Admin Fanpage Ăn chơi Hải Phòng, Beat Hải Phòng bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án và bắt giữ hai đối tượng là Vũ Tùng Lâm (36 tuổi) và Nguyễn Văn Tài (34 tuổi). Cả hai là Giám đốc và Phó Giám đốc của Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA.

Thủ đoạn tinh vi để cưỡng đoạt tài sản

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Lâm và Tài đã thành lập công ty và xây dựng một hệ thống các trang mạng xã hội lớn với hàng trăm nghìn người theo dõi và tham gia. Các trang này bao gồm: Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng - Hôm nay ăn gì, Hải Phòng Xịn, Beat Hải Phòng, Beat Thủy Nguyên...

Các đối tượng này đã sử dụng các tài khoản Facebook ảo để đăng tải hoặc duyệt các bài viết, clip đánh giá tiêu cực về hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, du lịch tại Hải Phòng. Sau đó, chúng tiếp cận chủ các cơ sở này, đưa ra yêu cầu ký kết hợp đồng "Bảo trợ truyền thông" hoặc "Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông" với mức phí từ 30 đến 60 triệu đồng mỗi năm.

Ép buộc ký hợp đồng và gỡ bài

Nếu các chủ cơ sở kinh doanh không đồng ý ký hợp đồng, Lâm và Tài sẽ từ chối gỡ bỏ các bài viết tiêu cực đã đăng tải. Trước áp lực về uy tín và sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp đã buộc phải chấp nhận ký hợp đồng và chi trả số tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Sau khi nhận tiền, chúng mới tiến hành gỡ bỏ các bài viết bôi nhọ trên các trang fanpage và group do mình quản lý.

Lời kêu gọi từ cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng thông báo, ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này, đề nghị khẩn trương trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự để được hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.