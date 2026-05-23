Xã Tây Phú chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa cống hở hơn 1,4 tỷ đồng

Nhằm hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, chính quyền xã Tây Phú, tỉnh An Giang đã phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị thi công cho dự án sửa chữa hệ thống cống điều tiết nước trên địa bàn.

Diễn biến gói thầu sửa chữa cống, kênh xã Tây Phú

Cụ thể, ngày 11/05/2026, ông Lê Minh Thắng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Phú, tỉnh An Giang đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-PKT về việc phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cống hở kênh 3, kênh 4, kênh 5 kênh Vành Đai Núi Trọi (AB1). Đơn vị được lựa chọn thực hiện tại quyết định này là Công ty TNHH MTV Xây dựng Chí Trung. Địa điểm triển khai xây dựng công trình được xác định tại ấp Phú Hiệp, xã Tây Phú, tỉnh An Giang. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông nguồn nước, phục vụ trực tiếp cho hoạt động canh tác nông nghiệp của người dân tại khu vực.

Quyết định số 206/QĐ-PKT về việc phê duyệt chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định được phê duyệt, giá gói thầu ban đầu được xác định là 1.450.541.000 đồng. Qua quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn, giá trị nhận thầu chính thức của doanh nghiệp là 1.436.036.000 đồng. Đối chiếu giữa hai giá trị này, số tiền tiết kiệm được cho gói thầu thông qua công tác thương thảo và phê duyệt đạt mức hơn 14,5 triệu đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách qua đấu thầu đạt khoảng 0,99%. Phương thức thực hiện hợp đồng được ký kết theo loại hợp đồng trọn gói, với tổng thời gian triển khai thi công xây dựng là 150 ngày kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Nguồn vốn đầu tư được trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tại địa phương.

Chân dung đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, là Công ty TNHH MTV Xây dựng Chí Trung (MSDN: 1602047409), có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tổ 2, Hoà Phú 2, xã An Châu, tỉnh An Giang, được thành lập năm 2017, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2021, người đại diện pháp luật là Lương Hoàng Chí.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 91 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 36 gói, 11 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 98.741.131.115 đồng (trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 44.121.727.642 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 54.619.403.473 đồng).

Một số gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng trong giai đoạn 2025-2026: Gói thầu số 04: Thi công xây lắp hạng mục Giao thông (đoạn từ Km0+000 đến Km1+760) tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã An Cư, trị giá 5.552.126.000 đồng, trúng tháng 04/2026; Gói thầu số 09 tại Sở Nông Nghiệp và Môi Trường tỉnh An Giang, trị giá 5.604.648.473 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình tại Sở Xây dựng An Giang trị giá 4.435.955.411 đồng, trúng tháng 09/2025

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa là nguồn kinh phí mang tính chiến lược, đòi hỏi việc giải ngân và thực hiện đầu tư công phải đảm bảo tiến độ gieo cấy của bà con nông dân. Hoạt động sửa chữa cống hở, kênh mương nội đồng thường mang tính thời vụ cao, đòi hỏi quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu phải diễn ra nhanh chóng để kịp đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa lũ hoặc mùa khô hạn.

Bàn luận thêm về quy trình áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án hạ tầng nông nghiệp quy mô nhỏ, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, thông thường hình thức chỉ định thầu rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với các gói thầu có giá trị trên 1 tỷ đồng (như gói thầu tại xã Tây Phú là hơn 1,4 tỷ đồng), nếu thuộc trường hợp cấp bách cần triển khai ngay để bảo vệ nguồn nước, quản lý đất đai hoặc khắc phục sự cố theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu thì vẫn có thể được người có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nhằm bảo đảm tính thời sự và cấp thiết của công trình.