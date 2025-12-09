An Giang: 10 nhà thầu bị loại, Công ty Ti Ti trúng gói thầu thiết bị trường học

Tại gói thầu thiết bị giáo dục do Ban QLDA tỉnh An Giang mời thầu, vượt qua 10 đối thủ, Công ty Ti Ti là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành). Đây là gói thầu sử dụng ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của đông đảo các nhà thầu cung cấp thiết bị giáo dục.

Cụ thể, theo Biên bản mở thầu ngày 30/10/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 11 nhà thầu. Danh sách bao gồm những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực này như: Công ty CP Giáo dục Mekong, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ... và Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti (Công ty Ti Ti).

Sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà thầu cho thấy sức hấp dẫn của gói thầu này. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu lại mang đến sự bất ngờ lớn về tỷ lệ loại hồ sơ.

Ngày 05/11/2025, ông Phạm Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1181/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti (địa chỉ tại TP HCM) là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu là 2.118.276.280 đồng, giảm khoảng 73 triệu đồng so với giá dự toán gói thầu (2.191.109.000 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,3%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Quyết định số 1181/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Vì sao 10 đối thủ bị loại?

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 311/PTĐG-AC ngày 14/11/2025 do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Á Châu (đơn vị tư vấn) lập, cho thấy "số phận" của 10 nhà thầu còn lại được định đoạt bởi các lý do về kỹ thuật và năng lực.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Tài Lộc - Công ty TNHH MTV Xuân Trường Phát Lộc bị đánh giá "Không đạt" ngay ở bước đánh giá về Năng lực và Kinh nghiệm. Đáng chú ý, Công ty Việt Châu Á bị đánh giá không đạt do kê khai giá trị tài sản ròng âm hơn 4 tỷ đồng trong năm tài chính gần nhất.

Ở bước đánh giá về Kỹ thuật, hàng loạt nhà thầu tên tuổi đã phải dừng bước. Công ty CP Giáo dục Mekong bị loại vì đề xuất năm sản xuất thiết bị (máy in, tivi, máy hút bụi...) là năm 2024, trong khi E-HSMT yêu cầu hàng hóa mới 100% sản xuất năm 2025. Ngoài ra, kích thước chân ghế phòng Phó Hiệu trưởng mà nhà thầu này chào thầu (0,03x0,05m) không đạt chuẩn so với yêu cầu (0,03x0,055m).

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ cũng "ngã ngựa" vì lỗi kích thước chân ghế. Trong khi đó, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy không đạt yêu cầu kỹ thuật do trong quá trình làm rõ hồ sơ đã bổ sung các nội dung thuyết minh về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng... làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp.

Các nhà thầu còn lại như Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt... dù vượt qua bước kỹ thuật nhưng lại thua Công ty Ti Ti về xếp hạng tài chính.

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá, Bên mời thầu đã phải yêu cầu làm rõ kỹ thuật đối với nhiều nhà thầu, trong đó có nội dung liên quan đến thông số máy tính giáo viên (cụ thể là cổng kết nối M.2 SATA trên Mainboard chipset B760). Một số nhà thầu cho rằng yêu cầu này không phù hợp với thực tế công nghệ hiện hành, tuy nhiên Tổ chuyên gia vẫn bảo lưu quan điểm dựa trên E-HSMT đã duyệt. Công ty Ti Ti là đơn vị đã thực hiện làm rõ và cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, bao gồm cả việc cung cấp chứng thư giám định chất lượng, hồ sơ nhập khẩu và cam kết kích thước bàn ghế.

Năng lực của Công ty Ti Ti

Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti được thành lập và hoạt động theo Mã số doanh nghiệp 0302637412, có trụ sở chính tại Số 2/27A Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Võ Quốc Trung.

Theo dữ liệu thống kê trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Ti Ti là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục, bàn ghế học sinh. Lũy kế đến nay, nhà thầu này đã tham gia 443 gói thầu, trong đó trúng 161 gói, trượt 264 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 420 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, hoạt động của Công ty Ti Ti diễn ra vô cùng sôi động. Thống kê sơ bộ cho thấy nhà thầu này đã tham gia 88 gói thầu, trong đó được công bố trúng 28 gói. Địa bàn hoạt động của Ti Ti trải rộng khắp các tỉnh phía Nam như TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh...

Tại TP HCM, Công ty Ti Ti thường xuyên trúng thầu tại các trường học và Ban QLDA khu vực. Đơn cử như ngày 12/11/2025, đơn vị này trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Tiểu học Hiệp Tân (150 triệu đồng). Ngày 18/11/2025, trúng gói thầu tại Trường Mầm non Cát Tường.

Tại Cần Thơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều là một trong những bên mời thầu mà Công ty Ti Ti có tần suất trúng thầu cao (trúng 7/14 gói tham gia).

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu mua sắm thiết bị với quy mô hàng tỷ đồng cho thấy năng lực cạnh tranh của Công ty Ti Ti. Tuy nhiên, việc thực hiện cùng lúc nhiều hợp đồng cung cấp hàng hóa tại nhiều địa phương khác nhau cũng đặt ra thách thức không nhỏ về công tác quản lý chất lượng, nguồn hàng và tiến độ bàn giao.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu có tới 11 nhà thầu tham gia nhưng 10 đơn vị bị loại, trong đó có nhiều lý do liên quan đến thông số kỹ thuật chi tiết, là vấn đề dư luận quan tâm. Thiết nghĩ, các chủ đầu tư cần đảm bảo các tiêu chí trong E-HSMT không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho các sản phẩm công nghệ mới, chất lượng tốt có cơ hội cạnh tranh, qua đó tiết kiệm ngân sách nhà nước một cách thực chất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.