tế xã Đông Thái vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu số 01: Chi phí xây dựng thuộc dự án Đường 3000 (bờ tây). Đây là công trình hạ tầng giao thông cấp thiết sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 kết hợp với nguồn vốn ngân sách xã (nguồn sự nghiệp kinh tế).

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 63/QĐ-PKT.XD ngày 15/05/2026 do ông Lư Hoàng Lâm - Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Thái ký, đơn vị trúng thầu được xác định là liên danh gồm Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại CMC - Doanh nghiệp Tư nhân Linh Nguyện. Giá trúng thầu chính thức của công trình hạ tầng này là 7.521.227.324 đồng.

Quyết định số 63/QĐ-PKT.XD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 7.582.448.105 đồng, thông qua chào hàng cạnh tranh công khai qua mạng này mang lại hiệu quả tiết kiệm ngân sách là 61.220.781 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 0,81%.

Lỗi trượt thầu của đối thủ

Hồ sơ trực tuyến từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận gói thầu xây lắp giao thông này có tổng cộng 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Đối thủ cạnh tranh là Liên danh Đường 3000 (bờ tây) (bao gồm Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Thuận Trung) đã chủ động đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ 2,05%. Hành động này đã đưa giá dự thầu sau giảm giá của họ xuống mức 7.385.601.855 đồng. Xét thuần túy về khía cạnh về giá, thì giá dự thầu của liên danh này thấp hơn giá dự thầu của liên danh trúng thầu khoảng 135,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, do phương thức lựa chọn nhà thầu được quy định là một giai đoạn một túi hồ sơ, ban chuyên gia chấm thầu bắt buộc phải tiến hành xét duyệt toàn diện tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi có cơ sở mở rộng đến bước so sánh giá tài chính. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu tổng hợp số 02-3/BC-GM do Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Xây dựng Gia Minh lập ngày 06/05/2026 đã ghi nhận nhiều điểm chưa hoàn chỉnh trong hồ sơ đề xuất giải pháp kỹ thuật của Liên danh Đường 3000 (bờ tây).

Cụ thể, tại phần thuyết minh giải pháp tổ chức thi công, nhà thầu bị loại đề xuất biện pháp đắp đất núi tạo dựng nền đường và lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K >= 0,95; đồng thời tiến hành thi công móng bằng cấp phối đá dăm 0x4 loại I. Đơn vị tư vấn xét duyệt hồ sơ khẳng định giải pháp thực địa này hoàn toàn sai lệch, không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chi tiết của bản vẽ hồ sơ thiết kế công trình gốc.

Đặc biệt, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh bị loại đã bỏ trống hoàn toàn, không thuyết minh và không có bản vẽ minh họa tổ chức thi công cho hàng loạt hạng mục cấu thành cốt lõi của dự án như: đào đất dưới kênh để phục vụ đắp lề đường, đóng cọc cừ tràm để gia cố phần lề sạt lở, công tác trải vải địa kỹ thuật và bơm cát san lấp nền đường.

Đối với hạng mục xây dựng mới các công trình cầu trên tuyến, nhà thầu này cũng thiếu hụt các giải pháp kỹ thuật về việc tháo dỡ cầu cũ, biện pháp thi công mố cầu, tường chắn bản quá độ và lắp đặt hộ lan giao thông an toàn. Do không vượt qua được tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu quy định.

Năng lực liên danh trúng thầu

Việc đối thủ cạnh tranh không đáp ứng các tiêu chí ở vòng kỹ thuật đã tạo điều kiện trực tiếp cho Liên danh CMC - Linh Nguyện trở thành đơn vị duy nhất đáp ứng trọn vẹn yêu cầu để trúng thầu. Khảo sát dữ liệu lịch sử đấu thầu công khai cho thấy, hai doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu có mối quan hệ liên kết hợp tác khá quen thuộc tại địa bàn địa phương.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại CMC (Mã số doanh nghiệp: 2001148690), có địa chỉ trụ sở chính tại phường An Xuyên, Cà Mau. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2014 do ông Huỳnh Viễn Trung làm Giám đốc. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến tháng 05/2026 ghi nhận doanh nghiệp từng tham gia dự thầu khoảng 225 gói thầu, trong đó trúng 102 gói và trượt 112 gói, tích lũy tổng giá trị trúng thầu đạt 1.057.824.104.891 đồng. trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 427.315.579.613 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 630.508.525.278 đồng.

Trước khi trúng gói thầu đang phân tích nêu trên trong năm 2026 nhà thầu này còn trúng 2 gói thầu có giá trị lớn. Cụ thể: Gói thầu: Thi công xây dựng công trình + thử tải cọc tại Ban quản lý dự án xã Tân Ân, trị giá 10.251.179.287 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng tại Ban quản lý dự án xã Đông Hải trị giá 5.692.085.314 đồng, trúng tháng 04/2026.

Thành viên còn lại là Doanh nghiệp Tư nhân Linh Nguyện (Mã số doanh nghiệp: 1702108711), do ông Phan Hoàng Minh làm Giám đốc. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở đăng ký sau sáp nhập nằm ngay trên địa bàn xã Đông Thái, An Giang. Đây là một nhà thầu địa phương có quy mô hoạt động nhỏ hơn khi mới chỉ tham gia tổng cộng 12 gói thầu, đạt kết quả trúng 6 gói và trượt 6 gói. Đáng chú ý là toàn bộ các gói thầu mà doanh nghiệp tư nhân này tham gia đều chỉ tập trung phát sinh tại địa bàn tỉnh An Giang.

Góc nhìn từ các chuyên gia

Phân tích sâu về công tác thẩm định chất lượng hồ sơ, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, trong hoạt động lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình hạ tầng giao thông, giải pháp tổ chức thi công tại thực địa được xem là yếu tố tiên quyết định đoạt tuổi thọ và độ an toàn của công trình. Việc hồ sơ dự thầu lập phương án chủ quan, thiếu hụt các biện pháp thi công nền móng, gia cố chống sạt lở bờ kênh hoặc đề xuất sai lệch chủng loại vật liệu so với hồ sơ thiết kế ban đầu là lỗi nghiêm trọng. Luật Đấu thầu hiện hành quy định rất rõ, hồ sơ dự thầu bắt buộc phải đáp ứng trọn vẹn và vượt qua các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu quy định trong hồ sơ mời thầu thì mới đủ tư cách bước vào vòng so sánh giá tài chính.

Bình luận về hoạt động phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu trực tuyến theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn đã giúp tăng cường tối đa tính công khai, công bằng và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư vốn công. Việc các đơn vị tư vấn đấu thầu đăng tải công khai chi tiết báo cáo đánh giá, chỉ rõ các lỗi kỹ thuật cụ thể của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu giúp dư luận xã hội có cơ sở giám sát khách quan, đa chiều. Qua đó, đây cũng là bài học thực tế nhắc nhở các doanh nghiệp khi tham gia dòng vốn đầu tư công cần nâng cao chất lượng lập hồ sơ đề xuất, tránh việc chuẩn bị biện pháp thi công sơ sài dẫn đến việc bị loại đáng tiếc.