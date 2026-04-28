Bắc Ninh bắt kế toán Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Phương Nam

Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.

Bảo Ngân

Ngày 28/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1975, ở phường Bắc Giang), kế toán của Trung tâm về cùng tội danh.

169.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với bị can.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh).

Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024. Trung tâm này không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, lập khống các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra, làm rõ kế toán Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.

Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam do ông Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1945, làm Giám đốc.

Trung tâm gồm 4 thành viên chính, ngoài ông Nguyễn Đình Chiểu, còn có các ông, bà: Trần Xuân Phương, sinh năm 1970, phụ trách Phòng Hành chính - Đào tạo; Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1975, kế toán Trung tâm và Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 2000, nhân viên hành chính (đã nghỉ việc).

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh, HĐND, UBND tỉnh đã có chủ trương thông qua một số trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh để đào tạo nghề cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giúp họ có việc làm ổn định, cải thiện điều kiện sống; kinh phí đào tạo lấy từ nguồn ngân sách địa phương.

Quá trình thực hiện đề án đã thu được những kết quả đáng khích lệ, một số người dân sau khi được đào tạo nghề có công việc ổn định, nâng cao đời sống gia đình. Tuy nhiên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam đã lợi dụng việc được giao mở lớp đào tạo nghề nêu trên để lập khống chứng từ, chiếm đoạt số tiền là kinh phí đào tạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm

Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra xác định dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo liên quan dự án “Nuôi em” sau quá trình xác minh.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, tố giác về dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm liên quan đến các dự án thiện nguyện "Nuôi em", "Sức mạnh 2000" do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi) sáng lập, điều hành, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, điều tra.

Xã hội

Đại công trường SVĐ 135.000 chỗ sáng đèn xuyên đêm

Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.

12.png
Sân vận động Hùng Vương (tên gọi trước đây là Trống Đồng - Lạc Việt) là hạng mục trọng điểm trong dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội, với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 925.000 tỷ đồng.
11.png
Những đêm cuối tháng 4, khu vực công trường Sân vận động Hùng Vương rực sáng ánh đèn. Hàng nghìn công nhân, máy móc hoạt động liên tục, xe tải ra vào không ngừng nghỉ, tạo nên nhịp thi công khẩn trương hiếm thấy tại một dự án thể thao ở Việt Nam.
Phá dỡ khu Zone 9- địa chỉ quen thuộc của giới trẻ một thời

Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.

Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đang được triển khai tại trung tâm Hà Nội.

Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đang được triển khai tại trung tâm Hà Nội.

Khu đất dự án có 2 mặt phố thuộc phường Hai Bà Trưng từng thuộc Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2.

Khu đất dự án có 2 mặt phố thuộc phường Hai Bà Trưng từng thuộc Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2.

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  