Loại đối thủ từ vòng kỹ thuật, Sông Bé trúng gói công trình hơn 3,9 tỷ đồng

Vượt qua đối thủ duy nhất do không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, Công ty Xây dựng Thương mại Sông Bé đã trúng gói thầu xây lắp sát nút giá dự toán tại xã Long Hà.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kết nối hạ tầng công nghiệp tại địa phương

Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà vừa qua đã chính thức ban hành Quyết định số 107/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp: Ủi phóng tuyến và xây dựng các hạng mục phụ trợ đường kết nối 02 khu công nghiệp Long Tân – Long Hà. Văn bản do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà ký vào ngày 18/05/2026 dưới tư cách là đại diện đơn vị chủ đầu tư trực tiếp của công trình. Theo nội dung quyết định hành chính này, cơ quan bên mời thầu đã công nhận tư cách trúng thầu thuộc về một tổ chức kinh tế có tên gọi là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé.

Được biết, dự án hạ tầng giao thông kết nối công nghiệp này ban đầu được hình thành dựa trên văn bản phê duyệt của cấp chính quyền địa phương, cụ thể là Quyết định số 623/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Long Hà ký ngày 17/04/2026. Tiếp theo quy trình quản lý đầu tư công, ngày 20/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà ban hành Quyết định số 56/QĐ-VPUBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cho dự án.

Ngay sau đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được chuẩn hóa và thông qua bằng Quyết định số 68/QĐ-VPUBND vào ngày 23/04/2026. Cơ quan chủ đầu tư đã thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 làm đơn vị độc lập lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đánh giá, đồng thời phối hợp cùng Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước đảm nhiệm chức năng thẩm định tính pháp lý của hồ sơ.

Việc phân cấp và ủy quyền ký duyệt các văn bản quyết định đầu tư công từ UBND xã sang cơ quan Văn phòng được thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thiện tuyến giao thông động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Chi tiết quá trình đánh giá hồ sơ và bài toán tiết kiệm ngân sách

Gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn là một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hình hợp đồng trọn gói trong thời hạn thực hiện là 300 ngày. Nguồn vốn bố trí thực hiện công trình được trích từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026 - 2028.

Thời điểm đóng và mở thầu qua mạng được hệ thống ghi nhận tự động vào lúc 16h00 ngày 03/05/2026. Theo biên bản mở thầu xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có tổng cộng 02 đơn vị nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hợp lệ. Với số lượng nhà thầu tham gia ở mức tối thiểu, mức độ cạnh tranh của gói thầu được đánh giá ở trạng thái vừa phải.

Quá trình tổ chức chấm thầu của tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 được cụ thể hóa tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Qua các bước sàng lọc tiêu chuẩn, một trong hai đơn vị tham gia là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại Huy Hoàng (có mã số thuế 3801138326) đã bị đánh giá trượt thầu.

Nguyên nhân loại bỏ được xác định do hồ sơ của doanh nghiệp này không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật chi tiết quy định sẵn trong E-HSMT. Do đối thủ duy nhất bị loại từ bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé đã trở thành cái tên duy nhất tiến vào vòng mở thầu và xếp hạng tài chính.

Về khía cạnh kinh tế, gói thầu xây lắp giao thông này có mức giá phê duyệt dự toán ban đầu là 4.019.424.780 đồng. Giá dự thầu và giá đề nghị trúng thầu sau đó của doanh nghiệp được phê duyệt ở mức 3.984.229.680 đồng. Chênh lệch giữa giá trúng thầu thực tế so với giá dự toán gói thầu là 35.195.100 đồng. Đây là một con số tiết kiệm tài chính công ở mức biên độ tối thiểu, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,87% giá trị dự toán ngân sách.

Quyết định số 107/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp: Ủi phóng tuyến và xây dựng các hạng mục phụ trợ đường kết nối 02 khu công nghiệp Long Tân – Long Hà.

Năng lực hoạt động của đơn vị trúng thầu

Theo dữ liệu tra cứu lịch sử thầu từ hệ thống quản lý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé (có mã số thuế 3801202941). Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 21/06/2019, có địa chỉ đăng ký đặt tại Đường Nguyễn Xí, Khu Phố Phú Tân, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ theo dõi hoạt động xây dựng công ích cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé từng ghi nhận lịch sử thiết lập mối quan hệ phối hợp liên danh hoặc cạnh tranh sòng phẳng với nhiều nhà thầu khác nhau trên địa bàn khu vực. Việc liên tục tích lũy kinh nghiệm qua các công trình giao thông cấp địa phương giúp doanh nghiệp chuẩn hóa các giải pháp định giá hồ sơ. Năng lực triển khai thực tế của nhà thầu sẽ tiếp tục được kiểm chứng qua thời hạn 300 ngày thực hiện thi công công trình kết nối hai khu công nghiệp sắp tới.

Đảm bảo tính cạnh tranh và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Dưới góc nhìn phân tích chuyên môn, hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết lập nhằm thu hút tối đa các nhà thầu có đủ năng lực cùng tham gia cạnh tranh, từ đó tạo cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu nhất về mặt chi phí kinh tế lẫn giải pháp kỹ thuật. Việc nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiết kiệm tài chính công luôn là bài toán được các cơ quan quản lý đầu tư chú trọng đối với những gói thầu có quy mô ngân sách sử dụng dòng vốn công.

Trao đổi về khía cạnh pháp lý trên tinh thần tuyên truyền pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, theo các quy định hiện hành tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước sàng lọc tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Việc một nhà thầu bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật là điều diễn ra bình thường nếu hồ sơ đề xuất giải pháp thi công hoặc năng lực thiết bị không đáp ứng các tiêu chí cứng được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, để gia tăng hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn ngân sách nhà nước, các đơn vị được phân cấp làm chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn thầu cần chú trọng xây dựng hồ sơ mời thầu khoa học, tiệm cận thực tế, không tạo ra các rào cản vô hình nhằm thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia dự thầu rộng rãi. Điều này sẽ góp phần nâng cao tính trách nhiệm giải trình và hiệu năng chi tiêu công của cơ quan quản lý nguồn vốn công ích địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

