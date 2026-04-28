Nhiều học sinh ở TPHCM nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm

Trong hai ngày, 25-27/4, đã có 25 học sinh và bảo mẫu của trường Đặng Thùy Trâm ở TP HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 28/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, theo báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, nhiều bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.

Tổng cộng, có 25 trường hợp xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt. Trong đó, 23 ca là học sinh và 2 ca là người lớn (bảo mẫu). Các bệnh nhân được tiếp nhận tại nhiều cơ sở y tế, như: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập điều trị 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh, Bệnh viện Khánh Hội: 1 học sinh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị 2 bảo mẫu.

Đáng chú ý, một bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nặng với biểu hiện sốt cao, mất nước nghiêm trọng dẫn đến sốc, kèm co giật. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhi đã được các bác sĩ điều trị tích cực với các biện pháp chống sốc, sử dụng vận mạch liều cao và hỗ trợ thở máy. Sau một ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo, giảm sốt, ngưng vận mạch và cai máy thở.

Theo Sở Y tế TP HCM, hiện hầu hết các bệnh nhân có tình trạng lâm sàng ổn định, được theo dõi và điều trị nội trú, với 23/25 trường hợp vẫn đang nằm viện.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP HCM). Ảnh: T.T/Nguồn Vietnamnet

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát công tác tiếp nhận, sẵn sàng thu dung, phân loại và điều trị các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan. Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, các đơn vị tổ chức hội chẩn hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Bên cạnh đó, ngành y tế TP HCM khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định, bởi việc này có thể làm che lấp triệu chứng hoặc khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói, tiêu chảy kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc bù nước và điện giải đúng cách được xác định là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân phục hồi nhanh.

Hiện Sở An toàn Thực phẩm TP HCM đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại trường để kiểm nghiệm. Các cơ quan chức năng đang phối hợp khẩn trương để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 7/4, tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP HCM cũng xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể khiến 190 người phải đến bệnh viện khám, điều trị. Nguyên nhân do nhiễm vi khuẩn Salmonella và tình trạng nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm.

Theo các cơ quan chuyên môn, chuỗi sự cố liên tiếp cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học vẫn hiện hữu, đặc biệt ở khâu chế biến và bảo quản trong môi trường thời tiết nắng nóng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt kiểm soát toàn bộ quy trình cung ứng suất ăn, tăng cường kiểm tra và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

