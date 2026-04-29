Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người dân “tung cước”, kẻ cướp tiệm vàng ở TP HCM vứt xe bỏ chạy

Ngay khi vừa thực hiện cướp tại tiệm vàng, đối tượng không ngờ bị một người dân "tung cước" ngăn chặn nên phải vứt xe tháo chạy...

Xuân Danh

Ngày 29/4, Công an xã Phú Hòa Đông đang phối hợp với Công an TP HCM lập hồ sơ xử lý nghi phạm về hành vi cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Hiện danh tính đối tượng chưa được thông tin.

kto-tl_anh-1.jpg
Đối tượng tháo chạy sau khi cướp giật ở tiệm vàng.

Thông tin ban đầu, chiều 28/4, thanh niên chạy xe máy điện mặc áo xe ôm công nghệ dừng xe trước một tiệm vàng trên đường Tỉnh lộ 8 (xã Phú Hòa Đông). Người này bước vào tiệm hỏi mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, đối tượng nhanh tay giật số vàng rồi nhảy lên xe định tháo chạy.

Người dân sau đó đuổi theo “tung cước” khiến đối tượng vứt xe. Đối tượng sau đó vứt dép bỏ chạy bộ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi phạm.

Đến cuối chiều cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả xem video người dân “tung cước” khiến đối tượng cướp giật ngã nhào
#cướp tiệm vàng #cướp tiệm vàng ở TP HCM #người dân #truy bắt nghi phạm #tiệm vàng

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới