Bắt khẩn cấp đối tượng lợi dụng các quyền tự do để xuyên tạc

Ngày 29/4, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (54 tuổi, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, Vĩnh Long) để điều tra về hành “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2025 đến nay, Thạch Chanh Tra lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng còn tham gia hội luận các nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Thạch Chanh Tra.

Cơ quan chức năng xác định các hành vi này đã ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặc dù đã được các ngành, đoàn thể địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng bị can không chuyển biến mà tiếp tục có thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.