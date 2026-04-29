Người dân “tung cước”, kẻ cướp tiệm vàng ở TP HCM vứt xe bỏ chạy

Ngay khi vừa thực hiện cướp tại tiệm vàng, đối tượng không ngờ bị một người dân "tung cước" ngăn chặn nên phải vứt xe tháo chạy...

Ngày 29/4, Công an xã Phú Hòa Đông đang phối hợp với Công an TP HCM lập hồ sơ xử lý nghi phạm về hành vi cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Hiện danh tính đối tượng chưa được thông tin.

Đối tượng tháo chạy sau khi cướp giật ở tiệm vàng.

Thông tin ban đầu, chiều 28/4, thanh niên chạy xe máy điện mặc áo xe ôm công nghệ dừng xe trước một tiệm vàng trên đường Tỉnh lộ 8 (xã Phú Hòa Đông). Người này bước vào tiệm hỏi mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, đối tượng nhanh tay giật số vàng rồi nhảy lên xe định tháo chạy.

Người dân sau đó đuổi theo “tung cước” khiến đối tượng vứt xe. Đối tượng sau đó vứt dép bỏ chạy bộ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi phạm.

Đến cuối chiều cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.