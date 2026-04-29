Phú Thọ yêu cầu lập hệ thống cảnh báo sớm vi phạm cho doanh nghiệp

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công bố thông tin cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Động thái nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ triển khai các biện pháp kiểm soát thị trường.

Theo chỉ đạo, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã phải rà soát toàn bộ quy định thuộc lĩnh vực quản lý, xác định các hành vi vi phạm phổ biến, ngưỡng nguy cơ và các mốc thời gian pháp lý cần tuân thủ. Kết quả tổng hợp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 5/5/2026.

Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị phải xây dựng chuyên mục “Cảnh báo sớm - Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh” trên cổng thông tin điện tử, đăng tải nội dung dưới dạng văn bản hoặc cơ sở dữ liệu để người dân, doanh nghiệp dễ tra cứu, tải về. Nội dung sau khi công bố cũng được gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp trên cổng thông tin chung toàn tỉnh.

Về lâu dài, tỉnh định hướng xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu liên ngành, kết nối API để tự động hóa cảnh báo. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, lập kế hoạch triển khai sau khi các đơn vị hoàn thiện dữ liệu nội bộ. Các cơ quan đồng thời phải cung cấp thông tin kỹ thuật về cơ sở dữ liệu và khả năng kết nối.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ và tổng hợp báo cáo. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành đúng hạn.

