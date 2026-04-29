Chủ nhà cầm dao dọa chém thợ sửa khóa ở TPHCM có bị xử lý?

Tại cơ quan công an, chủ nhà thừa nhận có lời nói và hành vi thiếu chuẩn mực như nội dung clip. Dư luận đặt câu hỏi hành vi này bị xử lý thế nào?

Công an phường Dĩ An, TP HCM mới đây cho biết, đơn vị đã làm việc với những người liên quan để điều tra việc chủ nhà cầm dao dọa chém người thợ khóa.

Tại cơ quan công an, chủ nhà thừa nhận có những lời lẽ và hành động thiếu chuẩn mực như video chia sẻ trên mạng xã hội. Người thợ sửa khóa cho biết đã nhận tiền công theo thỏa thuận nhưng do bức xúc trước phản ứng hung hãn của chủ nhà nên đã đăng tải đoạn video lên trang cá nhân. Hiện tại, đoạn video này đã được gỡ bỏ.

Trước đó, đoạn video khoảng 5 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông quát tháo, thậm chí dùng dao đe dọa người thợ sửa khóa.

Theo nội dung video, chiều 25/4, sau khi đi nhậu về, người đàn ông này vào phòng ngủ khóa cửa từ bên trong. Do gọi nhiều lần không có phản hồi, lo ngại chồng gặp sự cố sức khỏe, người vợ đã thuê thợ khóa đến mở cửa để kiểm tra. Khi cửa vừa được mở, người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy, cầm dao đe dọa thợ khóa, yêu cầu gắn lại ổ khóa, nếu không sẽ không cho rời khỏi nhà.

Dưới góc nhìn pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp khi trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống cho biết, hành vi của người đàn ông cầm dao đe dọa người thợ khóa trong clip là không bình thường, có dấu hiệu bị kích động nên đã có dấu hiệu hành vi đe dọa giết người. Nếu trường hợp người thợ khóa lo sợ rằng tính mạng của mình có thể bị tước đoạt trái pháp luật có thể khởi tố chủ nhà cầm dao về tội đe dọa giết người.

Theo luật sư Cường, những gì diễn ra qua clip và qua xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, sự việc bắt nguồn từ việc người đàn ông này ở trong nhà thời gian dài mà người thân không liên hệ được, nghi ngờ có chuyện không hay nên đã gọi thợ khóa đến, khi mở khóa người đàn ông này phát hiện ra rồi đe dọa thợ khóa. Điều đáng chú ý là người này dùng hung khí nguy hiểm là “dao có tính sát thương cao”, là loại vũ khí đã được đưa vào Luật quản lý vũ khí sửa đổi.

Sự việc gây bức xúc trong dư luận. Do đó, nếu trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi đến mức nguy hiểm cho xã hội, đe dọa đến tính mạng của nạn nhân có thể xử lý hình sự người này về tội đe dọa giết người theo quy định tại Điều 133 của bộ luật hình sự.

Việc sử dụng dao có tính sát thương cao đe dọa chém người khác của người đàn ông trong clip là vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng của người khác. Bởi vậy, người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp “người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện” thì có căn cứ để xử lý hình sự với người đàn ông này về tội đe dọa giết người với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp nạn nhân không sợ hãi, không nghĩ là mình có thể bị sát hại thì hành vi của người đàn ông cầm dao trong clip vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tới 8.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 282 của Chính phủ: “5. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 37 Nghị định này; b) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...”.

“Cơ quan chức năng đã vào cuộc, sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên liên quan, đồng thời sẽ xác định hậu quả xảy ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi của người đàn ông này là có biểu hiện bị kích động, cơ quan chức năng sẽ làm rõ là do yếu tố bệnh lý, tâm lý hay bị tác động bởi các chất kích thích để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ có trường hợp người mắc bệnh lý làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức mới cân nhắc đến chế tài xử lý. Còn trường hợp thực hiện hành vi đe dọa giết người do ý thức coi thường pháp luật hoặc do bị tác động bởi các chất kích thích, các chất cấm, vẫn bị xử lý theo quy định chung”, luật sư Cường nói.

