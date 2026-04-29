Bắt khẩn cấp đối tượng lợi dụng các quyền tự do để xuyên tạc

Lợi dụng mạng xã hội, Thạch Chanh Tra (Vĩnh Long) thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp nhiều nội dung không đúng sự thật.

Hạo Nhiên

Ngày 29/4, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (54 tuổi, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, Vĩnh Long) để điều tra về hành “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2025 đến nay, Thạch Chanh Tra lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng còn tham gia hội luận các nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Thạch Chanh Tra.

Cơ quan chức năng xác định các hành vi này đã ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặc dù đã được các ngành, đoàn thể địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng bị can không chuyển biến mà tiếp tục có thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xử phạt người đàn ông đăng thông tin xúc phạm lực lượng Công an

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an, ông T.V.D (Vĩnh Long) bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 22/4, thông tin từ Công an xã Tân Thủy (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.D (SN: 1989, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Thủy, Vĩnh Long) về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Thủy phát hiện tài khoản Facebook do T.V.D sử dụng đã đăng tải và bình luận những nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Thủy, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Người tung tin thất thiệt về lãnh đạo Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng

Cơ quan công an Hà Nội xử phạt 5 triệu đồng một người đăng thông tin sai về lãnh đạo, nhấn mạnh việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Theo SGGP, chiều 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, liên quan tới sự việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội có đơn xin thôi chức vụ, đơn vị đã xác định được chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.M.T. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi. Đ.M.T. đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả, với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Những ngày qua, trên không gian mạng xuất hiện tin giả, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cán bộ các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Những thông tin giả này xuất phát ban đầu từ đối tượng Đinh Quang Khôi (SN 2003 ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, Khôi là đối tượng phạm tội hình sự, hiện đang bị truy nã. Sau khi trốn ra nước ngoài, Khôi bị móc nối, lôi kéo chống Đảng, Nhà nước, thường xuyên viết bài xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

