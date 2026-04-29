Thủ thuật giúp bạn dọn dẹp Gmail mà bạn chưa chắc đã biết

Số hóa - Xe

Thủ thuật giúp bạn dọn dẹp Gmail mà bạn chưa chắc đã biết

Tính năng “ẩn mình” trên Gmail cho phép phân loại email thông minh, giảm spam và kiểm soát dữ liệu hiệu quả mà nhiều người chưa từng biết.

Thiên Trang (TH)
Một thủ thuật tồn tại hơn một thập kỷ trên Gmail đang khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi có thể giải quyết triệt để tình trạng quá tải email mà không cần cài thêm bất kỳ công cụ nào.
Một thủ thuật tồn tại hơn một thập kỷ trên Gmail đang khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi có thể giải quyết triệt để tình trạng quá tải email mà không cần cài thêm bất kỳ công cụ nào.
Trong bối cảnh hộp thư của người dùng ngày càng bị “bội thực” bởi thông báo, hóa đơn, bản tin và email quảng cáo, việc tìm ra một phương pháp phân loại đơn giản nhưng hiệu quả trở thành nhu cầu cấp thiết.
Trong bối cảnh hộp thư của người dùng ngày càng bị “bội thực” bởi thông báo, hóa đơn, bản tin và email quảng cáo, việc tìm ra một phương pháp phân loại đơn giản nhưng hiệu quả trở thành nhu cầu cấp thiết.
Giải pháp nằm ở tính năng “Plus Addressing”, cho phép người dùng thêm ký tự “+” vào địa chỉ email, từ đó tạo ra các biến thể phục vụ từng mục đích riêng biệt mà vẫn nhận thư về cùng một hộp thư chính.
Giải pháp nằm ở tính năng “Plus Addressing”, cho phép người dùng thêm ký tự “+” vào địa chỉ email, từ đó tạo ra các biến thể phục vụ từng mục đích riêng biệt mà vẫn nhận thư về cùng một hộp thư chính.
Chẳng hạn, với địa chỉ dạng tenban+shopping@gmail.com hoặc tenban+news@gmail.com, người dùng có thể thiết lập bộ lọc tự động để phân loại, lưu trữ hoặc bỏ qua Inbox mà không làm mất dữ liệu quan trọng.
Chẳng hạn, với địa chỉ dạng tenban+shopping@gmail.com hoặc tenban+news@gmail.com, người dùng có thể thiết lập bộ lọc tự động để phân loại, lưu trữ hoặc bỏ qua Inbox mà không làm mất dữ liệu quan trọng.
Điểm mạnh của phương pháp này là hoạt động dựa trên địa chỉ nhận thay vì người gửi hay tiêu đề, giúp bộ lọc ổn định hơn và không bị sai lệch khi nội dung email thay đổi theo thời gian.
Điểm mạnh của phương pháp này là hoạt động dựa trên địa chỉ nhận thay vì người gửi hay tiêu đề, giúp bộ lọc ổn định hơn và không bị sai lệch khi nội dung email thay đổi theo thời gian.
Không dừng lại ở việc dọn dẹp hộp thư, tính năng này còn giúp người dùng phát hiện rò rỉ dữ liệu khi có thể xác định chính xác nguồn gửi spam thông qua từng biến thể email đã đăng ký.
Không dừng lại ở việc dọn dẹp hộp thư, tính năng này còn giúp người dùng phát hiện rò rỉ dữ liệu khi có thể xác định chính xác nguồn gửi spam thông qua từng biến thể email đã đăng ký.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo các địa chỉ tạm thời như +temp hoặc +download để phục vụ những nhu cầu ngắn hạn, sau đó tự động chuyển email vào thùng rác nhằm tránh tích tụ thông tin không cần thiết.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo các địa chỉ tạm thời như +temp hoặc +download để phục vụ những nhu cầu ngắn hạn, sau đó tự động chuyển email vào thùng rác nhằm tránh tích tụ thông tin không cần thiết.
Dù không được quảng bá rộng rãi, “Plus Addressing” vẫn được xem là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp người dùng kiểm soát email, tối ưu hiệu suất làm việc và lấy lại sự gọn gàng cho hộp thư cá nhân.
Dù không được quảng bá rộng rãi, “Plus Addressing” vẫn được xem là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp người dùng kiểm soát email, tối ưu hiệu suất làm việc và lấy lại sự gọn gàng cho hộp thư cá nhân.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
Bài liên quan

